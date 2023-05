Miguel Borja marcó un gol y fue la figura ante Platense: así fue el plan especial con el que recuperó la titularidad en River Plate

Miguel Borja fue la gran figura del encuentro que River Plate le ganó a Platense en el Monumental por la fecha 17 de la Liga Profesional. El colombiano volvió a ser titular y no defraudó: anotó el primero a los dos minutos, tras un gran anticipo y olfato goleador, y fue partícipe importante del segundo, que convirtió Nacho Fernández. Un triunfo clave para mantener la distancia en lo más alto de la tabla.

“Agradezco a Dios por la victoria. Tuvimos 15 ó 20 minutos en los que se podía anotar más goles. Ellos se encontraron con el gol y eso no ayuda mucho. En el segundo tiempo salimos mejor y se pudo ganar”, analizó el cafetero, quien se refirió a su trabajo especial que le permitió retornar al primer equipo y levantar cosiderablemente su nivel: “Cuando puedo trabajo en doble turno. Anhelaba volver a jugar acá, hacía muchas fechas que no pasaba hoy doy gracias a Dios que se pudo ganar y pude aportar en el equipo”.

El análisis de Miguel Borja tras el triunfo ante Platense.

“El objetivo es claro, estar siempre del primero hasta el último, no importa quien juegue. Nos alentamos y animamos, apoyándonos uno al otro, los tres (por Salomón Rondón y Lucas Beltrán) podemos aportarle al equipo. Mati (Suárez) también, que hoy entró y casi la mete nuevamente. Tenemos cuatro o cinco delanteros muy buenos”, valoró. “Con Solari nos entendemos muy bien. Aliendro es el equilibrio junto a Enzo, Pala y ahora Kranevitter que se recuperó. Tenemos un mediocampo muy bueno”, agregó.

Sobre su gran promedio de gol, el mejor del plantel, reconoció que es “muy importante”, pero al mismo tiempo trazó el próximo objetivo. “Hay que ir a Perú a hacer un buen partido. Imagino que será muy abierto, con muchas ocasiones de gol. Ellos van a ir a buscar la victoria, esperemos que nosotros saquemos los tres puntos”, analizó con relación al duelo del jueves por Copa Libertadores ante Sporting Cristal, clave para poder salir del último puesto del Grupo D.

TRABAJOS MENTALES Y EJERCICIOS EN DOBLE TURNO: EL PLAN DE MIGUEL BORJA PARA RECUPERAR LA TITULARIDAD EN RIVER PLATE

Miguel Borja comenzó a realizar trabajos de neurociencia para recuperar su puesto en River Plate (@ferfossati)

Este presente de Miguel Borja que mostró una cara completamente diferente a la de otros encuentros no es casual. El colombiano está decidido a recuperar la confianza del entrenador Demichelis. Por este motivo, decidió redoblar los esfuerzos y trabajar a contraturno en solitario para recuperar la titularidad. Lucas Beltrán hoy es una fija dentro del once y luego puja por un puñado de minutos con el venezolano Salomón Rondón.

Desde hace algunas semanas que el punta decidió practicar por las tardes en Ácumen Sport, un centro de entrenamiento físico-mental al que en el pasado recurrieron otros futbolistas del conjunto de Núñez como Fernando Cavenaghi, Teo Gutiérrez, Radamel Falcao García, Gio Simeone o Nicolás Domingo. Si bien el primer contacto surgió hace ocho meses mediante su representante al poco tiempo de arribar al país, su falta de adaptación hizo que su desembarco se dilatara. El deportista, en su momento, explicó que le costó el cambio climático, al pasar de los 40 grados de Barranquilla a los cinco grados o menos de Argentina, y el ritmo de juego que demanda la Liga Profesional.

En diálogo con Infobae, Fernando Fossati, ex Pumita y fundador de Ácumen, contó los detalles del trabajo que viene realizando el goleador para mejorar su performance dentro del campo de juego.

