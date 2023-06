Hallaron en Mendoza una nueva especie fósil de escuerzo de 5 millones de años de antigüedad y le pusieron de nombre Dibu Martínez

Un fósil de escuerzo llevará el nombre del Dibu Martínez

Desde que se consagró campeón del mundo con la selección argentina, Emiliano Martínez fue homenajeado de diversas formas. Desde ciudadano ilustre de Mar del Plata hasta personalidad destacada de la Provincia de Buenos Aires y nada más ni nada menos que el mejor arquero del mundo en la última gala de los premios The Best de la FIFA. Pero sin lugar a dudas este agasajo es el más particular de todos: dos paleontólogos que encontraron restos fósiles de un escuerzo de 5 millones de años de antigüedad en Mendoza le pusieron su nombre.

Lepidobatrachus dibumartinez es como bautizaron los científicos Guillermo Fidel Turazzini y Raúl Orencio Gómez, del Laboratorio de Morfología Evolutiva y Paleobiología de Vertebrados de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, a esta rana cornuda de la especie Ceratophryidae en agradecimiento por “haber traído la alegría tan necesaria para el pueblo argentino”.

Raúl Gómez compartió la historia de su descubrimiento en las redes sociales: “El 20 de diciembre 2022, en pleno festejo mundialista, enviamos nuestro manuscrito, y el 30 de mayo 2023 salió publicada en Journal of Vertebrate Paleontology. Una nueva especie fósil de escuerzo, con un sentido homenaje a nuestro arquerazo Dibu”. El biólogo evolutivo, paleontólogo e ilustrador fue ideólogo del nombramiento que fue reconocido y salió a la luz en las últimas horas en un artículo publicado como “Un nuevo fósil de escuerzo: un esqueleto articulado de un Lepidobatrachus en el oeste de Argentina”.

Raúl Orencio Gómez, uno de los paleontólogos que descubrió los restos del escuerzo

Huayquerías del Este es la localidad situada 100 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza donde hallaron los restos de un especimen que tiene un escudo de hueso en la espalda, formación ósea que inspiró a los paleontólogos para trazar la analogía con el arquero albiceleste: “Es lo que fue el Dibu para nosotros, un escudo defendiendo el arco de la Selección”. Eso fue lo que argumentó Turazzini antes de embolsar 3 millones de pesos como participante del programa Los 8 escalones de Canal 13.

“La nueva especie es parte del tallo de Lepidobatrachus y se diagnostica sobre la base de varios rasgos craneales y poscraneales, incluido un gran escudo dérmico dorsal en forma de cometa. El nuevo taxón arroja luz sobre la evolución de un escudo dorsal en el grupo, así como sobre su historia paleobiogeográfica, lo que respalda la hipótesis de una distribución ancestral más amplia de Lepidobatrachus, cuya diversificación pudo haber sido desencadenada por la introgresión marina del Mioceno Tardío del Mar Paranaense”, fueron los detalles técnicos del artículo publicado.

Además, indica que las condiciones climáticas prevalecientes durante el Plioceno temprano en el oeste de Argentina eran mucho más cálidas y menos secas que en la actualidad. Finalmente informaron el debate del valor potencial de los nuevos registros para calibrar el árbol del tiempo de Ceratophryidae.

