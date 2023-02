La premonición de Pezzella a Montiel en el momento más dramático de la final del Mundial ante Francia

El presagio de Pezzella a Montiel en la definición por penales de la final del Mundial Qatar 2022

Siguen las historias que surgieron de la inolvidable final entre Argentina y Francia en el Mundial Qatar 2022, una de las mejores en la historia por el empate 3-3, las emociones y el dramatismo. El encuentro se definió por penales y el último remate para los dirigidos por Lionel Scaloni estuvo a cargo de un especialista como Gonzalo Montiel, quien tuvo en su pie derecho la mayor responsabilidad.

La Argentina tuvo precisión en sus ejecuciones y en el cuarto intento quedó a tiro de conseguir la tercera Copa del Mundo. Fue Cachete Montiel el elegido, pero no se lo notaba de buen ánimo, según reveló su compañero Germán Pezzella.

Ambos no llegaron a jugar juntos en River Plate e integraron equipos diferentes de la era a cargo de Marcelo Gallardo. No obstante, se conocen mucho y se tienen mucha confianza. Aunque los dos coincidieron en el proceso de Scaloni en la Selección y desde la previa a la Copa América de 2019 jugada en Brasil estuvieron en la consideración del estratega de Pujato.

Qatar 2022 - Argentina Vs Francia - Definicion Por Penales

En plena definición por penales ante Francia, el zaguero notó que el lateral no estaba al ciento por ciento con su impronta por haber cometido un penal y se le acercó. “En un momento lo quise levantar porque él estaba un poco decaído y le dije, ‘¿qué pateás, cuarto?’ ‘Sí’, me dice. ‘Entonces quédate tranquilo que el Dibu va a atajar uno o dos penales y lo vas a definir’”, reveló en una entrevista con DSports.

La confianza ciega de Pezzella en Emiliano Martínez fue correspondida y el arquero le contuvo el remate a Kingsley Coman y Aurelien Tchouameni la tiró afuera. Acertaron para la Albiceleste, Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes, y la máxima tensión se hizo presente. Llegó el turno de Montiel y su tiro cruzado hacia la derecha de Hugo Lloris, que no adivinó el palo, definió la historia a favor de la Argentina.

El festejo mesurado con un leve trote hacia el sector derecho y el sacarse la camiseta fueron las reacciones de Cachete que en ese momento no cayó, pero convirtió un penal que quedó en la historia del fútbol argentino. Fue una labor de equipo, pero su anotación abrochó la serie desde los doce pasos para que Montiel y todos sus compañeros alcanzaran la gloria.

Pezzella contó la anécdota en la que le pidieron al Dibu Martínez que no hable con la prensa tras el partido suspendido con Brasil en San Pablo

Aparte del extracto de la entrevista en la que contó su charla con Montiel, también se conoció una anécdota que contó Pezzella. Fue sobre el partido suspendido entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias. De aquel encuentro del que solo se jugaron cinco minutos en el Estadio Arena Corinthians de San Pablo, en el vestuario hubo un pedido especial a los jugadores argentinos: “Estaba el ambiente muy caldeado y estábamos todos muy sensibles. Dibu, el Cuti, Gio Lo Celso y Emi Buendía se tenían que volver a Inglaterra”.

“Antes le dicen al Dibu: ‘El aeropuerto está cerca, va a estar lleno de cámaras, no hables porque está la cosa caliente’. Nos sentamos a comer, estaban los platos en la mesa, levantamos la cabeza y vemos en los canales de deportes, al Dibu (risas), diciendo, ‘a mí no me importa nada, yo voy a venir igual’”.

Pezzella debutó en la Selección de la mano de Jorge Sampaoli en 2017, pero en la era de Scaloni se consolidó como una buena alternativa en la zaga central, una posición en la que el equipo nacional tiene otros baluartes como Lisandro Martínez, quien llegó a compartir una línea de tres zagueros junto a los titulares Nicolás Otamendi y Cristian Romero.

