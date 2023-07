Estalló la guerra entre PSG y Mbappé: la decisión que tomaría el club si no renueva el contrato

El PSG y Mbappé, enfrentados en una partida de ajedrez (Reuters)

Una vez más, el PSG volvió a convertirse en uno de los protagonistas más importantes de un nuevo mercado de transferencias después de que el presidente de la institución, Nasser Al Khelaifi, recogió el guante y se pronunció públicamente sobre la situación de Kylian Mbappé.

El delantero del conjunto parisino fue el primero en mover las piezas en el tablero de ajedrez al anunciar que no hará uso de la cláusula en su contrato para extender su vínculo, que acaba en junio del 2024, es decir dentro de un año. La prensa francesa entendió que el hecho de que se filtrara a los medios tuvo una doble intención.

La cláusula en el documento establecía que tenía tiempo de ejecutar la ampliación hasta el 31 de julio de 2023 y, de no hacerlo, podría marcharse como agente libre. Si bien el propio jugador dijo que cumpliría con su palabra y jugaría hasta 2024, con la filtración de su carta a los dirigentes no hizo más que sacudir los cimientos de la institución francesa.

El presidente Nasser Al Khelaifi no se quedó callado y aprovechó la presentación de Luis Enrique para lanzar un contundente mensaje: “Si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo”. “No podemos hacerlo. Él dijo que nunca se iría gratis. Si hoy cambia de opinión, no es culpa mía. No queremos perder al mejor jugador del mundo gratis. Eso está muy claro”, añadió.

Mbappé firmó hasta 2024 con una opción a un año más que finalmente desestimó (Reuters)

Con estas declaraciones, el dirigente fue tajante: si el futbolista no ejecuta esa famosa cláusula de extensión en los próximos días, intentarán venderlo este mismo mercado de transferencias, porque de lo contrario, cuando abra el próximo en enero 2024 podría arreglar con cualquier club para irse gratis.

En cada polémica que se generó en torno a la permanencia de Mbappé en el equipo, estuvo el Real Madrid mirando desde lejos con el objetivo de ficharlo. En esta ocasión es igual, sin embargo, algunos medios europeos como As de España definieron la operación como “casi inabarcable”.

El periódico español resaltó que el PSG no espera menos de 200 millones de euros para desprenderse de su jugador estrella. Una cifra que el cuadro merengue llegó a ofrecer en 2021 y que en ese momento no convenció a la cúpula parisina. Pero ahora esa suma es casi imposible de ofrecer por parte del equipo blanco, sobre todo después de haber invertido 103 millones por Bellingham recientemente.

A eso, además hay que sumarle la ficha del futbolista (hoy en 70 millones netos), quien sin dudas llegaría para ocupar el lugar de Benzema y convertirse en el mejor pago del plantel. En total la operación rondaría los 350 millones de euros, “un gasto que el Madrid no contempla”, apuntó el medio en cuestión.

PSG plantea tomar medidas con Mbappé (Reuters)

Tras entender esta situación y en el caso de que continúe en el club para irse gratis en 2024, el periódico RMC Sports explicó las opciones que podría implementar la entidad francesa, algunas casi en forma de castigo.

La primera podría ser colocarlo en la lista de jugadores “indeseables”. Según informó el rotativo francés, esa medida está regulada por el convenio de futbolistas y dice que desde el 1 de julio al 1 de septiembre, “cualquier club puede crear un segundo grupo de formación de jugadores profesionales”, aunque los apuntados deberán “beneficiarse de idénticas condiciones de trabajo y deben ser supervisados por formadores cualificados”.

La segunda medida sería la privación de partidos. Si bien nada impide al PSG no alinear a Mbappé, las normas estipulan que si el jugador disputó menos del 10% de encuentros oficiales puede rescindir su contrato con una compensación económica. Situación que ya vivieron en el club Adrien Rabiot y Hatem Ben Arfa.

Sin embargo, esta última opción podría jugarle en contra a la entidad parisina ya que el hecho de “colgar” a su estrella podría dar una mala imagen, despertar las críticas y una nueva revolución de los fanáticos, quienes en más de una ocasión mostraron su devoción por el delantero.

Mbappé tiene hoy las de ganar ante el club parisino en este juego de ajedrez en el que cada uno mueve sus piezas con mucho cuidado para no caer en jaque mate.

