El mensaje de la MLS tras la decisión de Messi en incorporarse al Inter Miami

Lionel Messi desembarcará en la Major League Soccer de los Estados Unidos para vestir los colores del Inter Miami CF

Lionel Messi sacudió al mundo del fútbol con un anuncio bomba. Jugará en el Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS) a partir de julio tras anunciar en una entrevista a medios catalanes que su regreso al FC Barcelona no va a concretarse.

“Tomé la decisión de ir a Miami. Todavía no está cerrado al ciento por ciento. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”, subrayó Leo desde su casa.

Desde el Inter de Miami, club cuyo dueño es el ex futbolista inglés David Beckham, aprovecharon el momento y publicaron un video confirmando el fichaje de Messi recopilando notas y tuits que garantizaban que el siguiente paso del argentino se daría en España o Arabia Saudita. Además, remarcaron que el rosarino utilizará el número 10 en el club rosa, recuperando así su clásico dorsal tras haber utilizado el 30 en su paso por PSG.

“Estamos encantados que Lionel Messi haya declarado que su intención sea unirse al Inter de Miami y la Major League Soccer en este verano. A pesar de que resta trabajo para formalizar el acuerdo, esperamos darle la bienvenida a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos a nuestra liga”, fue el comunicado oficial de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

La liga de fútbol norteamericana aún se mantiene cautelosa sobre el arribo de Messi a los Estados Unidos, ya que aún no se cerró el acuerdo en un cien por ciento, aunque no corre riesgos. Se espera que a la brevedad el futbolista de 35 años pueda firmar el nuevo vínculo, que sería por tres temporadas con una opción de renovación anual.

Inter Miami será el tercer club de Messi en su exitosa carrera profesional, tras sus pasos por Barcelona y París Saint-Germain. Leo se unirá así al listado de otras grandes estrellas que jugaron en la MLS, como Pelé, Hugo Sánchez, Carlos Valderrama, Zlatan Ibrahimovic, Steven Gerrard, Andrea Pirlo, David Villa, Gareth Bale, Frank Lampard, Gonzalo Higuaín, Kaká, Thierry Henry, Wayne Rooney, Bastian Schweinsteiger y Didier Drogba.

