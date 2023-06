Las premoniciones que anticiparon la conquista argentina en Qatar 2022: una frase de Maradona, una foto de Antonela y el mensaje de puño y letra de De Paul

Las premoniciones de la conquista argentina en Qatar 2022

Hoy se cumplen seis meses de la histórica gesta de la Selección en el Mundial de Qatar 2022. El 18 de diciembre pasado quedará grabado por siempre en la memoria de todos los fanáticos albicelestes que vibraron a lo largo de toda la competición y compartieron la alegría contenida con el contingente que conquistó el trofeo en el estadio Lusail de Doha. Los integrantes de La Scaloneta fueron absolutos merecedores de un éxito que se adelantó en diversas situaciones. Hubo señales, advertencias divinas, sugerencias celestiales, frases, escritos y fotos que a la postre se convirtieron en premoniciones de la tercera estrella de Argentina.

1. LA FUERTE FRASE DE DIEGO MARADONA

La frase de Maradona sobre Messi y el Mundial que eriza la piel (Richard Heathcote/Getty Images)

Si hubo un hombre que tranquilamente podría haber sacado un libro con la serie de frases que firmó a lo largo de su vida ese fue Diego Armando Maradona. Socarronas, dramáticas o descolocadas. Los dichos del Pelusa a menudo son sacados de contexto para comentar situaciones cotidianas en las redes sociales. La historia contada por este medio luego de la conquista Argentina en Qatar aporta detalles de lo que fue una charla conmovedora del Diez con su entorno. Todo ocurrió en presencia de una réplica de la Copa del Mundo, un par de años antes de la disputa del Mundial en Medio Oriente.

El tópico sobre la mesa entre mates con edulcorante era la suerte esquiva de Lionel Messi en los Mundiales y, en definitiva, con la camiseta del seleccionado nacional (ya que todavía ni siquiera había alzado la Copa América en Brasil). La frase de Maradona que dejó atónitos a todos los presentes fue: “Para mí Lío va a salir campeón del mundo cuando yo ya no esté”. Algún interlocutor trató de descomprimir diciendo que no le daban las cuentas y obtuvo como respuesta de Diego que al rosarino le quedaban uno o dos Mundiales más. El silencio tras la palabra del astro de México 86 fue extenso. El desenlace de la historia eriza la piel.

2. MESSI, MARADONA Y EL 5 DE COPAS

La imagen de Maradona y el 5 de copas por el que "apostó" Messi para ganar la Copa América

Antes de que comenzara el Mundial de Qatar, una foto de Maradona jugando a las cartas en un avión durante un viaje con la Selección a principio de los años 80 se viralizó en las redes sociales. ¿El motivo? La anécdota revelada por Alejandro “Papu” Gómez y Leandro Paredes en la serie de Netflix “Sean Eternos: campeones de América”. Los protagonistas relatan que, previo a ser campeones en el Maracaná contra Brasil por la Copa América 2021, hicieron un juego de adivinanzas en la que prometieron tatuarse la carta que eligieran y acertaran. Allí, aseguran ellos, se generaron buenas energías para obtener el título continental. ¿Qué carta adivinó Messi? El 5 de copas, naipe que aparece en la imagen junto a Maradona. Creer o reventar.

3. EL DICHO DEL PRIMER DT QUE TUVO SCALONI

Entrevista a Beto Juárez, el DT de Scaloni en Pujato

“Este pibe está tocado. Para mí juega la final del Mundial de Qatar. Y cuando juegue algún partido importante, al rival le van a faltar tres o cuatro jugadores por alguna razón, porque Leo está tocado”. La frase de Beto Juárez, uno de los primeros entrenadores que Scaloni tuvo en su Pujato natal, fue hecha ante la cámara de Infobae seis meses antes de lo que fue la conquista en Doha. El testimonio fue realizado para el capítulo dedicado al DT en la miniserie “El Origen de la Scaloneta”.

4. LA FOTO DE ANTONELA ROCCUZZO JUNTO A MESSI

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y las tres estrellas de mar

Una foto publicada por Antonela Roccuzzo en julio de 2019 durante sus vacaciones familiares en Antigua y Barbuda se replicó durante semanas en las redes sociales. ¿Por qué? Es que en la imagen la pareja posa feliz, dentro de un mar cristalino que deja ver en el fondo tres estrellas de mar alineadas. Juran los más supersticiosos que fue una premonición del lauro que Lionel bordaría para Argentina en Doha.

5. LA CHARLA DE CLAUDIA VILLAFAÑE CON LA MAMÁ DE MESSI

La charla entre Celia, la mamá de Messi, y la ex esposa de Diego Maradona

“Cuando ganaron la Copa América se lo dije a la mamá de Leo, porque hablamos por teléfono. Cuando ganaron la Copa América se sacaron la mochila que tenían de bastantes años y de acá para adelante se abrieron las puertas”. Claudia Villafañe, que supo lo que es vivir una Copa del Mundo desde adentro ya que acompañó a Diego Armando Maradona, luego de la Copa América conseguida ante Brasil en su propia casa, aportó su cuota de esperanza y anticipó la gloria máxima para Messi y compañía.

