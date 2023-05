Radiografía de los cuatro proyectos para ampliar La Bombonera: locación, costo y el tiempo que duraría cada obra

Boca dispone hoy de cuatro proyectos para ampliar o construir un nuevo estadio

El pasado 25 de mayo la Bombonera cumplió 83 años y Boca Juniors compartió un video en el que la mostró resplandeciente. Sin embargo, hay una cuestión de capacidad que preocupa a los socios y evita que muchos fanáticos concurran cada fin de semana. Las reformas en el Monumental hicieron ruido interno en la Ribera y mientras el oficialismo trabaja en la presentación de un proyecto de rezonificación en la Legislatura porteña, asoma otro diseño independiente y los dos propuestos por las listas opositoras que irán por el poder en diciembre.

A poco más de seis meses de los comicios de fin de año, los candidatos ya fijaron sus posturas respecto a uno de los puntos vitales que evaluarán los socios a la hora de poner el voto en las urnas. El repaso, uno por uno con sus características principales, en orden de presentación.

BOMBONERA 360

El oficialismo pretende llevar a cabo el Bombonera 360 que prometió en la campaña anterior

Es el proyecto por el que Jorge Ameal apostó desde la campaña de 2015, en la que perdió con Daniel Angelici. Sostuvo la idea cuatro años más tarde, cuando con la adhesión de Juan Román Riquelme se impuso en los comicios frente a Christian Gribaudo, candidato angelicista. El Master Plan contempla la idea original del estudio Delpini-Sulcic-Bes, autor de la construcción de La Bombonera, para conformar el anillo completo de forma simétrica. ¿Cómo? Derribando los palcos que dan a la calle Dr. del Valle Iberlucea y construyendo tres bandejas idénticas a las de las plateas con orientación oeste mediante la compra de las dos medias manzanas comprendidas entre las calles Aristóbulo del Valle, Antonio L. Solezzi y Brandsen (más del Valle Iberlucea). De esta forma el estadio pasaría a contar con un aforo de entre 78 mil y 80 mil espectadores, con chances de instalar un techo de cubierta liviana en el perímetro a futuro.

El oficialismo no lleva a debate la chance de construir un nuevo estadio, al menos por ahora. Desde el inicio de la gestión a fines de 2019, el Departamento de Obras gestionó varias modificaciones que le dieron un lavado de cara, desde la pintura interior y exterior hasta baños, iluminación, etc. Además, con la venia de Riquelme, se reemplazó el sistema de drenaje del campo de juego que tantos inconvenientes le había ocasionado al club en los últimos años. Sin embargo, respecto al proyecto planteado durante la campaña, poco se avanzó. La pandemia por el coronavirus trastocó el tiempo de desarrollo del Master Plan y la renuncia de Mario Pergolini, quien se iba a encargar personalmente de llevar a cabo un relevamiento con los vecinos del barrio para constatar la intención de venta de cada una de las 129 viviendas, significó otro contratiempo.

¿En qué situación se encuentra hoy Bombonera 360? Ameal presentará ante la Legislatura porteña un proyecto de rezonificación que tendrá que ser evaluado por las autoridades pertinentes. Este sería el primer paso para un extenso proceso de aprobación que podría comprender lo que resta del año (es decir que recién para 2024 habría certezas de la concreción del proyecto). Este medio pudo averiguar que en Boca necesitarán iniciativa parlamentaria para seguir adelante, es decir que uno de los 60 legisladores tiene que hacer propio el proyecto para su presentación. Lo que cuestionan desde la oposición es por qué los dirigentes acuden directamente a una instancia gubernamental sin haberlo tratado primero con los dueños de las viviendas y además apuntan que este proyecto de rezonificación sería en realidad uno de expropiación disfrazado. Por lo pronto, desde la dirigencia continúan con redistribución de asientos para ganar espacios: a principios de la año que viene, la Bombonera contaría con un aforo de casi 60 mil espectadores.

ESLOVENO PLUS

Un socio de Boca sostiene la idea del Esloveno Plus y lo ofrece a las dirigencias

Este plan es apolítico y está impulsado por el socio y empleado del club Fabián Fiori, quien en 2016 convocó a ingenieros que idearon el Proyecto Esloveno vetado por el oficialismo de Angelici en 2019. Ahora Fiori modificó al grupo de profesionales que desarrollaría la obra y presentó algunas mejoras respecto a la idea inicial, por eso a su nombre se le añadió Plus: “Es la solución inteligente al proyecto original que no se puede llevar a cabo”. Fundamentalmente se ampliará el aforo de los 10.000/12.000 planeados en un primer momento a unos 25.000 (la Bombonera albergaría así alrededor de 80 mil peronas). Además, se respetaría la curvatura del diseño original, no se cortarían calles ni se techaría la calle Dr. del Valle Iberlucea, que solamente sufriría un desplazamiento de unos metros.

Fiori, que actualmente se desempeña en tareas administrativas con el equipo de Reserva en Boca, le aseguró a este medio que cuenta con el OK de los vecinos: “Si se los respeta como ciudadanos, se los escucha, convoca e integran a un proyecto, van a vender”. Las obras contemplan la compra de la primera y segunda línea de lotes rentistas para levantar una tribuna similar a la del proyecto Bombonera 360, o sea, terminar de dar forma al óvalo. Mediante este proyecto, Boca no debería comprar todas las propiedades sino la mitad de las mismas, lo que demandaría una inversión menor. Además, no cortaría la circulación en la calle aledaña y en 15 meses el primer equipo podría estar jugando como local con 80 mil personas. La cuestión a resolver es la reubicación de los vecinos frentistas que tienen negocios contiguos a la cancha, ya que además de buscar un lugar nuevo para que vivan, tendrían que mantenerles la fuente de trabajo. Se promete un paseo comercial con locales de primeras marcas, una torre de homenaje con observador turístico y la unión de la Usina del Arte con el Puente Transbordador y Caminito, con generación de espacios para espectáculos al aire libre.

En el inicio de funciones de la actual Comisión Directiva, Fiori les presentó el plan a Ameal, Pergolini y Carlos Navarro (responsable del Departamento de Obras) con una maqueta y la intención de venta de cada vecino, pero el presidente descartó esta opción y se mantuvo firme con 360. Así y todo, buscará presentarle su proyecto a Juan Román Riquelme y quienes lo acompañen en su lista en las elecciones de diciembre con el deseo latente de que su anhelo sea cumplido. Al no tener orientación política, está a disposición de quien desee materializarla y cuenta con gran aceptación dentro de la masa societaria.

NUEVA BOMBONERA (ISLA DEMARCHI)

La cancha en una isla, el faraónico plan del opositor Jorge Reale

“Podemos tener el mejor y más grande estadio del continente; uno como el que nos merecemos los más de 315.000 socios de Boca y que podría ser una de las sedes principales del Mundial 2030″. Las declaraciones corresponden a Jorge Reale, uno de los líderes de la oposición, que quiere hacer la nueva cancha en la Isla Demarchi, un pedazo de tierra ubicado a poco más de un kilómetro de la Bombonera en el extremo sur de Puerto Madero y perteneciente al barrio de La Boca, donde funcionan astilleros, depósitos portuarios y la central térmica Costanera. Según las exploraciones realizadas por el estudio de arquitectos, el suelo permitiría la construcción de un estadio en la zona. El expresidente de Estudiantes de La Plata, arquitecto Enrique Lombardi (llevó a cabo las construcciones del estadio Uno del Pincha y el Madre de Ciudades de Santiago del Estero), estaría a cargo de levantar una de las canchas con mayor capacidad del mundo: 112 mil espectadores.

