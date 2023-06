La emoción del primer hincha argentino del Inter Miami por la llegada de Messi: “Su nombre siempre estuvo dando vueltas”

Fernando Fiore apoya al Inter Miami desde antes de su creación

“No soy hincha desde el día uno, soy hincha desde el año -20″

Fernando Fiore se marchó de la Argentina en 1980 con destino a Nueva York y ocho años más tarde se instaló en Miami, la ciudad en la que hoy reside y en la que pronto vivirá Lionel Messi, quien además se pondrá pronto la camiseta del Inter Miami, club por el que fanatiza desde antes de que existiese.

Es que en su valija con ropa y objetos personales, Fernando llevó también su pasión hacia los Estados Unidos y cuando se instaló en la Florida siempre luchó por tener un club de fútbol allí para poder alentar todos los fines de semana, como hacía en Buenos Aires. Su sueño se volvió realidad una década después, pero duró muy poco, tal y como le contó a Infobae: “El Fusion, en 1998. Cacho Córdoba fue el primer técnico, también jugó Valderrama, en fin... El equipo desapareció en 2001 y a partir de allí con un grupo de personas que éramos de la barra de ese equipo, yo trabajaba ya en televisión pero siempre fui muy de estar en la tribuna, empezamos a buscar que nos trajeran de nuevo un equipo de la MLS a Miami. Siempre le preguntaba al Comisionado cuándo iban a traer un equipo de nuevo, pero como todo es con franquicias pagadas, y en ese entonces Miami no era una ciudad rentable para un club, tuvimos que esperar y sufrir 20 años”.

Mientras tanto, su carrera vinculada a la comunicación no se detuvo, porque continuó trabajando en televisión, trabajó en coberturas 9 Mundiales e incluso condujo varios programas de radio y TV, por lo que logró hacerse un espacio importante en el ambiente. Es así que cada vez que tenía la oportunidad de charlar con empresarios o dirigentes vinculados a la MLS, él insistía con la consulta de cuándo iban a sumar un equipo a Miami, posiblemente la ciudad más latina de los Estados Unidos.

Fue en 2009 cuando -aunque él aún no lo supiera- un hecho lo cambió todo. Ese año David Beckham fue presentado como nuevo refuerzo de Los Ángeles Galaxy y el soccer volvería a ser noticia en el país norteamericano: “No era la primera gran estrella que llegaba, pero él era aún joven como para crear un impacto mundial y sobre todo con su aspecto marketinero. Dentro de su contrato le daban la posibilidad de tener una franquicia cuando se retirara, pero no se sabía que iba a ser Miami en aquel momento”.

El ex futbolista del Manchester United y Real Madrid escogió finalmente a la ciudad de la Florida para lanzar su Inter Miami, equipo que recién pudo jugar sus primeros partidos en 2020: “Soy hincha desde el día menos 20 porque no teníamos equipo y estuvimos 20 años esperando. Que después haya sido el Inter Miami es lo mismo, porque somos un grupo que estuvimos 20 años siendo hinchas del futuro equipo de Miami sin tener la certeza de que iba a suceder”. Pero, no todo fue alegría desde el arranque: “Fue dificil al comienzo, los primeros dos años fui el comentarista en las transmisiones radiales y lo veíamos perder todos los partidos, era duro”.

Pese a todo, Fiore sabía perfectamente que este club había sido fundado para convertirse, tarde o temprano, en un gigante de la MLS: “Beckham siempre tuvo la idea de formar el Inter Miami con las mejores estrellas, te puedo tirar así... se trató de conseguir un director técnico súper famoso en un momento, siempre tuvo aires de grandeza el equipo, no se creó para pasar desapercibido. Está en Miami, el fundador es Beckham...”.

Fernando Fiore soñó tanto con tener a Messi en Inter Miami que se le hizo realidad

En este sentido, explicó que el apellido el ex Barcelona y PSG siempre estuvo entre las opciones: “Ni bien comenzó el equipo, siempre se habló de Messi, Cristiano, Suárez, Falcao, se ha hablado de todas las estrellas. Hay tantos tumores y opiniones que siempre estuvo el nombre dando vueltas. Pero claro, es como cuando uno tira rumores y no sabés lo que va a pasar, el rumor venía desde que jugamos el primer partido”. Además, contó que en las últimas semanas nadie daba por sentado que La Pulga iba a elegir a la MLS como destino, incluso allí no esperaban que su arribo se diese en este mercado de pases, sobre todo porque era de público conocimiento que el Diez quería regresar a Barcelona y por la suculenta oferta de Arabia Saudita, que finalmente el jugador dejó de lado.

Pero Fiore no duda en que la gran estrella nacida en Rosario ha elegido el destino indicado: “Mi opinión, desde que Argentina salió campeón del Mundial, era que Messi iba a querer jugar el Mundial 2026 y que entonces Inter Miami era su mejor opción. Pero no era ningún astrólogo ni nada, yo pensaba ‘Si Messi quiere llegar con un buen físico a 2026, va a tener que jugar en una liga con menos presiones, menos partidos y en la que tenga menos foco’, y así es la MLS. Aquí no tendrá esa rigurosidad que tienen los clubes europeos, pero además no va a perder la oportunidad de los negocios que hay en los Estados Unidos. Esto le cerraba bien”.

La Messimanía ya se ha instalado en la ciudad de la Florida y para eso basta ver lo que ha ocurrido con los valores de los tickets para los partidos que se han disparado hasta USD 9.000 dólares para posible debut del ex Barcelona. Hay tres fechas marcadas en el calendario para su estreno y la más probable es el 21 de julio en la Leagues Cup contra el Cruz Azul. Además, en las redes sociales el cuadro rosa sextuplicó sus seguidores. Antes de que el rosarino hiciera oficial su próxima camiseta, el cuadro norteamericano tenía alrededor de un millón de followers en Instagram y ahora ha superado los 6 millones. Según relevó Sportbible, ya se convirtió en la franquicia con más seguidores de la MLS, la NHL (la liga de hockey sobre hielo), la MLB (la de béisbol) y la NFL (fútbol americano).

Fiore no ve la hora de ir al estadio para poder disfrutar de La Pulga y se alegra de la revolución que se ha generado incluso antes de que el futbolista estampe la firma. Por lo pronto, su ansiedad tendrá que guardarse hasta el mes que viene. Pero, si ha esperado 20 años para alentar por un equipo, podrá aguantar un rato más para ver al mejor del mundo.

