Pablo Aimar aclaró su insólita vinculación con el chat viral de “buenas, ¿una poesía?”: “No todo vale”

Aimar y el tuit viral: "Buenas, ¿una poesía?"

Pablo Aimar suele ser noticia por su rico pasado como futbolista o por las lecciones que deja hoy desde el banco de suplentes, tanto acompañando a Lionel Scaloni en la Selección Mayor o formando a los juveniles en el combinado Sub 15, alentándolos permanentemente a jugar. Sin embargo, en las últimas horas su nombre se hizo tendencia en las redes sociales por una asociación insólita que se dio a partir de un posteo viral de la usuaria @muyagustina. Y el Payito debió salir a aclararlo en su cuenta de Instagram, con un evidente dejo de fastidio: “No todo vale”.

Esta semana, la citada usuaria compartió un chat de WhatsApp con una ex pareja, en el que le explicaba las extensas razones por las que decidía romper el vínculo. Su interlocutor, evidentemente sin haber leído el texto, le respondió: “Buenas, ¿una poesía?”. “Resulta que escribí un texto larguísimo para, de manera políticamente correcta, explicarle a él que lo estaba dejando. Después de pensarlo y repensarlo, se lo mandé. Esta fue su respuesta”, fue la cita que antecedió a la imagen que hizo furor durante varios días y se convirtió en carne de memes.

Horas después, otro posteo de la quilmeña ganó notoriedad; esta vez uno de 2018, en el que aparecía en una foto junto a Pablo Aimar. “Nosotros tampoco sabemos qué estábamos mirando. Felices 39, que no son nada. Feliz no cumpleaños a vos, que sos todo. Te quiero para siempre, y todo lo demás, también”, reza el mensaje. En consecuencia, muchos internautas comenzaron a asociar el ya famoso chat de “buenas, ¿es una poesía?” con el ex enganche de River Plate y Valencia, de usual perfil bajísimo, que además tiene una familia constituida, con cuatro hijos.

La respuesta del oriundo de Río Cuarto ante la repercusión de las especulaciones

Agustina estuvo en un programa por streaming en el canal Blender y no desmintió tajantemente que se tratara de Aimar. Incluso en Twitter coqueteó con los memes que fueron surgiendo por la asociación, lesionando de alguna manera la imagen del entrenador. Ante la repercusión, el ex fantasista debió realizar una desmentida en Instagram, que acompañó con una imagen de un termo con el logo del Mundial de Qatar que ganó, el mate, y la escenografía del predio Lionel Messi de Ezeiza, donde se encuentra preparando los amistosos de Argentina ante Australia (el 15 en Beijing) e Indonesia (el 19 en Yakarta); y trabajando con la Sub 15 de cara al Sudamericano de fin de año.

“Nunca tuve la necesidad de hacerlo, pero en tiempos en los que todo se viraliza y con cuatro hijos grandes que puedan leerlo, necesito aclarar que no tengo nada que ver ni con la persona ni con nada de lo que se me asocia ni estoy saliendo con nadie. Siempre que se habló de mí fue por mi trabajo. No vale todo”, devolvió el Payito, de 43 años, buscando ponerle punto final a la controversia.

La joven se hizo viral por la divertida respuesta de su ex

