El gesto de Vinicius hacia el público del Valencia que terminó en un escándalo: la denuncia de racismo del brasileño y la respuesta de la Liga

El Valencia lucha por salvarse del descenso y este domingo dio un paso clave para cumplir con ese objetivo ya que venció de local 1-0 al Real Madrid. Los tres puntos valieron oro al terminar la fecha 35 de la Liga, pero aún su continuidad está comprometida a falta de tres jornadas para terminar la temporada. Lo que debió ser una fiesta para el público local, terminó en un escándalo por el gesto que les hizo el madridista Vinicius y que desató un escándalo en el final del encuentro disputado en Mestalla. El brasileño argumentó que su reacción estuvo relacionada a que recibió insultos racistas.

El Equipo Che abrió el marcador a los 33 minutos por medio de Diego López Noguerol. No obstante los locales supieron que cualquier distracción iba pagarla caro. Se jugó como una auténtica final y en el epílogo del encuentro, luego de un tiro libre que el arquero Giorgi Mamardashvili le sacó a Tony Kross, se produjo una trifulca y uno de los jueces de línea estuvo atento a lo ocurrido.

Vinicius le dio un golpe a Hugo Duro y esto fue advertido por el asistente, que le avisó al árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea, quien analizó la situación a instancias del VAR. Luego de ver las imágenes constató la actitud del brasileño y decidió expulsar al delantero brasileño, que tuvo un encuentro difícil, con muchos roces con sus rivales.

Qué dijo Vinicius sobre su reacción con el público del Valencia

En el camino hacia el vestuario el público comenzó a insultarlo al brasileño, quien les señaló dos dedos y luego le hizo el gesto hacia abajo con el otro brazo, como dando a entender que eran de “segunda”. Esto exacerbó más a la gente y cerca de llegar a la línea de cal el ex atacante del Flamengo se tomó los testículos.

Acto seguido se produjo una explosión en el público local y los ánimos, que estaban alterados, se fueron por las nubes. Todos los valencianos se le fueron encima al sudamericano que fue resguardo por sus compañeros, pero al que hubo que contener fue a Mamardashvili, el más ofuscado, y de haberlo agarrado a Vinicius la historia habría terminado peor.

Luego del encuentro se lo vio a Vinicius firmar autógrafos y sacarse fotos con el público y al ser consultado por los periodistas sobre por qué reaccionó de esa manera y qué le dijeron los hinchas del Valencia, el futbolista del Real Madrid se limitó a sonreír. La indagatoria de los medios apuntó a si había recibido algún término racista.

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, habló sobre el gesto de Vinicius con el público

Pero a otro que no le cayó bien su actitud fue al entrenador local, Rubén Baraja, que en la conferencia de prensa se refirió a lo ocurrido: “Si por un lado se le pide respeto a los jugadores del Real Madrid, también hay que pedir respeto a nuestra afición. Porque cuando tú haces gestos o de alguna manera provocas que se genere esta situación también estás un poco incitando a que el problema no se solucione. A mí lo que me importa y es fundamental es que me importa y es fundamental es que medio la sensación de que no hemos jugado un partido de fútbol”.

Vinicius, como fue subrayado, alegó insultos xenófobos con un duro mensaje en las redes sociales: “El racismo es normal en la Liga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios lo alientan. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas”.

Carlo Ancelotti, orientador del Merengue, lo respaldó: “Hoy ha sido un día triste en Mestalla, donde un grupo de aficionados ha mostrado su peor versión. Es hora de dejar de hablar y actuar con contundencia. El racismo no ´puede tener cabida ni en el fútbol ni en la sociedad. No al racismo en ningún sitio”.

Javier Tebas, presidente de la Liga, salió fuerte al cruce Vinicius: “Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer la Liga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a la Liga es necesario que te informes adecuadamente. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que hemos venido haciendo juntos”. Por lo pronto, en España indicaron que habría identificados dos aficionados que habrían insultado al brasileño.

Con esta victoria el Valencia llegó a los 40 puntos, pero aún está 5 por encima del Getafe, el primero que está en la zona de descenso directo y que le lleva uno solo al Espanyol. Arriba de ellos están el Almería y el Celta de Vigo con 39 unidades y el Valladolid, también con 35, pero mejor diferencia de gol que el equipo catalán. Quedan tres fechas para terminar y ya hay un descendido, el Elche.

Cabe recordar que el campeón de esta temporada en La Liga es el Barcelona. Detrás se ubican el Atlético Madrid, Real Madrid y Real Sociedad, en el trío que de momento está acompañando al equipo culé a la próxima Champions League.

