Marcos Rojo quedó descartado ante Colo Colo: los motivos y cómo formaría Boca para el duelo clave por la Copa Libertadores

Marcos Rojo sufrió una molestia muscular (@BocaJuniors)

Luego del retorno de Marcos Rojo el miércoles pasado en el partido de Reserva, los hinchas de Boca Juniors se ilusionaron con que el defensor pudiera estar este martes ante el Colo Colo en un partido decisivo para poder clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores. El ex mundialista volvió luego de casi nueve meses por su lesión en la que sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Al entrenador Jorge Almirón le convenció los 45 minutos que jugó y hasta analizó poder ponerlo de titular ante los chilenos, pero este lunes se llevó una mala noticia.

Te puede interesar: Fanáticos del Colo Colo quisieron colgar una bandera en La Bombonera y se trenzaron con los hinchas de Boca Juniors

Es que Rojo tuvo una molestia muscular en la pierna derecha en el entrenamiento matutino de hoy y por precaución no fue incluido en la lista de convocados para el choque contra el Cacique. Al futbolista de 33 años le harán estudios y aún no se sabe el diagnóstico, pero lo cierto es que su regreso en la Primera del Xeneize deberá esperar y no se sabe cuándo estará en condiciones de poder hacerlo. Lo concreto es que se retrasará su retorno en el primer equipo y en un marco de definiciones del principal torneo internacional clubes en Sudamérica.

Rojo llegó a ser capitán del equipo y por su jerarquía, experiencia internacional y personalidad, era clave en una instancia en la que Boca Juniors presenta altibajos en la Liga Profesional ya que perdió el último encuentro 1-0 ante Arsenal en Sarandí. Su aceptable labor en el partido del Torneo Proyección que convocó una multitud en el predio de Ezeiza.

Te puede interesar: Marcos Rojo volvió a jugar en Boca tras casi nueve meses: la increíble postal de la tribuna en el duelo de Reserva y el guiño de Almirón

Aunque Almirón tuvo una buena noticia que fue la vuelta del juvenil Valentín Barco luego de la eliminación de la Selección Sub 20 en el Mundial que se terminará el próximo fin de semana. Al lateral izquierdo se lo vio otra vez trabajando con el plantel azul y oro, pero iría al banco ante los trasandinos ya que el titular sería Frank Fabra.

Los convocados por Almirón para el partido ante Colo Colo (@BocaJuniors)

Otra buena nueva fue que Nicolás Figal respondió a las exigencias e integraría el once inicial, después de haber sido sustituido por una molestia contra Arsenal. El objetivo de Almirón es efectuar dos modificaciones. Entrarían Guillermo Pol Fernández y Luca Langoni por Miguel Merentiel y Sebastián Villa, quien se despidió del club luego de la condena que recibió por violencia de género y ahora deberá enfrentar otro juicio, pero por supuesta violación.

Te puede interesar: Gabriel Costa sorprendió con su futuro en Alianza Lima y deslizó regreso a Colo Colo: “No cerramos las puertas”

Con este panorama, la posible formación de Boca Juniors para medirse ante Colo Colo para intentar conseguir el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores sería con: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Nicolás Figal, Frank Fabra; Luis Advíncula, Guillermo Fernández, Alan Varela, Cristian Medina; Langoni y Darío Benedetto.

Boca Juniors lidera el Grupo F del torneo continental con 7 puntos y tiene la misma cantidad que el Deportivo Pereira de Colombia, pero mejor diferencia de gol (+2 contra + 1). Sin embargo, Colo Colo es tercero con 5 unidades y llegará a Buenos Aires sabiendo que un triunfo lo pondría tiro de poder luchar por uno de los dos lugares para la próxima instancia.

El encuentro se jugará este martes desde las 21 en La Bombonera y ambos arrancarán jugando sabiendo el resultado de Monagas (último con 2 puntos) y Deportivo Pereira, en el cotejo que se disputará en Venezuela a partir de las 19.

Seguir leyendo: