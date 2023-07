La promesa cumplida de Riquelme a un joven hincha de Boca y el gesto con cada socio tras su partido despedida

Los socios y socias de Boca Juniors vivieron una jornada especial el pasado domingo 25 de junio cuando se despidió formalmente del fútbol Juan Román Riquelme. Uno de los máximos ídolos de la institución cumplió el sueño de decir adiós en el “patio de su casa” en el marco de un evento que se había postergado a lo largo de los años por diversos motivos. Así y todo, el actual vicepresidente de la entidad de la Ribera cumplió una vieja promesa que le había hecho a un reconocido fanático en 2019.

“En 9 años pasó de atrás del alambrado a ser el alcanzapelotas del partido”. Con esa frase y las imágenes del contacto que Román tuvo con él en uno de los últimos partidos que jugó con la camiseta de Boca en la Bombonera como profesional, en las redes sociales revelaron la historia de Joaquín, el niño que materializó su anhelo de conocer a su ídolo y participar de su despedida.

Por medio de un video que se difundió en la cuenta @todosobreroman, Joaquín contó: “Yo tenía 5 años, viene a patear un córnero Román y cuando está por tirarlo me toca la mano así. En 2019 él me llama y ahí me preguntó si yo quería ser alcanzapelota. Obvio, le dije. Creo que después de la final, va a ser el mejor día de mi vida”.

Joaquín ya había conocido a Riquelme en un backstage preparativo para el homenaje en 2019, año en que se iba a llevar a cabo su despedida. Finalmente por diversas cuestiones se pospuso (Román participó activamente de las elecciones contra la gestión oficialista que estaba en ese momento presidida por Daniel Angelici) y la posibilidad de que el pequeño fanático entrada a la cancha quedó trunca. Se llevó una camiseta firmada por él y compartió un rato al lado de su papá, que declaró en aquel momento: “Eternamente agradecido, con lo de hoy me alcanza y me sobra para toda la vida”.

Por otra parte, Riquelme tuvo un gesto con todos los aficionados que asistieron a su último partido como jugador.

“Riquelme está feliz y es gracias a vos. Quiero agradecerte a vos y a cada socio y socia que se acercó el domingo 25 a celebrar conmigo el partido más importante, el que va a quedar en mi corazón para toda la vida”. Con la firma de Román y un mensaje personalizado para cada socio y socia, ese es el mail le llegó a la casilla de mail a cada uno de los que concurrió al homenaje del 10.

El mail que le llegó a cada socio y socia que concurrió a la despedida de Riquelme