6. SCALONI, NAHUEL MOLINA Y EL PRIMER GOL ANTE PAÍSES BAJOS

El defensor argentino contó detalles inéditos de la jugada con Lionel Messi que terminó en el 1-0 ante Países Bajos en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022

“Estábamos haciendo el táctico en la previa al partido contra Holanda y Scaloni nos decía todo el tiempo: ‘Tenemos que hacer la diferencia por el lado de Nahuel. Tenemos que hacer el gol por ahí’. Y hacíamos la jugada 11 contra 0 que te vas pasando la pelota nomás. Y llegaba hasta el fondo de la cancha y lo veía a Messi que picaba como nunca al primer palo. Así hicimos como tres o cuatro veces, yo le tiraba el centro. En una nos chocamos al final de la cancha y me dijo: ‘Mañana vamos a hacer un gol por acá, acordate’ y se fue”. La anécdota en boca del lateral que rompió el cero en el tanteador contra Países Bajos por los cuartos de final tomó completa relevancia a meses del título obtenido. Pese a que después la serie adquirió suspenso con el tiempo extra y la tanda de penales, la seguridad, confianza y convicción del entrenador era suprema.

7. EL ESCRITO DE RODRIGO DE PAUL EN UN CUADERNO DE MESSI

“Después de Arabia, en una de las tantas rondas de mate que hacíamos con el Enano, con Leo, quedamos los dos solos. Él en un momento va a hablar con Marito (el utilero) o va al baño. Yo tenía un cuadernito arriba de la mesa. Le escribí que el 18 de diciembre íbamos a ser campeones. Se lo firmé en una de las últimas hojas como para que él no lo viera. Me aguanté, me aguanté, pero después de octavos de final le dije que abriera el cuadernito que tenía en la pieza”, relató De Paul, uno de los más cercanos al rosarino.

La reacción del capitán albiceleste fue impensada, al menos para él: “Yo pensé que se iba a poner contento, pero me dijo ‘¿para qué me lo decís?, sos un boludo, ahora ya lo leí’. Le dije ‘perdoná, no me aguanté’. Después me olvidé de llevarme el cuadernito. Habíamos dicho que si se cumplía nos lo íbamos a llevar, pero salimos campeones, con los festejos, volvimos y no me acordé”. Lo importante es que la promesa de De Paul, que también había firmado una figurita jurando que Argentina sería campeón dos meses antes, se cumplió.

8. LA DECLARACIÓN DE UNA ESTRELLA INTERNACIONAL

Zlatan Ibrahimovic aseguró que Argentina le ganaría la final a Francia: "Está escrito"

Cuando al sueco Zlatan Ibrahimovic le preguntaron qué equipo ganaría la final del mundo en vísperas de Argentina-Francia, primero sembró el suspenso y luego se inclinó por la Albiceleste en base a su debilidad por el capitán del seleccionado nacional: “Está escrito. Sabes a quién me refiero. Creo que Messi levantará el trofeo”. La presunción de Ibrahimovic se alineó con otros comentarios elogiosos para con el rosarino que fue su compañero en Barcelona. Previo a Qatar 2022 había declarado: “Espero que Argentina gane el Mundial por Messi”.

9. EL MENSAJE DE DI MARÍA A SU ESPOSA PREVIO A LA FINAL

La increíble conversación entre Di María y su esposa el día anterior a la final del mundo

“Voy a salir campeón del mundo, amor. Está escrito. Y voy a hacer el gol. Porque está escrito como en el Maracaná y Wembley”, le escribió Di María por WhatsApp a su esposa, Jorgelina Cardoso, un día antes de la gran final. Ella, que compartió una captura del chat a través de Instagram, le respondió expresándole su emoción: “Me afloja el cuerpo ese mensaje... no sé qué carajo decirte”.

El extremo rosarino era pura confianza y durante la charla trató de calmar a su mujer: “No tenés que decir nada. Andá y disfrutá mañana porque vamos a ser campeones del mundo. Porque lo merecemos los 26 que estamos acá y la familia de cada uno”. Jorgelina le devolvió como respuesta un emoji de un rostro envuelto en lágrimas, esas que iban a brotar de felicidad de sus ojos un día más tarde. “Sabés qué lindo, amor. Mañana somos campeones del mundo. Está escrito. Lo sé, lo siento. Es nuestra, amor”, insistió el jugador de la Juventus, anticipando la consagración. Su esposa publicó esas palabras que resultaron proféticas con el siguiente mensaje: “Elegimos creer y se nos dio”.

10. LA CHARLA ENTRE PEZZELLA Y MONTIEL ANTES DE LOS PENALES CON FRANCIA

El presagio de Pezzella a Montiel en la definición por penales de la final del Mundial Qatar 2022

En plena definición por penales ante Francia, el zaguero notó que el lateral no estaba al 100% por haber cometido el penal que derivó en el 3-3 y se le acercó. “Lo quise levantar porque estaba un poco decaído y le dije, ‘¿qué pateás, cuarto?’, ‘sí’, me dice. ‘Entonces quedate tranquilo que el Dibu va a atajar uno o dos penales y lo vas a definir’”, reveló hace unos meses el ex defensor de Riveer.

