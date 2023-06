Scaloni opinó sobre la frase de Messi de cara al próximo Mundial: “Me parece una declaración prudente de un tipo que no vende humo”

Lionel Scaloni se prepara para otra presentación de la selección argentina entre el furor de los fanáticos chinos y el deseo de empezar a gestionar el rendimiento de algunas caras nuevas que se sumaron a la convocatoria de cara al choque de este jueves ante Australia (desde las 9 de la mañana de Argentina) y del próximo lunes contra Indonesia.

A poco de reeditar el duelo de octavos de final del Mundial contra los Socceroos en el Estadio de los Trabajadores de Beijing, el DT brindó una conferencia de prensa en territorio asiático. “El equipo todavía no lo tengo, pero más o menos es el que terminó jugando el Mundial. Tengo que ver cómo está Julián (Álvarez). Llegó hoy y viene de festejo merecidamente. Valoraremos hacerlo jugar de inicio o partido jugado. Eso cambiará un poco, un jugador o dos, pero el equipo va a estar por ahí”, aclaró en relación a la formación que plantará mañana.

El entrenador del combinado nacional fue consultado, también, sobre la decisión que tomó Lionel Messi de marcharse al Inter Miami de la MLS: “Estoy contento de que haya decidido ir a jugar a un club que creo que tiene una ciudad que lo va a tratar de maravilla. Va a estar bien y va a ser feliz jugando al fútbol, es lo que todos queremos. Más allá de la liga que sea y el país que sea, lo importante es que se sienta bien y creo que ahí va a tener las condiciones para pasarla bien. De eso se trata y se lo ha ganado, lo tiene bien merecido”.

Al mismo tiempo, debió referirse a la frase del capitán de la selección argentina de cara al Mundial 2026, quien en la TV China reiteró que no “cree” disputar el torneo dentro de tres años. “Sus declaraciones me parecen prudentes de un tipo que no vende humo, no miente. La realidad es que va a ir viendo, cómo se va ir encontrando. Es lo lógico. Falta tanto para el Mundial que pensar más allá no tiene sentido. Como es muy prudente, dice eso, que me parece lógico. Con el paso de estos meses y este tiempo, veremos si se va encontrando bien y si tiene ganas. Lo importante es que tenga ganas, porque jugar al fútbol sabrá hoy y dentro de diez años”, aclaró.

Esta gira por Asia tiene como objetivo el de incluir a nombres con nulo o escaso rodaje en el equipo nacional como Alejandro Garnacho, el arquero Walter Benítez o Leonardo Balerdi, por citar algunos casos más significativos: “El objetivo es siempre competir, juntarse y hablar de si hay que cambiar algo o poder probar algunas cosas en estos partidos. La verdad que el viaje no es cómodo por el cambio de horario, hemos podido entrenar pero siempre con algún matiz sabiendo que los chicos duermen a diferentes horarios. Es positivo reunirse y mantener reuniones sobre todo con los más jóvenes que no vienen seguido. Hoy están y hay que aprovecharlos. La idea es que estos chicos puedan sumar minutos. Más allá del resultado, la idea es que jueguen y se sienta cómodos con los demás compañeros que están hace tiempo”.

Garnacho es uno de los jugadores que tendrá su esperado debut (Foto: Reuters/Thomas Peter)

Una de las ausencias resonantes en esta lista fue la de Franco Armani, aunque Scaloni volvió a reiterar que la decisión estuvo vinculada a un tema más operativo que deportivo: “Ustedes mismo saben lo que es llegar hasta acá. Yo mismo me estoy recuperando y hace una semana que vine acá. Teníamos experiencia de otros viajes, sabemos muy bien lo que es el cambio de horario. Consideramos que no valía la pena, pero es un chico que apreciamos y está en la Selección, es la realidad”.

