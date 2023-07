En qué estado se encuentra la negociación entre Boca y Edinson Cavani: por qué ahora sí podría cerrarse su fichaje

Edinson Cavani tiene contrato con Valencia hasta junio de 2024 (REUTERS/Pablo Morano)

Boca Juniors está decidido a pisar fuerte en este mercado de pases y tiene avanzadas las negociaciones por dos futbolistas del mercado local: Lucas Janson (Vélez) y Lucas Blondel (Tigre). Sin embargo, uno de los nombres que circula por Brandsen 805 y daría un salto de jerarquía al plantel es el de Edinson Cavani. El uruguayo, que surgió como posibilidad en las ventanas de pases anteriores, ahora tendría serias chances de desembarcar en la Ribera.

¿En qué situación está la negociación? Si bien Juan Román Riquelme y Cavani mantuvieron contacto permanente vía telefónica, ahora fue uno de los representantes del futbolista de 36 años el que se contactó con el Consejo de Fútbol para proponer su arribo al club. Es cierto que el Matador había fantaseado hasta públicamente con la idea de festejar goles con la camiseta azul y oro subido a uno de los alambrados de la Bombonera, pero antes eran mayores las intenciones de la entidad argentina de contar con sus servicios que el anhelo del jugador.

Luego de su participación en el Mundial de Qatar con la selección uruguaya, en el que terminó con un violento episodio cuando golpeó el atril con una pantalla del VAR tras la polémica eliminación de su equipo en el partido frente a Ghana, el oriundo de Salto disputó 20 partidos oficiales con la camiseta del Valencia y anotó apenas dos goles (ambos contra Sporting de Gijón en la goleada 4-0 por los octavos de final de la Copa del Rey).

Cavani está haciendo la pretemporada con Valencia

En las últimas horas se filtró la reunión que mantuvo un allegado al futbolista con uno o varios miembros del Consejo de Fútbol y allí se dejaron en claro algunas posturas. Desde Boca le abrieron las puertas de par en par para ficharlo de forma inmediata y que así se ponga a las órdenes de Jorge Almirón pensando en los octavos de la Copa Libertadores ante Nacional de Montevideo (paradójicamente club con el que Cavani se identifica y hasta por el que se rumoreó un supuesto interés). No obstante, se remarcó que no harán una erogación de dinero para comprar su pase y por eso el propio futbolista tendría que conseguir la rescisión de su vínculo con Valencia, donde tiene contrato hasta junio de 2024.

Los valencianos conducidos por el ex jugador del club Ruben Baraja tienen planificada una gira amistosa para medirse con rivales como Nottingham Forest (el próximo martes), Alavés y Aston Villa, entre otros. Por ahora Cavani forma parte de los trabajos preparatorios de pretemporada con un cuerpo técnico que lo considera para la temporada que viene.

Desde que asumió esta gestión, la búsqueda de refuerzos siempre apuntó a jugadores con “nivel de selección”. Cavani, que no fue convocado por Marcelo Bielsa con la Celeste en los primeros dos amistosos de su ciclo, tiene credenciales de sobra para aportar un salto de calidad a un plantel xeneize que cuenta con Darío Benedetto y Luis Vázquez como centrodelanteros. No sería descabellado que el Pipa buscara otros horizontes si se produce la llegada del ex PSG, al mismo tiempo que clubes del exterior se fijaron en el atacante entrerriano surgido de la cantera, que podría emigrar este mismo mercado.

