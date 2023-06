Sufrió dos roturas de ligamentos y un descenso y ahora sueña con ser campeón con Boca Juniors: la historia de superación de Franco Balbi

Franco Balbi, una de las principales esperanzas de Boca Juniors (Credito: Matias Garcia / Liga Nacional)

Boca Juniors comenzó abajo la serie ante Quimsa luego de dar el golpe al dejar en el camino a Instituto de Córdoba, vigente campeón de la Liga Nacional de básquet. Sin embargo, el Xeneize demostró a lo largo de la temporada que nunca hay que darlo por muerto y una de sus principales esperanzas radican en lo que pueda realizar en la cancha su base Franco Balbi.

El juninense, de 33 años, luce a la perfección la número 10 que utilizaron nombres como los de Paco Festa, Leo Gutiérrez o Carlos Delfino y sabe a la perfección lo que es reponerse de los golpes, sufriendo un descenso en su primera temporada en la élite del básquet nacional con la camiseta de Ciclista Juninense y dos roturas de ligamentos cruzados.

“No fue fácil. Mi primera lesión no fue fácil, fue con corta edad, con 19 años. Creés que te llevás el mundo por delante, que va a ser fácil volver, que vas a volver al mismo nivel. Me costó muchísimo entenderlo, años te diría. La segunda me llegó mucho más grande, sabiendo cuáles eran los procesos de recuperación. Desde el minuto cero me mentalicé en que tenía que hacer la mejor recuperación posible, que no tenía que repetir nada de lo hecho anteriormente. Creo que salió todo bien. Una de las grandes cosas es nunca bajar los brazos, hay otras oportunidades, segundas, terceras y hay que saber aprovecharlas y estar en el momento justo. Creo que fue lo que me pasó. Nunca me rendí y siempre quise traspasar esa barrera”, le confesó el Mago a Infobae en la antesala al Juego 2.

- ¿Cómo ves a Boca en la serie ante Quimsa?

- Estamos bien pese a sufrir una derrota en el primer partido. Venimos haciendo un buen laburo. Creo que la derrota no debe modificar lo que planeamos para esta serie

- ¿Por qué les costó el inicio de temporada, con cambio de entrenador incluido?

- A veces es normal cuando cambiás mucho un equipo, todos jugadores nuevos. Necesitás un tiempo de adaptación, no lo supimos encajar rápido. Todo eso llevó a la decisión de Gonzalo (García) de salir del equipo. Antes de su salida ya estábamos mejor, haciendo algo similar a lo que pretendíamos, pero los resultados a veces mandan y Gonzalo tomó esa decisión. Después nos replanteamos muchas cosas y hoy estamos en un presente totalmente diferente.

- ¿Por dónde pasará la clave para quedarse con la serie?

- Tratar de igualar la intensidad que ellos proponen, esa dinámica. Y luego imponer nuestro ritmo. Es clave que cuando jugamos a lo que estamos acostumbrados podemos sacar ventajas, aprovecharlo al máximo. En el próximo partido trataremos de forzarlos a situaciones incomodas.

- Tuviste un excelente paso por Flamengo, ganando siete títulos, pero la Liga Nacional en Argentina es algo que por ahora te fue esquivo. ¿Es una asignatura pendiente?

- Es mi primera final, pero sí. Trato de tomarlo con calma, tranquilidad. Afrontar este desafío lo mejor posible. Es una final que todos queremos ganar, de ser parte de los que ganaron la Liga.

Franco Balbi supo reponerse a varios golpes a lo largo de su carrera (Credito: Matias Garcia / Liga Nacional)

- A Boca en fútbol siempre se le exige ganar. ¿En básquet tienen la misma presión?

- Si bien no es tanto como en el fútbol, ponerte esta camiseta implica tener que ganar. Eso lo tenemos claro, es así. Si bien si se pierde no hay tanta critica, o lo que fuera, tenemos la responsabilidad y desafío de dar lo mejor cada noche. A veces se puede, otras no, pero está esa necesidad y auto presión por ganar.

En el ambiente de la pelota naranja sobrevuela una leyenda: la gran habilidad de Franco Balbi con la número 5 en los pies. El ex Quimsa, Ferro y San Martín de Corrientes se inclinó desde chico por el básquet, pero todas sus raíces son futboleras y en cada hueco es normal verlo jugar con amigos o incluso entrenar con Villa Belgrano, conjunto donde el padre era parte del cuerpo técnico. El Mago, en el verde césped, no es organizador, sino un arma letal en ataque. Suele desempeñarse como mediapunta o centrodelantero.

- ¿Es verdad que sos mejor jugando al fútbol que al básquet?

- No sé si es cierto, pero me gusta mucho, lo juego. Me defiendo bastante bien. Tengo familia con jugadores de fútbol. No profesionales, pero jugaron en mi ciudad. Siempre que puedo, juego, me defiendo. Tengo conocimiento. Si me hubiese dedica tal vez sería profesional.

- ¿Cómo te inclinaste por el básquet?

- Por una propaganda en la televisión de mi cuidad, Junín. Era del club donde mi papá jugaba al fútbol, que abría una escuelita de básquet. Decidí ir ahí y no solté más la pelota.

