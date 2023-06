El fenómeno del arribo de Messi a la MLS en 15 respuestas: cuándo puede debutar en el Inter Miami, los costos para verlo en vivo, la TV y los detalles de la liga

Messi, la casaca del Inter Miami y su nueva afición

En Miami hay un tsunami, pero no por una cuestión climática, sino por el fenómeno generado a raíz de la confirmación de llegada de Lionel Messi a la franquicia del Inter. El mejor jugador del planeta aún no firmó contrato (hasta el 30/06 está ligado al PSG), pero su anuncio produjo un impacto en los Estados Unidos y en especial en la Major League Soccer (MLS), que ya se ve potenciada pese a que todavía el rosarino no jugó un solo minuto.

Pero detrás del arribo del capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar hay un efecto cascada. La expectativa por su estreno, los valores de las entradas, cómo podrán verse los partidos, cuándo debería pagar un argentino si quiere viajar a presenciar un juego, o los detalles de este campeonato que nada tiene que ver a lo que estaba acostumbrado Leo en sus 19 temporadas europeas profesionales a nivel clubes.

¿Cuándo debutará Lionel Messi en Inter Miami?

Legalmente, el contrato de Leo con el PSG termina el 30 de junio y, previamente, estará involucrado con la gira de la selección argentina por Asia hasta el 19 de junio. El rosarino no firmó su contrato aún, por lo que se desconoce la fecha exacta de su arribo.

Con esos detalles sobre la mesa, la agenda de cara a julio incluye varios partidos y habrá que ver cuál es el pautado para su debut. Habrá dos partidos de local: sábado 1 de julio ante Austin y el martes 4 contra Columbus Crew. Luego vendrán tres partidos fuera de casa: DC United (8/7), St. Louis City (15/7) y Cruz Azul (21/7).

La fecha probable sería el 21 de julio ante el Cruz Azul de México. El encuentro es por la Leagues Cup, un torneo que jurará un mes y juegan equipos estadounidenses y mexicanos. Se jugará ese día a las 20 hora local, 21 de la Argentina. El estadio será el DRV PNK Stadium, en Fort Lauderdale, Florida.

Recién el domingo 25 de julio el equipo volverá a aparecer en el Venue DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale para toparse con Atlanta United por la Leagues Cup, una competencia que empareja a equipos de la MLS y la liga mexicana.

Jordi Alba y Sergio Busquets suenan para acompañar a Messi en el Inter Miami (REUTERS/Albert Gea)

¿Cuáles son las figuras que podrían acompañar el desembarco de Messi?

En principio sonaron para poder sumarse tres amigos de Leo y ex compañeros en el Barcelona. Se trata de Sergio Busquets, Jordi Alba y Cesc Fàbregas. Los dos primeros quedaron libres del club azulgrana, pero el tercero tiene contrato con el Como 1907 de la Serie B italiana hasta junio del año próximo.

¿Cuántos seguidores sumó el Inter Miami en redes desde el anuncio de Messi?

Pese a que aún no firmó contrato, con el solo hecho de confirmado la llegada de Messi, el equipo de la Florida sextuplicó la cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram en solo un día. Antes de que el rosarino hiciera oficial su próxima camiseta, el cuadro norteamericano tenía alrededor de un millón de followers en dicha plataforma y ahora tiene seis millones.

¿Cómo se juega la MLS?

Es una liga de 29 equipos dividida en dos zonas, la Conferencia Este (15) y la Oeste (14). Juegan 38 partidos todos contra todos en su zona y el resto con equipos del otro grupo por sorteo. Los siete primeros se clasifican para los playoffs y hay un lugar de repechaje que disputan el 8º y 9º. Los campeones de cada conferencia juegan una final y el ganador es el campeón de la temporada.

La temporada regular arrancó el 25 de febrero y terminará el 21 de octubre. Las fases finales eliminatorias terminarán el 9 de diciembre con la gran final. Por ahora no hay descensos y en 2025 se sumará otro equipo, San Diego FC.

¿Cómo se organiza económicamente la liga? ¿Los clubes tienen tope salarial?

La MLS paga los sueldos y este año el tope es de 5,2 millones de dólares por franquicia, pero pueden sumar 1.9 millones en otras variables, como el General Allocation Money (GAM), que es el dinero que la liga les brinda a clubes que perdieron futbolistas en el draft o que se hayan ido a otra liga.

Existe la Regla del Jugador Franquicia, también conocida como Ley Beckham, que desde 2007 permitió excluir a un futbolista del tope salarial del plantel y así poder negociar con él directamente el contrato y esto permitió que cada franquicia pudiese incorporar a un futbolista de primer nivel o de renombre, como el caso de Messi.

¿Quién televisa la MLS en Sudamérica?

La liga estadounidense tiene convenio de exclusividad con Apple TV para la transmisión de sus partidos por 10 años y por 250 millones de dólares. De momento, el único medio para ver la MLS en vivo y en directo en Argentina y toda Sudamérica es a mediante Apple TV y, su plataforma de streaming, tiene un valor mensual de 6,99 dólares o de 19,99 dólares por la temporada completa.

¿Cuáles son los horarios habituales de los partidos de la MLS?

Si bien hay horarios rotativos como en cualquier competencia alrededor del planeta, la MLS tiene horarios programados habitualmente entre las 20.30 y las 23.30 (horarios de Argentina).

¿Cuáles son los mejores equipos?

