“Soy un poco bostero”: la respuesta de un ex compañero de Messi a la invitación para ir al Monumental que descolocó a Ruggeri

Ander Herrera descolocó a Oscar Ruggeri con su fanatismo por Boca

El fútbol argentino provoca pasión en todo el mundo. Es por eso que muchos jugadores de Europa muestran su devoción por clubes como River Plate, Boca Juniors u otros que militan en la Liga Profesional. Así fue el caso del español Ander Herrera: el futbolista español, que compartió el PSG con nombres como Ángel Di María, Leandro Paredes y Lionel Messi, está de visita en la Argentina para ver a uno de sus grandes amores.

El volante central, que en la actualidad milita en el Athletic Bilbao, vino de paseo y esta hoy se dará uno de los gustos de su vida: por primera vez podrá ver un partido del Xeneize en vivo y pisará la mítica Bombonera. “Me he quedado hasta las dos o tres de la mañana para ver a Boca y para ver a Riquelme. Cuando él estaba más grande y viendo el fútbol cómo lo veía, un día puse un tuit y se hizo bastante viral”, explicó en una entrevista con Equipo F en ESPN.

“Tengo una colección de camisetas de Boca”, agregó la figura internacional de 33 años, que además confirmó que es un “sueño” para él poder estar en el duelo ante Colo Colo de este martes por la Copa Libertadores. Mientras Herrera mostraba su pasión por los colores azul y oro, se produjo una situación que generó risas en el estudio.

Después que Herrera remarcó que varios jugadores argentinos fueron sus referentes por verlos de cerca en España gracias a la relación que tenía su padre con ellos -fue director deportivo del Zaragoza y el Celta-, Oscar Ruggeri lo sorprendió con un mensaje de un ex futbolista, símbolo de River. “Me escribe Leo Ponzio…”, dijo el Cabezón. Sin mediar una pausa, el futbolista español lo interrumpió: “Un referente para mí…”. Luego de eso, el ex marcador central campeón del mundo con Argentina en México 86 le transmitió el mensaje del hoy integrante de la gerencia deportiva del Millonario: “Estás invitado al Monumental..”.

¿Qué sucedió luego? El mediocampista con pasado en Manchester United sacó a relucir su costado como fanático xeneize. “Ya sabe Leo que yo soy un poco bostero”, dijo entre risas mientras Ruggeri quedó descolocado. “Le agradezco muchísimo la invitación, para mí es un referente Leo. Yo creo que he crecido en mi carrera por los referentes que he tenido. Leo era uno, el Ratón Ayala era otro, entre otros. Estoy muy agradecido. De hecho, me veré con él, pero con todos los respetos para River y el Monumental, voy a ir a ver a Boca”, concluyó.

Tras la finalización de la temporada, Herrera viajó al país y ya se encontró con Marcos Rojo, ex compañero en Inglaterra. El encuentro quedó para la posteridad luego de que el volante posteó la imagen en sus redes sociales.

“Mi padre venía a Argentina cada año y yo le preguntaba ‘¿por qué fichan tantos jugadores de Argentina?’ Y él me decía ‘los argentinos no te dejaban tirado nunca. Cuando las cosas van mal siempre van al frente y pelean’. Venía todos los años a buscar jugadores”, recordó.

En esas visitas de su padre fue donde nació su país por el club de la Ribera y Herrera recordó un pedido especial cuando estaba en La Bombonera para ver a jugadores que podían ser transferidos: “Le decía, ‘por favor, cuando salga Boca, llámame’. Me decía, ‘son las dos de la mañana’. Yo le decía, ‘llámame al teléfono de casa y quiero escuchar la salida de Boca’ y mañana lo voy a poder vivir”.

