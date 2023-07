El Kun Agüero reveló la frase con la que Lionel Messi le anticipó su desembarco en el Inter Miami

El ex futbolista y amigo de Leo estuvo en la fiesta de bienvenida al nuevo jugador de Inter Miami

Sergio Kun Agüero no quiso perderse la fiesta de bienvenida a su amigo, Lionel Messi, en Inter Miami y presenció el evento oficial que dio inicio a la nueva era del rosarino en la MLS de los Estados Unidos, una liga que aspira a crecer de manera exponencial con la llegada del campeón del mundo.

En declaraciones a la transmisión oficial, el ex futbolista que compartió equipo en la selección argentina con Leo, le deseó lo mejor. “Estoy muy contento de que Messi esté acá en Miami. Yo vivo acá hace mucho tiempo así que vamos a disfrutarlo. Mucha gente acá lo disfrutaban por la tele pero ahora van a poder hacerlo personalmente”, arrancó el Kun.

“Como amigo siempre hablamos, y trato de no preguntarle cosas de a dónde va y eso, pero sí que a veces le pregunto qué va a hacer y siempre él me decía: ‘Esperame allá con un asado. Preparame todo que voy para ahí'. Obviamente quería que venga acá porque estoy acá, pero siempre tratamos de decir algo muy tranquilo y no tratar de generar nada, siempre como amigo, aconsejarlo en positivo”, continuó Agüero, de último paso por el FC Barcelona antes de cortar su carrera por una afección cardíaca.

Acerca de la llegada de Messi al fútbol de los Estados Unidos que generará un antes y un después, tal como lo dijo Jorge Mas, uno de los propietarios de Inter, en su discurso inicial, el Kun coincidió que su arribo será algo grandioso. “Está claro que va a cambiar a la MLS. Con la llegada de Leo van a venir otros jugadores. Es el indicado para que otros se motiven y quieran estar acá”, indicó.

Chiqui Tapia y el Kun Aguero en la presentación de Messi en Miami

Sobre el asado que se viene con Messi, Agüero aseguró que se dará en los próximos días. “Será esta semana, porque estuve unos días en Las Vegas y ahora vendré a Miami más tranquilo”, concluyó el Kun, quien estuvo acompañado de su pareja, Sofía Calzetti, y Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

