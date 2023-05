El acto de vandalismo que sufrió un cartel publicitario con la imagen de Vinicius Jr en el Santiago Bernabéu

Vandalizaron el cartel del Real Madrid

El episodio racista que sufrió Vinicius Jr durante el partido contra el Valencia en su visita al Mestalla continúa dando de qué hablar sobre todo después de que esta mañana apareciera un cartel vandalizado a metros del Santiago Bernabéu.

Durante las primeras horas de este miércoles varios usuarios en las redes sociales comenzaron a difundir la imagen en cuestión, en la que aparecían Karim Benzema y el brasileño publicitando el Tour del estadio de la Casa Blanca. En la imagen apareció arrancado el rostro del ex Flamengo.

Según detallaron algunos fanáticos que compartieron la postal, se trataría de un grupo de ultras del Valencia que habrían viajado a la capital española para continuar con sus actos desprecio contra el atacante merengue. Sin embargo, todavía no hay informaciones oficiales acerca de lo sucedido.

Este repudiable evento se produjo horas antes del partido en el que el Real Madrid recibirá al Rayo Vallecano por la fecha 36 de la liga española. Ésta será la primera presentación del equipo después de lo ocurrido en la ciudad valenciana.

Este miércoles, sin embargo, Vinicius Jr no será de la partida de Carlo Ancelotti, que decidió no convocarlo después de que el futbolista presentara molestias en una de sus rodillas. Si bien, el organismo decidió quitarle la tarjeta roja que había recibido, el jugador no integrará la lista de convocados por ese motivo.

En su lugar estará su compatriota Rodrygo Goes, quien comúnmente ocupa la banda derecha. El técnico italiano optará por cruzarlo y poner a Federico Valverde en su lugar para acompañar a Karim Benzema en el anteúltimo partido de la temporada.

En lo que respecta a los gritos racistas que sufrió el jugador, las nuevas informaciones aseguraron que la Policía Nacional detuvo a tres jóvenes de entre 18 y 21 años por su supuesta implicación en los insultos que recibió. Según informó la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana en un escueto comunicado, todos los detenidos son españoles y se les ha imputado un presunto delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.

En paralelo, otras cuatro personas fueron arrestadas por presuntamente haber colgado de un puente de Madrid un muñeco con la camiseta de Vinicius el 26 de enero, día en el que los merengues ganaron 3-1 al Atlético de Madrid en cuartos de final de la Copa del Rey.

Vinicius Jr fue víctima de gritos racistas durante el partido ante el Valencia (EFE)

El jugador de origen brasileño ha sido objeto de frecuentes descalificaciones racistas desde su llegada a la capital española en el 2018. Con 22 años está viviendo situaciones difíciles de digerir para un adulto.

Es el foco del conflicto en cada partido del Real Madrid lejos del estadio Santiago Bernabéu en terreno español, cada reacción suya a una entrada, a una decisión arbitral, a una provocación verbal de un rival o al insulto de la grada, desata tempestades como la que vivió en Mestalla.

El club Blanco, que publicó un comunicado apoyando a su futbolista, negó que todo lo que está sufriendo Vinícius en el fútbol español provoque que se alimente un deseo de abandonar el club e irse a jugar a una liga como la inglesa.

En Brasil apuntaron a que su entorno se lo ha puesto sobre la mesa. En el club lo descartaron, con un acuerdo cerrado con el jugador que se anunciará antes de que se vaya de vacaciones.

