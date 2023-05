El arquero de la Selección Sub 20 reveló el gesto de Dibu Martínez a horas del trascendental encuentro ante Nigeria

Dibu Martínez y Gómez Gerth (@fedegomes)

Este miércoles la selección argentina Sub 20 enfrentará a Nigeria en San Juan por los octavos de final de la Copa del Mundo. Uno de los pilares del equipo que dirige Javier Mascherano es el arquero Federico Gómez Gerth, quien en la previa al encuentro con los africanos reveló un gran gesto de Emiliano Dibu Martínez. Ambos se conocen, ya que el juvenil de Tigre fue sparring en el Mundial Qatar 2022.

“La mayoría ve los partidos y sentimos el apoyo de ellos. El Dibu también me mandó un mensaje”, aseguró Gomes Gerth, quien además manifestó qué sintió el haber estado más de un mes trabajando con el plantel campeón del mundo. “Para mí fue lo máximo y un orgullo haber estado con el mejor arquero del mundo”, aseveró el golero del Matador, que compartió una rueda de prensa con Román Vega y Tomás Avilés.

Lo que contó Gómez Gerth no sorprende en cuanto a la comunión interna que hay en todos los seleccionados de la AFA. Los diversos equipos han compartido en algún momento jornadas de trabajos en el predio de Ezeiza Lionel Andrés Messi, lo que llevó a que los más chicos puedan tener contacto directo con sus ídolos.

El entrenamiento de este martes en San Juan (@Argentina)

Otros, como el caso de Gómez Gerth, tuvo la posibilidad de ser convocado por el entrenador Lionel Scaloni y su cuerpo técnico para formar parte de los entrenamientos. El guardameta de 19 años compartió trabajos junto al propio Dibu, Gerónimo Rulli y Franco Armani, los otros dos arqueros campeones en Qatar.

Por otro lado, sus compañeros Vega y Avilés hablaron sobre lo que están viviendo en el Mundial Sub 20 y lo que viene. “Esto no se vive todos los días. Lo de la gente es una locura. Cuando me toque haré lo posible para dar lo mejor porque los chicos que salimos del banco tenemos muchas ganas”, dijo Vega, quien fue titular ante Nueva Zelanda.

Si de versatilidad se trata ahí está Toto Aviles, el jugador de Racing que aceptó la convocatoria de la Argentina luego de jugar el torneo sudamericano con Chile por tener la doble nacionalidad por parte de su abuela.

El equipo de Mascherano buscará el pase a los cuartos de final (TELAM)

“Me tocó jugar el Sudamericano con Chile y ahora me convocó Javi para el Mundial, que es una oportunidad inigualable”, sostuvo Avilés. “Yo soy argentino y eso me ayudó a decidir”, añadió el zaguero, que también puede desempeñarse de lateral derecho y hasta de volante como lo usó el entrenador Fernando Gago en La Academia. “Puede jugar en varios posiciones pero siento que cumplo mejor como central”, reconoció Pintita.

Este miércoles los chicos volverán a tener el apoyo de los campeones del mundo. Tendrán una parada complicada ante Nigeria, en el duelo que comenzará a las 18 en el Estadio del Bicentenario de la capital sanjuanina. En caso de superar a los africanos, en la próxima instancia se verán las caras con el ganador de Ecuador y Corea del Sur. El encuentro por los cuartos de final será el domingo en el Estadio Madre de Ciudades, donde espera volver el elenco argentino ya que en el recinto santiagueño jugó sus primeros dos partidos dejando una muy buena imagen.