En una parcela de las 12 hectáreas que componen la Isla Demarchi fue donde funcionó la Ciudad Deportiva de Boca Juniors en las décadas del 60 y 70. Y allí quedó el sueño trunco del ex presidente Alberto J. Armando de construir una nueva Bombonera con capacidad para 150 mil personas que aspiraba a ser inaugurado el 25 de mayo de 1975 y ser sede del Mundial 78. El quid de la cuestión es cómo Boca se adueñará de los terrenos que pertenecen al Gobierno nacional: este sector opositor ya inició contactos para buscar opciones respecto a la cesión de los mismos. A su vez, los potenciales directivos boquenses tendrán que coordinar con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la rezonificación y planeamiento de nuevas vías que conecten la Isla con el barrio. En la actualidad, el acceso más cercano vía terrestre desde la Bombonera a la Isla Demarchi es por la Avenida Don Pedro de Mendoza hasta Avenida Elvira Rawson de Dellepiane. ¿Cómo planifican reestructurar los ingresos y desconcentración de público? Por medio de cuatro puentes (tres peatonales y uno para vehículos) que atravesarían el Río Darsena Sur.

Para solventar los gastos del faraónico proyecto con capacidad para 112 mil espectadores, Reale piensa en capitales extranjeros y la preventa de nuevos abonos: entre las ventas por adelantado (a diez años) de las 30 mil nuevas plateas, palcos y estacionamientos calculan reunir los 400 millones de dólares que demandaría la obra. Otro punto fundamental es determinar qué sucederá con la actual Bombonera en el futuro. En principio, las ideas son que albergue partidos del fútbol femenino y juveniles, además de encuentros de menor envergadura y eventos especiales. En tanto, pretenden que se convierta en una especie de Coliseo romano, con visitas guiadas para turistas en las jornadas en las que no haya fútbol.

PROYECTO DOS BOMBONERAS

La obra impulsada por la lista opositora de Andrés Ibarra y Mauricio Macri

La lista opositora liderada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri lanzó la semana pasada su plataforma con la novedad de la presentación del proyecto para construir un nuevo estadio a metros de la actual Bombonera. Este plan consiste en la convivencia de dos canchas contiguas con concurrencia masiva de los socios: los activos verían el partido en vivo y los adherentes en la actual Bombonera a través de 12 pantallas gigantes de 8K con wifi y tecnología de punta.

Prometen que el corte del diseño de las tribunas será idéntico al de la actual Bombonera y garantizará la misma acústica y sonido que baja hoy desde las gradas. Lo consideran un homenaje a José Luis Delpini, Ingeniero Civil a cargo de la construcción en la década del 30 con el estudio Delpini-Sulsic-Bes. Entre los datos más salientes del Master Plan hay que remarcar que la capacidad total sería de más de 105 mil espectadores contemplando más de 52 mil plateas, casi 50 mil populares y unos 3.500 palcos. El costo de la obra para este nuevo estadio que tendría certificación de la FIFA para ser catalogado como “mundialista” ascendería a 390 millones de dólares. Andrés Ibarra estimó que para concretar la obra será necesario disponer de ingresos por naming (como hizo River) y la financiación será posible con la venta de nuevos palcos, abonos, plateas y estacionamientos en un período de 5 a 6 años, más otros ingresos asociados a aspectos comerciales.

El espacio a utilizar para levantar el estadio serían las cuatro manzanas de Casa Amarilla comprendidas entre la Avenida Almirante Brown, Arzobismo Espinosa, Juan Manuel Blanes y Palos (los planos marcan que una de las tribunas populares traspasarían esta calle y quedaría pegada al microestadio Luis Conde, la Bombonerita). En tanto, la capacidad de plazas para estacionamiento pasaría de 600 a 5.000, se construirían 20 cabinas para radio y televisión y se mantendrían las dimensiones del actual campo de juego (105m por 70m). A las 22 puertas de acceso por todo el perímetro se añadirían espacios comerciales y patios de comida.

