La crítica inesperada de David Trezeguet a Francia tras el paso de Messi por el PSG: “Nunca apreciaron su talento”

Lionel Messi cerró su etapa con el PSG con la cosecha de dos títulos de la Ligue 1 y uno en la Supercopa de Francia. Tras dos temporadas cargadas de expectativas (y presión) al desear la conquista de la Champions League, las prematuras eliminaciones en los octavos de final ubicaron al astro argentino en el centro de las críticas de los simpatizantes parisinos.

Una de las personas que tal vez mejor pueda analizar el fenómeno que ocurrió en Francia es David Trezeguet, quien se consagró campeón del mundo y de Europa con el combinado le bleu y desarrolló una carrera cargada de éxitos en el Viejo Continente. El ex delantero, con pasado en River Plate, Platense y Newell’s, conoce al pueblo galo. Y también estuvo cerca del mejor jugador del planeta. “Lo ha dicho él abiertamente. Francia, o mejor dicho París, no fue lo mejor. Creo que Francia nunca entendió al personaje de Lionel Messi. Él aportó una jerarquía a un campeonato que es menos vistoso de lo que puede representar el fútbol inglés, español, italiano y alemán”, comenzó el ex goleador en diálogo con ESPN.

Te puede interesar: Lionel Messi aterrizó en Estados Unidos y será presentado en Inter Miami el próximo domingo

“Francia nunca apreció el talento de Messi. Creo que después de lo que pasó, deben tener mucho disgusto de que Leo no continuara en el PSG. Es un tipo que te da jerarquía en todos los niveles: en lo futbolístico, la imagen, el prestigio... Pocas veces Francia ha tenido en su torneo a un jugador de este espesor y Leo tenía las condiciones para continuar”, continuó Trezeguet. Y argumentó: “Las críticas fueron muy fuertes. Sobre todo de ex compañeros míos que trabajan en la televisión y fueron muy duros hacia el mundo futbolístico francés”.

En este sentido, la ex figura de la Juventus nombró a su amigo personal Thierry Henry, con quien compartió una de las ofensivas más peligrosas de la historia del seleccionado galo: “Él es uno de los personajes más emblemáticos de la TV, como Bixente Lizarazu o Christophe Dugarry, que son tipos que tienen una trayectoria muy importante y lo defendieron a Messi. Ellos defendieron su talento y la magia del fútbol. Creo que a Francia le va a llevar un tiempo entender este reconocimiento”.

Te puede interesar: Las tres jóvenes promesas del fútbol argentino que tiene en carpeta Inter Miami para acompañar a Messi

“También hay que tener en cuenta la opinión de Mbappé, quien es la imagen del PSG y del fútbol francés. Él fue determinante al decir que se perdió a la figura más importante del fútbol francés, lo que significó un gran reconocimiento. De todos modos, también es verdad que a veces los egos forman parte del juego. El PSG ha sido un equipo que ha apostado por las estrellas detrás de una obsesión, que es la Champions League, pero está claro que la Liga de Campeones no se gana solo con nombres”, concluyó.

Con una actualidad distinta, el astro rosarino se presentó por primera vez con el Inter Miami. La leyenda internacional se sumó al equipo de Florida anexo para ponerse bajo las órdenes de Gerardo Martino y trabajar junto a sus nuevos compañeros. Cabe aclarar que el ex Barcelona ya se había entrenado en el predio, pero de manera individual, en tanto que hoy fue presentado al resto del plantel.

Por lo pronto y hasta que no estén finiquitados todos los detalles y rubricado el contrato con su firma, en Inter Miami se cuidan mucho de mostrar imágenes de Leo entrenando o recorriendo las instalaciones. La expectativa está puesta en el próximo domingo, cuando sea la presentación oficial con una gran evento en el estadio Drive Pink de Fort Lauderdale.

SEGUIR LEYENDO