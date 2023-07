“Me estaba dando problemas”: el conflicto de pareja de un jugador del Inter que llevó a un dirigente a espiarlo con una cuenta falsa

Un dirigente del Inter confesó que espió a las parejas de los jugadores del plantel (REUTERS/Alberto Lingria)

En medio de un evento relacionado al deporte en la Trienal de Milán, uno de los dirigentes más relevantes del Inter dejó una frase que causó revolución en el ambiente del fútbol en Italia y generó todo tipo de especulaciones en relación a quiénes pudieron haber sido los protagonistas de esta historia.

Te puede interesar: Chelsea y Real Madrid van a la carga por Lautaro Martínez: el gesto del Inter para retenerlo

Durante el receso de la competencia, el director deportivo del Inter confesó que tuvo que abrirse una cuenta falsa de Instagram para seguir los problemas que tenía uno de los jugadores del plantel. “Yo no tengo una cuenta oficial de Instagram, pero me creé una para chequear esposas porque alguien me ha creado problemas”, expresó Piero Ausilio en un diálogo que tomó Corriere della Sera.

Acto seguido, dio detalles de por qué decidió pasar desapercibido en el mundo virtual para comprender el estado de ánimo de sus jugadores. “De las esposas y novias se pueden entender muchas cosas, incluso sobre la personalidad del futbolista. Luego también sigo a jugadores, incluso de otros equipos. Pero lo creé para la mujer de un futbolista que tantos problemas me estaba dando”.

Te puede interesar: La impactante oferta que recibió Mauro Icardi desde Arabia Saudita

Esa última declaración revolucionó a los presentes en la convención y muchos enfocaron el comentario de Ausilio en la situación que se generó con la abrupta salida de Mauro Icardi del club. Hay que recordar que el delantero argentino, que estuvo durante seis temporadas en el Neroazzurro, era el máximo goleador y capitán del primer equipo, rompió relaciones con la institución luego de unos conflictos que se generaron entre la directiva y Wanda Nara, esposa y además representantes del futbolista.

Icardi y Wanda durante la etapa del jugador en el Inter (REUTERS/Sergio Perez/File Photo)

Más allá de su despedida en 2019, cuando se fue al Paris Saint Germain, el paso de Icardi por el Inter fue más que positivo en su rendimiento individual: en en 219 partidos, el N° 9 anotó 124 goles y repartió 31 asistencias.

Te puede interesar: Wanda Nara mostró el lujoso regalo de Mauro Icardi que selló su reconciliación

Además de hablar sobre la medida que optó para seguir la vida íntima de los jugadores de su plantel, el director deportivo interista se refirió al futuro del equipo que jugó la definición de la Champions League en la última temporada y perdió ante el Manchester City por 1-0 en Estambul.

Sobre la posible partida del arquero Onana al Manchester United dijo: “No hay prisa por vender al portero. Hasta ahora ninguna oferta nos ha satisfecho”. ¿Y el futuro de Romelo Lukaku? “Las conversaciones con el club inglés nunca han parado. Sabemos que no lo van a prestar por segundo año, vamos a evaluar si lo podemos llevar de manera directa. Sabe muy bien que nos gustaría traerlo de vuelta al Inter e intentaremos encontrar una solución”, agregó sobre el delantero de la selección de Bélgica.

Seguir leyendo: