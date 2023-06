Quimsa aplastó a Boca Juniors y se quedó con el primer juego de las finales de la Liga Nacional

Quimsa se hizo fuerte en su casa, venció a Boca Juniors y se quedó con el primer juego de la finales de la Liga Nacional (Credito: Matias Garcia / Liga Nacional)

Luego de una ardua temporada, las finales de la Liga Nacional de básquet comenzaron a pura emoción en un Estadio Ciudad colmado por el público santiagueño. El juego 1 fue para la Asociación Atlética Quimsa, que se impuso por 85 a 68 ante Boca Juniors. El próximo duelo será este jueves, desde las 22, en el mismo escenario (la serie luego se trasladará a la Bombonerita).

Aunque los locales abrieron el marcador con una bandeja de Juan Ignacio Brussino, el Xeneize hizo pesar su experimentado plantel y su poderío en la zona pintada, ya sea en defensa como capturando rebotes ofensivos de la mano de su pareja norteamericana Jamari Taylor y Raven Barber. Una ráfaga de 11 puntos seguidos obligó a Leandro Ramella a pedir minuto para tratar de reordenar a su equipo.

Las palabras del entrenador surtieron cierto efecto, ya que tras una ráfaga, incluida una muy buena combinación entre Eric Anderson y Mauro Cosolito, lograron recortar distancia. El final del primer tiempo terminó siendo un golpe por golpe hasta culminar 22 a 16 a favor de los de La Ribera.

El primer juego de la serie fue para Quimsa de Santiago del Estero (Credito: Matias Garcia / Liga Nacional)

La Fusión tuvo un inicio furioso para emparejar y barajar de nuevo gracias a dos acciones: triple de Barale y un doble más falta, y posterior conversión, de Anderson. Los de azul y oro (que esta noche saltaron al parquet con una camiseta gris) sintieron el golpe de perder la ventaja y les costó hacer algo de pie en el segundo cuarto, por lo que Duro se vio obligado a pedir un tiempo muerto.

Los santiagueños no quisieron dejar pasar su momento y con dos triples (Acevedo y Sánchez), sumado a un Hernández fuerte en la zona interior, se fueron al entretiempo con una ventaja de seis unidades (43-37).

Quimsa, empujado por su gente, optó por no sacar el pie del acelerador y tratar de estirar la ventaja, algo que logró potenciando su juego exterior y cerrándole el aro a su contrincante en varios fragmentos del tercer cuarto para llegar a meter en un momento un parcial de 16-1 e irse al último tramo del partido con 19 puntos de ventaja.

El estadio Ciudad, colmado de aficionados alentando por Quimsa (Credito: Matias Garcia / Liga Nacional)

Pese a algunos embates del Xeneize, el local nunca perdió el control del juego y manejó los tiempos para quedarse con el primer chico de la serie sin inconvenientes por 85 a 68.

Con este resultado, Quimsa, campeón de la Liga Nacional en 2015, quiere demostrar que la tercera es la vencida y sacarse de una vez la espina tras quedarse a las puertas del título en las dos últimas temporadas al caer en la final (primero ante San Lorenzo y luego contra Instituto). Boca Juniors, por su parte, es el cuarto máximo ganador de la competición, con tres estrellas (1996-97, 2003-04 y 2006-07), aunque no llegaba a una definición desde 2007. No obstante, los de Carlos Duro ya demostraron en la llave ante la Gloria que no se lo puede dar por muerto.

Una de las máximas figuras del vencedor fue el norteamericano Eric Anderson, con 17 puntos; muy bien secundado por el base Franco Baralle, con 13 tantos y tres asistencias. En la visita, en cambio, se destacaron Carlos Schattmann (17 puntos y tres asistencias) y el foráneo Jamari Traylor (12 unidades).

Formaciones:

Quimsa: Juan Ignacio Brussino, Brandon Robinson, Mauro Cosolito, Fabian Ramírez Barrios, Eric Anderson. DT: Leandro Ramella.

Suplentes: Sebastián Acevedo, Romeo Amprimo, Franco Baralle, Facundo Campos, Kevin Hernandez, Agustín Pérez Tapia y Rodrigo Sánchez.

Boca Juniors: Franco Balbi, Carlos Schattmann, Marcos Mata, Jamari Taylor, Raven Barber. DT: Carlos Duro.

Suplentes: Nicolás Burgos, Juan Guerrero, Martín Leiva, Leo Mainoldi, Santino Romegialli y Dar Tucker

Estadio: Estadio Ciudad (Santiago del Estero)

Capacidad: 4 mil personas

Árbitros: Alejandro Chiti, Diego Rougier y Gonzalo Del Sart

Comisionado técnico: Gustavo Sarmiento

Cronograma de las finales de la Liga Nacional:

Juego 2: jueves 8 de junio, a las 22 (Estadio Ciudad, Santiago del Estero)

Juego 3: lunes 12 de agosto, a las 21.10 (Bombonerita, Buenos Aires)

Juego 4: miércoles 14 de junio, a las 21.10 (Bombonerita, Buenos Aires)

Juego 5*: viernes 16, a las 21.10 (Estadio Ciudad, Santiago del Estero)

Juego 6*: lunes 19, a las 21.10 (Bombonerita, Buenos Aires)

Juego 7*: 22 de junio, a las 21.10 (Estadio Ciudad, Santiago del Estero)

* En caso de ser necesario

