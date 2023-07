El polémico método que utiliza Vinicius Jr. para seleccionar a las invitadas de sus fiestas

Vinicius Júnior festeja un gol con la camiseta del Real Madrid (REUTERS/Juan Medina)

Vinicius Júnior es uno de los mejores delanteros en la actualidad y con 23 años despliega su talento con la camiseta del Real Madrid y la selección de Brasil. Pero además de sus virtudes dentro del campo de juego, al carioca le encanta divertirse y organizar fiestas grandilocuentes con cientos de invitados. En las últimas horas revelaron algunos de los requisitos que suele exigir el futbolista para la admisión a sus celebraciones.

La periodista brasileña Fabia Oliveira ventiló algunos detalles de las exigencias de Vini para dejar entrar a las mujeres. Un requisito particular que consta de un proceso de selección de las invitadas que puede ser considerado polémico y discriminatorio. Como primer filtro, el crack brasileño se asegura que los perfiles de la red social Instagram de las invitadas no sean privados así sus amigos pueden observar sus fotografías y evaluar si califican para acceder al festejo.

Si llegan a pasar la “primera prueba”, a la hora de ingresar al lugar de la fiesta, cada invitado debe dejarle su teléfono celular a los encargados de seguridad. De esa manera, se logra evitar que se filtren imágenes y detalles de la velada. Además, Oliveira señaló en el medio brasileño Metrópoles que algunas personas que habían recibido la invitación para asistir al selecto evento finalmente no pudieron ir porque, tras la evaluación exhaustiva de sus perfiles, les comunicaron que no serían aceptados por no reunir los requisitos.

Sin embargo, según la fuente reveladora, hubo fallas de seguridad en el segundo paso, porque el surfista brasileño Pedro Scooby le habría sido infiel a su pareja según se filtró.

Vinicius Jr, de vacaciones con amigos

El futbolista cumplió años el pasado 12 de julio y realizó una multitudinaria fiesta en la que habría aplicado su estricto derecho de admisión. El atacante del Merengue también atraviesa rumores de romance con la artista mexicana Kenia Guadalupe Flores Osuna, más conocida como Kenia Os, luego de que unas imágenes suyas juntos se volvieran virales a través de internet.

En los videos que aparecieron en Twitter se pudo ver a los jóvenes compartiendo algunas salidas por Río de Janeiro. Incluso, tanto el futbolista como la cantante publicaron fotos del Cristo redentor despertando la intriga en sus seguidores: “Todos sabemos que estas con Vini”, “¿Por qué no grabas a Vini?”, fueron algunos comentarios de los más de 15 millones de seguidores que tiene la influencer mexicana.

Kenia Os es conocida en su país como una joven de 23 años que comenzó a hacerse famosa a través de videoblogs que publicaba en la plataforma de Youtube. Luego, su figura comenzó a trascender en Tik Tok hasta el punto que decidió probar suerte en el mundo de la música con buenos resultados. En 2021 firmó con la empresa discográfica Sony Music y lanzó su primer éxito musical: “La Noche”.

Según detalló el periódico mexicano Milenio, esta no sería la primera vez que ambos son vinculados con un amorío. En 2021 se rumoreó sobre una posible relación cuando por el mes de junio el futbolista le reaccionó una foto a la joven mexicana con un emoji con ojos de corazón. Por ese entonces, el medio en cuestión afirmó que el brasileño “le enviaba regalos constantemente a la mazatleca para demostrarle su amor”, y al parecer, dos años después “Kenia Os ya está lista para darle otra oportunidad”.

Vinicius Júnior y su presunta novia, la artista mexicana Kenia Os

