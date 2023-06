El ex compañero de Messi en el PSG que admira a Riquelme y colecciona camisetas de Boca: “Cumpliré mi sueño de ir a La Bombonera”

Una figura internacional estará este martes en La Bombonera para presenciar el partido entre Boca Juniors y Colo Colo por la Copa Libertadores. Se trata del español Ander Herrera, que acaba de terminar la temporada que marcó su vuelta al Athletic Club de Bilbao. El volante de 33 años confesó su amor por el equipo Xeneize y hasta reconoció que como amante del fútbol le gustaría poder jugar algún día con la casaca azul y oro. Además, volvió a elogiar a Juan Román Riquelme y admitió que compartir el campo de juego con Lionel Messi fue de lo mejor que le pasó en su carrera.

La admiración por Riquelme data de hace varios años y en 2012 Herrera fue viral por un posteo en Twitter en la madrugada de España. “Viendo Boca-Fluminense. Los pases de Riquelme son una cosa de locos”, escribió en la red social. “Soy un poco loquito por el fútbol y con Boca me gustaba mirar. Me he quedado hasta las dos o tres de la mañana para ver a Boca y para ver a Riquelme. Cuando él estaba más grande y viendo el fútbol cómo lo veía, un día puse un tuit y se hizo bastante viral”, explicó en una entrevista con Equipo F en ESPN.

El posteo de Herrera en 2012 en el que ya admiraba a Riquelme (@AnderHerrera)

“Me gustaba todo como jugaba. Un falso lento, pero que acelera el juego. Me parecía una locura”, agregó sobre el ex enganche y actual vicepresidente del club. Pero su idilio no es solo con Román ya que también confesó su amor por el Xeneize: “Tengo una colección de camisetas de Boca”. De visita en la Argentina, este martes cumplirá uno de sus sueños y estará en la cancha de Boca Juniors para ver el partido ante Colo Colo. “Voy a ir a ver a Boca. Es uno de los sueños que he tenido siempre de poder ir a La Bombonera”, contó.

Su nexo con el fútbol argentino viene también desde su época de niño. “Mi padre venía mucho aquí a Argentina porque trabajó mucho tiempo en la dirección deportiva del Zaragoza y del Celta. Fichó muchos jugadores argentinos como Cáceres (Fernando), el Kily (Cristian González), Gustavo (Barros Schelotto), Esnaider (Juan Eduardo), Leo Ponzio, Milito (Gabriel)”, recordó Herrera, que en sus horas en Buenos Aires se juntó con Marcos Rojo, que fue compañero suyo en el Manchester United y publicó una foto en una historia de Instagram junto al defensor del Xeneize.

Ander Herrera se volvió a juntar con Marcos Rojo (@anderherrera)

Además, contó que su padre le transmitió su admiración por los jugadores argentinos. “Mi padre venía a Argentina cada año y yo le preguntaba ‘¿por qué fichan tantos jugadores de Argentina?’ Y él me decía ‘los argentinos no te dejaban tirado nunca. Cuando las cosas van mal siempre van al frente y pelean’. Venía todos los años a buscar jugadores de Argentina”.

En esas visitas de su padre en la Argentina, Ander recuerda un pedido especial cuando estaba en La Bombonera para ver a jugadores que podían ser transferidos: “Le decía, ‘por favor, cuando salga Boca, llámame’. Me decía, ‘son las dos de la mañana’. Yo le decía, ‘llámame al teléfono de casa y quiero escuchar la salida de Boca’ y mañana lo voy a poder vivir”.

Por otro lado, Herrera compartió la temporada 2021/2022 con Messi en el París Saint-Germain (PSG) y habló sobre los silbidos que recibió el mejor jugador del mundo en el Parque de los Príncipes. “Me sorprendió que lo silbaran. Pero al final el que silba es el que paga el abono y tiene derecho a hacerlo. Estuve un año con él y es lo mejor que he visto en mi vida, como jugador, como tipo, su forma de actuar en el día a día. Yo lo admiraba antes y después lo admiro más”, confió.

Aunque aclaró: “París (PSG) es un sitio especial. La exigencia es muy grande. En París ganar solo la liga no es suficiente. Es el único equipo de Europa que arrancas la temporada y si no ganas la Champions es un fracaso”.

“Perdimos la final de la Champions 1-0 con el Bayern (2020). Sin un equipo no llegas hasta ahí. Lo que eché un poco de menos en París fue la estabilidad, proyectos. He hablado con Mauricio Pochettino, que tenga una gran amistad con él y hablábamos de proyectos. Yo le decía ‘Mister, si fuera entrenador no vendría aquí porque cuando eres entrenador necesitas tiempo y proyectos’”, concluyó.

