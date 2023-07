Sebastián Battaglia dio detalles de su reencuentro con Riquelme y contó por qué aceptó la invitación a su despedida en La Bombonera

Battaglia dio detalles de su reencuentro con Riquelme en la despedida en La Bombonera

A casi dos semanas del homenaje a Juan Román Riquelme en La Bombonera, Sebastián Battaglia brindó detalles de su reencuentro con uno de los máximos ídolos de la historia de Boca Juniors. El ex DT xeneize y de último paso por Huracán, contó por qué aceptó la invitación del actual vicepresidente del club a su partido de despedida celebrado el pasado 25 de junio.

“Nos saludamos como tiene que ser y como gente civilizada, no más que eso. Fue acompañar en un momento especial. Cuando yo lo hice, él estuvo conmigo en mi despedida. Una cosa es que te invite y otra es que no, y cómo llegó la invitación de parte de Román, era justo estar”, indicó Seba en diálogo con Boca de Selección. Vale recordar que la relación no terminó del mejor modo, tras un fuerte cortocircuito en el último tramo de su ciclo como entrenador de Boca Juniors.

Sobre este incidente, expresó: “Más allá de lo que pasó después, fue pasar un momento y acompañar una despedida de alguien que vivió muchas cosas como jugador y conmigo. En este caso fui para compartir ese último momento en la cancha”. Battaglia tampoco esquivó la consulta sobre su decisión, que trajo controversia en quienes entendían que no debió haber asistido.

“Tuve comentarios de porqué fui, pero es una decisión personal y nadie me tiene que decir qué hacer. Fui muy tranquilo a la despedida de Riquelme, no tengo por qué sentirme incómodo”, aclaró. Asimismo, contó qué fue lo mejor que vivió ese día: “El reencuentro con viejos compañeros. Palacio, Figueroa, y te puedo nombrar un montón más, fueron compañeros con los que vivimos cosas muy lindas, y vivir el vestuario nuevamente también fue muy lindo porque se asemeja a lo que compartimos mucho tiempo”.

Antes de terminar, Battaglia, quien ganó tres títulos como entrenador de Boca Juniors, se refirió al presente del equipo xeneize y analizó el próximo encuentro que tendrá ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores. “Aún debe seguir buscando su mejor versión. Tuvo inconvenientes de lesiones de armado de equipo, ahora tiene la fase de octavos e ir partido a partido y a partir de ahí crecer, que estén todos a disposición, y en la Copa Libertadores tiene rivales que a priori puede superar”.

“Boca te obliga a ser protagonista o intentar serlo, después hay rivales que te juegan y quieren hacer las cosas bien, y de local se terminan agrandando sabiendo que pueden ser tapa de diario. Todos los jugadores tienen que saber eso, y entender que estando en Boca pasa esto”, agregó.

Y cerró refiriéndose a su paso como entrenador donde ganó la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga y la Liga Profesional 2022. “Lo que fue mi paso por Boca como entrenador yo lo tomo como algo muy bueno, conseguimos varios logros. Está claro que por más que seas un técnico con experiencia, no te asegura nada”.

