Joana Sanz brindó su primera entrevista desde la detención de Dani Alves y contó detalles de sus visitas a la cárcel: “Aún no he podido ni insultarlo”

Joana Sanz brindó la primera entrevista desde la detención de Dani Alves

El 20 de junio Dani Alves cumplirá cinco meses en prisión por una denuncia de presunta violación a una joven en una discoteca de Barcelona. Su mujer, Joana Sanz, mostró diversas reacciones ante este delicado panorama, ya sea con sus visitas como también marcar distancias del futbolista brasileño ante el grave delito del que se lo acusa. En este contexto, brindó su primera entrevista en la que aceptó hablar del tema. La investigación judicial avanzó con la etapa de instrucción del relevamiento de pruebas y luego de que la magistrada a cargo de la causa le negara la libertad, el juicio se llevaría a cabo este año.

Este lunes pudo conocerse un anticipo de esta entrevista hecha por el programa televisivo Vanitatis (Antena 3) y que se publicará de forma completa mañana. Joana aceptó responder unas 20 preguntas y en la previa publicada se conoció cómo son sus visitas a la cárcel de Brians II. “Lo veo a través de un cristal y hablamos a través de un teléfono. No estamos solos. Son cabinas transparentes en las que, a los lados, tienes más personas que, si hablas un poco alto, te escuchan. Por eso me resulta violento y por eso, aún no hemos podido hablar de las cosas serias que nos afectan. Aún no he podido ni insultarlo”, reconoció.

Nacho Gay, que es el director de Vanitatis y colaborador del programa, aseguró que la modelo responde a otros interrogantes interesantes: “Responde a si sigue enamorada de Dani Alves, si tiene intención de divorciarse, si ha iniciado sus trámites y si cree en la inocencia de su todavía marido”. Alves y Sanz se conocieron en 2015 y dos años más tarde se casaron.

Según la supuesta víctima el hecho del que se lo acusa a Alves habría ocurrido en la noche del 30 de diciembre en la discoteca Sutton de la capital catalana. La joven de 23 años se acercó a las autoridades y luego de hacer la denuncia el 2 de enero, el futbolista se presentó a declarar y luego quedó detenido, sin poder salir bajo fianza. El defensor cumplió 40 años dentro de la prisión el pasado 6 de mayo.

Dani Alves y Joana Sanz se casaron en 2017 (REUTERS/Henry Nicholls)

Luego de haber cambiado su declaración en cuatro oportunidades, también la jueza a cargo le negó la libertad. Su vida tras las rejas es complicada y otro de los internos afirmó que “está más delgado, está más demacrado. Se le ve triste a ratos”.

Mientras tanto, un informe médico que reveló nuevas declaraciones de la presunta víctima. Hace dos semanas se conocieron detalles de las grabaciones que tomaron las cámaras del local bailable y ese testimonio permitió recrear lo que habría acontecido

La semana anterior se conocieron detalles más crudos de la declaración de la mujer, en los que afirma que el ex jugador del Barcelona entre otros equipos importantes, la tomó la mano y la llevó a un pequeño baño en el que se habría consumado la violación.

La defensa del futbolista sostiene que la relación sexual que mantuvieron ambos en un baño del lugar fue consentida, mientras que la mujer asegura que se trató de una violación. En este punto, un dato clave lo han aportado mencionadas cámaras de seguridad, que muestran que Alves fue el primero en ingresar a ese baño y que segundos después lo hizo la joven.

