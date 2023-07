Lionel Messi dejó de seguir al PSG en redes sociales: cuáles son los cuatro equipos que mantiene en su lista

Lionel Messi tomó una drástica decisión en torno al PSG (REUTERS/Pascal Rossignol)

El París Saint-Germain (PSG) ya es pasado en la carrera de Lionel Messi. Su estadía en el vigente campeón de la Ligue 1 llegó a su fin al término de la pasada temporada y ambas partes emprendieron nuevos rumbos. El Barcelona apareció en el radar del astro, pero la falta de un acuerdo aceleró su arribo al Inter Miami para revolucionar una ciudad, que comenzó a vivir bajo el calor del mejor jugador del mundo. Y la mudanza de Francia a los Estados Unidos se llevó todo a su paso.

Te puede interesar: Los dos motivos por los que Barcelona rechazó el regreso de Neymar tras la frustrada vuelta de Messi

Los fanáticos despidieron a la figura del plantel a través de silbidos en una actitud sumamente reprochable porque Leo cerró la temporada como el máximo asistidor del equipo y ayudó, en gran parte, a que Kylian Mbappé lidere la tabla de artilleros en el campeonato doméstico. Hoy, un Mbappé que tiene la intención de marcharse libre a mitad de 2024. Un camino iniciado por el 10, quien demostró que su frustrado paso por la capital gala quedó atrás después de dejar de seguir al PSG en redes sociales.

Así se aprecia en su cuenta personal de Instagram, donde tiene más de 478 millones de seguidores, un número absolutamente superior a las 280 personas que mantienen el privilegio de ser seguidas por el capitán de la selección argentina. Justamente, la Albiceleste es uno de los perfiles de los cuales conoce todas sus novedades diarias. Y hay cuatro equipos que gozan de esa distinción: Newell’s, Manchester City, Chelsea y Barcelona.

Te puede interesar: Un club importante de Europa hizo una oferta al PSG para fichar a Leandro Paredes

La Lepra nunca dejó de ser la segunda casa del campeón del mundo. Su debut fulgurante en las categorías formativas mostró el destello de su talento y, en más de una oportunidad, la mesura dominó en su relato cuando surgía la pregunta de un posible retorno para jugar con el Rojinegro en Primera. Ya en el plano europeo, los ganadores de la Champions League poseen una cercanía inmediata con el protagonista a través de su entrenador. Pep Guardiola ha marcado sus primeros pasos en el Barcelona, su primer hogar cuando tomó la decisión de viajar a España para probar suerte en el Viejo Continente. El único que no posee una conexión directa con sus raíces son los Blues.

Lionel Messi dejó de seguir al PSG

Una de las particularidades de esa lista es que, al cierre de esta nota, aún no seguía a la cuenta oficial del Inter Miami en la Major League Soccer (MLS). Pero sí había dado su follow a David Beckham, ex jugador, accionista y uno de los fundadores de la entidad de Florida, que marcha última en la Conferencia Este con 18 puntos, a 11 unidades de los puestos de clasificación a los Play Off.

Te puede interesar: Un camión militar y decenas de custodios armados: el viaje de Mbappé por Camerún para visitar el pueblo de su padre

Días atrás, Lionel Messi brindó una entrevista para el programa Llave a la Eternidad, emitido por la TV Pública, en la que dialogó sobre los motivos que lo llevaron a vestir la quinta camiseta de su carrera a nivel clubes: “Estamos felices de la decisión que tomamos. Preparados y con ganas de afrontar el nuevo desafío, el nuevo cambio. Mi mentalidad y mi cabeza no van a cambiar y voy a intentar, donde me toque estar, dar el máximo para mí y para el club, seguir rindiendo al máximo nivel”.

Su presentación se daría este domingo 16 en el DRV PNK Stadium en un misterioso evento que lleva el nombre de “The Unveil” (La Revelación). Si bien nadie confirmó que estará allí Messi acompañado por Sergio Busquets, es una obviedad que será el acto del Inter Miami para agasajar a su flamante fichaje estrella. Las puertas del estadio se abrirán a las 18 (hora de Argentina), pero el evento se iniciará a las 21 (de Argentina). El medio The Athletic aseguró que existían negociaciones entre los propietarios de derechos de transmisión con la Concacaf para que el hecho sea en el entretiempo de la final de la Copa de Oro que será el domingo.

Su bienvenida será con dos premios bajo el brazo. Recientemente, ex futbolista del Barcelona fue una de personalidades más destacadas en la entrega de los premios ESPYS, que organiza la cadena ESPN en EE.UU. Fue elegido como la mejor actuación en una final por sus goles en el partido decisivo de la Copa del Mundo ante Francia, imponiéndose a figuras de la talla de Nikola Jokic (elegido como MVP en la Final de la NBA que los Denver Nuggets vencieron al Miami Heat-, Leon Edwards (UFC) y Rose Zhang (golf de la LPGA).

A pesar de no decir presente en la entrega por estar ultimando detalles para su presentación en su nuevo club, también fue reconocido en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, como el mejor jugador de fútbol en esta temporada. Venció en la nominación a Erling Haaland sumada las futbolistas Aitana Bonmatí (Barcelona) y Sophia Smith (Portland Thorns). En sentido contrario, perdió el premio de mejor atleta masculino del año en manos de Patrick Mahomes, campeón del Super Bowl LVI de la NFL con los Kansas City Chiefs.

Seguir leyendo: