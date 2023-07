Lo que no se vio de la presentación de Messi en Inter Miami: el caño de Thiago a su papá y una fiesta al estilo de las canchas en Argentina

El Caño De Thiago A Messi

El evento arrancó con la previa en los alrededores y en los estacionamientos del DRV PNK Stadium donde se juntaron una gran cantidad de hinchas, en su mayoría con camisetas de Inter Miami, y de la selección argentina con el nombre de Lionel Messi y el número 10 en su espaldas. El clima, con una temperatura por encima de los 40 grados de térmica (es verano en Estados Unidos en esta época del año) no frenó la pasión de los hinchas que se acercaron en gran número al estadio.

Más allá del anunció oficial, del discurso del capitán de la selección argentina campeona del mundo, uno de los momentos más comentados de la velada se produjo una vez que pasó la presentación. Leo ya se había retirado y, luego de varios minutos, volvió a aparecer en el campo de juego para saludar a los fanáticos presentes en las gradas.

Lo más gracioso ocurrió cuando, mientras el ex PSG estaba cerca de una de las áreas y sus tres hijos estaban jugando con los pequeños de Busquets, Thiago le tiró un caño a su papá. ¿Cómo terminó la jugada? El balón pasó por entre las piernas del astro rosarino, lo que generó su reacción y la de su primogénito. Leo se dio vuelta y lo miró a su hijo mayor con una sonrisa, mientras que Thiago no pudo ocultar su felicidad y levantó los brazos para festejar que había logrado su cometido.

Thiago fue uno de los protagonistas de la noche en la presentación de su papá en Miami

Bombos, redoblantes, asados cantos de cancha y mucha cumbia

La famosa tilgate party (la tradicional fiesta que se hace en Estados Unidos en los estacionamientos los días de partidos) se adaptó al estilo argentino, con bombos y redoblantes, y con cánticos de hinchadas argentinas dedicadas a Messi y a su nuevo club en la MLS. Además, la gente disfrutó del momento para hacerse un ‘asadito’ en el “parking” del estadio acompañado por una cerveza helada, vino o fernet en el clásico botellón cortado.

Los músicos Luciano Martín Quiroga y Luchito Rodriguez hicieron bailar a todos los presentes al ritmo de la cumbia en el estacionamiento de la cancha en la previa a la fiesta oficial con covers de “La T y La M”, “Ke Personajes”, “La Nueva Luna”, entre otros.

Y sumada a las ya conocidas hinchadas del club conformadas por Vice City 1896, Southern Legion -Legión del Sur-, IMS -Inter Miami Supporters-, The Siege Supporters Club y Nación Rosa y Negro -conocida como NRN-, también dijo presente la Messias 305 Miami (hinchada de Lionel Messi en Miami recientemente conformada).

Esta fracción, al igual que lo hizo la vez pasada en la fiesta de previa a la llegada de Messi, volvieron a ofrecer comida y bebida sin cargo a los que se acercaban a su colorido sector dentro del estacionamiento.

Una cabra, vendedores ambulantes y cartones con la adaptada ‘Muchachos’

Sin dudas, la historia más curiosa que se vio en los alrededores del estadio fue la presencia de una cabra en referencia al “Mejor de todos los tiempos”, Messi (G.O.A.T. - Greatest Of All Times). La idea fue de Christopher Moramarco, cofundador de la barra Vice City, una de las facciones que alienta al equipo de la Florida: “Le pedí a una amiga que tiene animales que traiga a su cabrita a la previa que armamos. Al principio le pusieron trabas algunos de seguridad cuando la bajó en el estacionamiento, porque no teníamos autorización, pero luego la metimos y fue un éxito la cabrita, con todos los chicos sacándose fotos. La idea era de tener al GOAT en nuestra previa”, sostuvo en diálogo con Infobae.

Fanáticos en las cercanías del estadio - P resentación de Messi en Inter Miami

También se vieron una gran cantidad de vendedores ambulantes de replicas de camisetas de fútbol (principalmente de Messi, lógicamente), pero el puesto más grande fue el de Pablo y Alan con más de mil camisetas. “Las que más vendemos son la rosa y negra del Inter Miami con el 10 de Messi”, dijo uno de ellos. Otra curiosidad fue que dentro del estadio y por iniciativa del Inter Miami se repartieron cartones con la letra de la canción que fue hit total en Qatar 2022, ‘Muchachos’, pero esta vez adaptada al club y denominada “Sí Muchachos”.

Las condiciones climáticas cambiaron todo

Minutos antes de las 6 de la tarde (hora local) se desató una tormenta eléctrica que cambió todos los planes, postergó el evento momentáneamente y hasta lo puso en duda. La gente se resguardó de los rayos donde podían: abajo de las tribunas, en los baños, o en los propios autos, por recomendación del Inter Miami.

Después de un intento fallido a cargo de la ‘Bresh’, tras pasar música unos pocos minutos en el escenario montado en el medio del campo de juego, se tuvo que volver a postergar todo por las fuertes lluvias.

La letras de "Muchachos", reversionada para la presentación de Messi

Cerca de las 8 de la noche la lluvia cesó por unos minutos y por ese motivo se anunció que se iba a seguir con la presentación de los nuevos refuerzos, y que luego los shows musicales iban a darle el marco de festividad a una celebración histórica para el fútbol de los Estados Unidos. Ante una mínima lluvia, y más de 20 mil personas fueron presentados Messi y Busquets, quienes llegan al Inter Miami con el objetivo de cambiar el rumbo del equipo en la Conferencia Este donde marchan últimos.

Luego de las emotivas presentaciones, los artistas Camilo, Paulo Londra y Tiago PZK brindaron un show musical. Al final del espectáculo, Leo Messi ingresó al campo junto a sus hijos, recibiendo una cálida ovación por parte de los fanáticos del Inter Miami.