Cincinnati lidera la Conferencia Este con 39 puntos y le lleva 8 a Nashville SC. Luego de 16 fechas cosechó 12 victorias, 3 empates y una sola derrota. Tiene a dos argentinos, Álvaro Barreal (22), extremo por ambas bandas y ex Vélez; y el enganche Luciano Acosta (29), ex Boca Juniors y Estudiantes, quien además es el goleador del equipo con siete tantos. En esta zona está último el Inter Miami con 15 unidades.

En tanto que en la Conferencia Oeste el tema está más peleado con cuatro franquicias en dos puntos. Manda St. Louis City (28), lo escolta Seattle Sounders (27) y Los Angeles FC (26) y Dallas (26), donde dos varios argentinos, el extremo ex Independiente Alan Velasco (20) y el volante Facundo Quignón (30), que jugó en San Lorenzo, Newell’s y Lanús.

El miércoles, el Inter Miami le ganó 1-0 al Birmingham de la segunda división y se clasificó para las semifinales de la US Open. En ese encuentro ya estaría Messi disponible (@intermiamicf)

¿Quiénes son los entrenadores destacados?

Según el rendimiento de los equipos que están peleando arriba, el Cincinnati está a cargo del estadounidense Pat Noonan. En esta zona aparece el inglés Wayne Rooney, a cargo del DC United que está séptimo, hoy el último de los clasificados de forma directa a los playoffs.

En la Oeste, el sudafricano Bradley Carnell conduce al puntero St. Louis City. Los estadounidenses Brian Schmetzer y Steven Cherundolo dirigen al Seattle Sounders y Los Angeles FC, respectivamente. Mientras que el español Nico Estévez comanda a Dallas.

¿Quiénes son las principales figuras de La Liga?

En la presente temporada aparecen otro campeón mundial argentino en Qatar, Thiago Almada (Atlanta United), los italianos Lorenzo Insigne (Toronto FC) y Giorgio Chiellini (Los Ángeles FC), los mexicanos Carlos Vela (Los Ángeles FC) y Javier “Chicharito” Hernández (LA Galaxy), los uruguayos Martín Cáceres (LA Galaxy) y Nicolás Lodeiro (Seattle), el brasileño Douglas Costa (LA Galaxy), el español Riqui Puig (Los Ángeles Galaxy) y el suizo Xherdan Shaqiri (Chicago Fire).

¿Cuánto cuesta viajar desde Argentina a Miami para ver a Messi?

Desde Despegar le dijeron a Infobae que cuentan con infinidad de paquetes y vuelos disponibles para estar presente el 21 de julio. De las disponibles hoy, la opción más barata es el vuelo más estadía para dos personas por $1.022.576 total, o $511.288 por persona en base doble, con salida el 18 de julio y regreso el sábado 22 del mismo mes. Son precios que incluyen Impuesto PAIS y percepciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales propias del dólar turista.

“En Avantrip, el paquete más barato para 2 personas está $1.082.397, incluyendo vuelos, hotel y seguros para los viajeros”, dijo Erika Schamis, directora de producto de Almundo a este medio. Se puede ahorrar algo en el precio final dejando de lado el seguro médico, todo un riesgo si se tienen en cuenta los costos de imprevistos de salud en los EEUU, aclaran en la empresa.

¿Cuánto cuesta la camiseta del Inter Miami?

Sin que todavía Messi haya sido confirmado oficialmente, el club vende en su sitio oficial la camiseta rosa o negra con precios que alcanzan los 165 dólares incluyendo el nombre y número de un futbolista. También hay versiones más económicas que son definidas como “réplicas”.

David Beckham, co propietario del Inter Miami lo buscó a Messi y logró convencerlo

¿Cuánto cuesta la entrada para el debut de Messi con el Inter Miami?

Si se toma como referencia el partido por la Leagues Cup, que será el 21 de julio ante Cruz Azul, en en Fort Lauderdale, Florida, tanto el portal oficial del torneo entre equipos estadounidenses y mexicanos, y varios sitios webs están vendiendo tickets. Seatgeek y SubHub, entre otras, son algunas de las plataformas con oferta.

El ticket más barato, según Seatgeek, está en 341 dólares, lo que se acerca a $165.044 pesos argentinos al tipo de cambio libre (si se toma dólar turista, en cambio, la cuenta llega a $172.205 por entrada). Mientras tanto, el asiento mayor costo ronda los 8,800 dólares, lo que significa que habría que desembolsar más de $4,4 millones.

¿Cuánto aumentaron las entradas para ver algún partido del Inter Miami desde la confirmación de Messi?

Según la plataforma TickPick, un mercado en línea para adquirir entradas de distintos eventos, el ticket para observar el que podría ser el primer partido del mejor jugador del mundo ascendió de USD 29 a USD 459. Tal es la demanda de boletos que el compromiso podría trasladarse del DRV PNK Stadium al Hard Rock Stadium para subir de 16.000 a 60.000 las butacas disponibles. En este sentido, SeatGeek los ofrece a USD 334, aunque pueden llegar a los USD 1.000, mientras que StubHub ofrece boletos por USD 373. La vigilia por el campeón del mundo se detalla en que 14.522 personas ya buscaron entradas de los duelos que dispute el club dentro de este último sitio oficial para observar las pinceladas de calidad de la máxima figura del plantel.

¿Cuántos argentinos viven en Miami?

Infobae pudo saber que estimativamente entre 130.000 y 150.000 argentinos viven en el estado de Florida. De ese número, el 90 por ciento está en la ciudad de Miami.

