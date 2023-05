El plan de Riquelme para el mercado de Boca: la renovación de un referente, la compra de un delantero y la buena noticia que recibió

Riquelme toma mate durante la última victoria de Boca ante Belgrano

Juan Román Riquelme es imperturbable. Se abstrae de la histeria del fútbol y las redes sociales y se ajusta a su plan. Con mate en mano, disfrutó de la última convincente victoria de Boca ante Belgrano en la Bombonera y busca transmitir tranquilidad a los suyos. Es lo que el Xeneize necesitaba después de la derrota agónica -y polémica- ante River en el Monumental. En la Ribera pasaron la página, van por un buen cierre de Liga Profesional y sellar el pase a octavos de final de la Libertadores en el primer lugar de la zona. Luego, el mercado de pases.

Te puede interesar: El Tano Gracián les respondió a los que alegan que hoy con Almirón “Boca tiene técnico”: “Salimos campeones, con 15 partidos invictos”

El 10 que derrochó habilidad en todas las canchas en las que vistió pantalones cortos ahora intenta ser talentoso fuera de la cancha. A corto y mediano plazo, Román ya tiene diseñado un plan para reestructurar un plantel que otra vez irá por el sueño continental en el segundo semestre de 2023, en el que también irá por la reelección (a priori, junto a Jorge Ameal).

A Marcos Rojo lo considera piedra fundamental del vestuario y equipo. Riquelme no habla demasiado, pero cuando lo hace aporta algunas pistas de los movimientos que hará en su oficina. “Cuando terminó el torneo pasado, aprendí que hay jugadores que no reemplazás nunca: a Marcos Rojo no lo vamos a poder reemplazar nunca. Se tiene que poner bien para jugar muchos años más en la Bombonera como él quiere”, declaró.

La directiva de Boca buscará extender el contrato de Marcos Rojo más allá de diciembre de 2023

El defensor de 33 años que volvería a las canchas la semana próxima ante Deportivo Pereira en Colombia tiene contrato con Boca hasta diciembre de este año y cuenta con una cláusula de renovación automática por otro más. La idea de la directiva es que permanezca incluso más allá de 2024 y su firma podría registrarse al unísono con la continuidad del oficialismo.

Te puede interesar: Un colombiano regresará de Europa a Boca Juniors: las directivas esperan su llegada

Al margen de la intención de renovación del capitán xeneize, el Consejo de Fútbol está decidido a realizar una erogación por otro futbolista del plantel: Miguel Merentiel. Cedido hasta fin de año desde el Palmeiras de Brasil, es un hecho que la directiva desembolsará más de 2 millones de dólares para contar definitivamente con el ex artillero de Defensa y Justicia que le viene dando resultados al equipo.

Esta operación no significa que pueda arribar otro delantero en el siguiente mercado, ya que de hecho Chicho Serna tiró sobre la mesa el nombre de su compatriota Roger Martínez, quien ya fue solicitado en ventanas anteriores: “Roger Martínez es un jugador que siempre nos va a interesar, es un jugador que siempre nos ha gustado, como un montón que hay por ahí, veremos con cuál acertamos y cuál podemos traer, o cuál podemos terminar de enamorar”. Aunque aspira al fútbol europeo, al ex Racing se le termina el vínculo con América de México en junio y será tentado por Riquelme. Descartado por el propio futbolista quedó Mauro Icardi, un rumor que no tuvo asidero. Y otro que quedó desestimado por su alta cotización fue Jonathan Calleri.

El Consejo de Fútbol está decidido: hará uso de la opción de compra de Miguel Merentiel

No es precisamente un centrodelantero, pero en la faz ofensiva Boca podría volver a contar con un viejo conocido como Vicente Taborda. El mediapunta que se destaca en el Platense de Martín Palermo sumó una pila de partidos en el Calamar y tiene que retornar de su préstamo con la entidad de Vicente López. En principio, es del gusto de Jorge Almirón, que lo tendría como alternativa en la segunda mitad de año.

Te puede interesar: El equipo inédito que probó Almirón en Boca Juniors y el temor de sumar la 12ª baja por lesión

Lo mismo sucedería con Jorman Campuzano, que lucha por la permanencia con el Giresunspor de la liga turca y ya manifestó su deseo de volver a ponerse la camiseta azul y oro bajo la tutela de un entrenador que ya lo dirigió en Atlético Nacional de Medellín. Su préstamo expira a mitad de año y tendrá que volver a Argentina cumplido ese plazo.

En las últimas horas, al Predio de Ezeiza llegó una buena noticia: la eliminación del Middlesbrough inglés en los playoffs por el tercer ascenso a la Premier League. ¿Qué tiene que ver ese resultado con Boca? El Boro es el club al que pertenece Martín Payero, al que se le vence la cesión el 30 de junio. Su alta opción de compra tasada en 6 millones de dólares dificulta la ejecución, pero la frustración deportiva de la entidad británica (ayer cayó en semifinales ante Coventry) permitiría renegociar un nuevo préstamo o hasta incluso debatir la cifra para la adquisición de su ficha.

La intención de Boca es retener a Martín Payero, pero deberán negociar con Middlesbrough

El ex Banfield y Talleres de Córdoba es uno de los futbolistas más importantes de la era Almirón y el máximo goleador con cuatro tantos junto a Darío Benedetto (convirtió tres en la Supercopa Argentina ante Patronato) en lo que va del semestre reuniendo todas las competiciones. Con contrato hasta 2024 en Middlesbrough, el cordobés primero debería renovar en Inglaterra antes de volver a ser cedido a la Ribera.

En cuanto a ventas, el principal apuntado es Valentín Barco, quien extendió su vínculo hasta fines de 2024 y participará del Mundial Sub 20 con la selección argentina. Su exposición a nivel internacional seguramente atraiga interés de clubes europeos y hay que remarcar que anteriormente ya había sido sondeado por Getafe (ofreció 4 millones de euros por la mitad de su pase) y que, extraoficialmente, se mencionó que su cláusula de rescisión está al alcance de los poderosos del Viejo Continente: asciende a 10 millones de dólares.

Seguir leyendo: