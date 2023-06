Un ex compañero de Grealish habló sobre su vida nocturna: “Una noche de fiesta con él es extremadamente salvaje”

La celebración de Grealish tras salir campeon de Champions

Una de las perlitas que ha dejado la consagración del Manchester City en la Champions League ha sido el festejo del equipo que ha durado varios días, luego de su comienzo en Estambul y su cierre multitudinario en las calles de la ciudad inglesa. Gracias a las redes sociales se ha podido ver algo de la intimidad del plantel y sin dudas el que se robó todas las miradas fue Jack Grealish.

El mediocampista británico pareció ser el más alocado del grupo a la hora de las celebraciones y en las redes sociales los usuarios se han divertido con sus videos bebiendo alcohol, bailando y disfrutando como nadie. En este contexto el que habló sobre sus noches de fiesta ha sido Tyrone Mings, ex compañero del volante del City en Aston Villa, y con quien se reencontró este miércoles en la práctica de la selección inglesa.

“Una noche de fiesta con Jack es extremadamente salvaje”, reconoció entre risas a TalkSport. “Me he encontrado con él en vacaciones en el pasado, pero nunca me he puesto en la posición en la que he salido con él. Lo he visto en acción en el extranjero y muchas, muchas veces en este país y es impresionante”, contó.

Grealish, de 27 años, a quienes los fans ya han apuntado como centro de memes durante los festejos del elenco de Pep Guardiola, parece saber cómo se disfruta un título. “Es bueno ver a los futbolistas disfrutar. El fútbol es solo un reflejo de la sociedad y nadie puede ser tan duro contigo por celebrar tus victorias”, agregó Mings, defendiendo a su amigo.

Lo curioso es que después de varios días de juerga, que incluyeron un paseo en bus descapotable por Manchester, Grealish debe recomponerse para el partido del lunes ante Macedonia en Old Trafford, duelo en el que podría ser titular ya que no sumará minutos ante Malta el viernes, porque el entrenador del combinado británico, Gareth Southgate ha decidido darles descanso a los recientes campeones de la Champions.

En mayo de este año, durante una entrevista al portal DailyMail, el propio Grealish había hablado sobre sus salidas nocturnas y se había comparado con Erling Haaland, quien tiene una vida alejada de las fiestas: “Él se va a casa y se sienta con su familia y pide comida para llevar. A veces esa es mi elección también. Me encanta hacer eso. Pero a veces me gusta salir y soltarme el pelo. No me voy a sentar aquí y mentir y decir que no salgo. ¿Cuál es el punto? Tampoco tiene sentido decirte que estoy aquí a las 8 AM yendo al gimnasio y esa es la razón por la que estoy jugando bien. Que no es”.

Justamente en esa charla dejó en claro que es un profesional: “Ahora me cuido más. En los viejos tiempos tomaba un trago y pensaba que tenía esta capa invisible donde nadie podía verme. Ahora solo tengo gente que me cuida y voy a lugares más secretos. De hecho, me he portado muy bien estos últimos meses. No he salido mucho y me dije a mí mismo que no lo haría hasta que tuviera una o dos medallas alrededor del cuello”.