La neurociencia, la nueva herramienta que usa Miguel Borja

“Proponemos un trabajo a largo plazo para planificar su carrera deportiva más allá de todas las adversidades que van apareciendo. Preparamos al deportista mentalmente para que tenga herramientas. Proponemos un modelo de trabajo. Hay valores, actitudes, hábitos; y también entrenamiento cognitivo, sensorial, físico y mental”, relató. El ex jugador de Belgrano Athletic sostiene que esto “es un proceso de transformación, aprendizaje, compromiso y entrenamiento integral que guía al deportista a disfrutar el camino a través de sus objetivos. Cuando un entrenador no te pone o un referí te pone mal, o un rival te insulta, o se escucha el murmullo en la tribuna, tiene que ver con las emociones. O vos te peleaste con tu mujer y estás en un mal momento personal, eso se trabaja en distintas áreas”.

Junto a un coach de mentality apuntan “a la parte emocional, manejo de presión, ansiedad y de todo lo que tenga que ver con la autoexigencia. Psicólogos deportivos o coaching acompañan al deportista en este proceso en el logro de objetivos y construir la confianza”.

“El entrenamiento sensorial, cognitivo y mental, tanto con él como con otros deportistas, se trabaja en aspectos que tienen que ver con el desarrollo de destrezas individuales y específicas del puesto, y que tienen que ver con el deporte y con la toma de decisiones. Se trabaja en la destreza técnica y en la rapidez mental, la visión periférica, el tiempo de reacción simple, la tensión, el procesamiento de la información”, ahondó Fossati.

Borja actualmente se encuentra enfocado en trabajos técnicos para mejorar la precisión al pasar la pelota, los controles y calidad del remate, como también en tareas para reducir el margen de error en la toma de decisiones e incrementar la velocidad de respuesta para resolver más rápido y mejor. Vale destacar que en el centro no hace trabajos físicos, ya que cuenta con un fisioterapeuta personal y, según le confiaron a Infobae, los datos que arrojan los GPS lo posicionan como uno de los más rápidos del plantel junto a Andrés Herrera, José Paradela y Esequiel Barco, entre otros.

El delantero, de 30 años, tuvo un buen inicio con la camiseta de River Plate al aportar nueve goles y una asistencia en 18 presentaciones en la Liga profesional. Sin embargo, en lo que va de este 2023, esos números mermaron al no ser la primera opción para el DT: con el de hoy, lleva cinco tantos y un pase-gol en 17 juegos entre todas las competencias.

“Se profundiza en los trabajos en base a una evaluación inicial y los objetivos que nos planteamos. Un ejemplo. Si Borja quiere trabajar el anticipo, trabajamos eso cuando tiene un entrenamiento personalizado. Eso desde la parte de movimiento y técnica. Y si quiere trabajar la ansiedad, porque está de suplente, se trabaja para que no ingrese como un loco, porque uno no entra cuando uno quiere, sino cuando lo dispone el entrenador. Se trabaja para que esté tranquilo y enfocado en ese momento. Que no se pase de rosca”, añadió.

Así entrena en doble turno Miguel Borja

Al futbolista también se le brindó un texto, el cual se le recomendó leer todos los días, que “nos ayuda a visualizar y hacer realidad la vuelta a la competencia, ya sea después de una lesión o porque no estamos jugando”.

La neurociencia ganó mucho terreno en el deporte en el último tiempo y una de las personalidades más importantes en el tema es justamente Sandra Rossi, quien trabajó en este centro desde 2007 hasta que se sumó al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo en River Plate en 2014 (actualmente es la encargada del área en el club de Núñez).

Algunas de las habilidades mentales que se trabajan son el manejo del tiempo, la autoconfianza, la automotivación, el autoconocimiento, balance y consistencia emocional, la comunicación eficiente, la tolerancia al error, la mentalidad ganadora, la concentración voluntaria y el control de quejas.

Además se busca entrenar los sentidos para la toma de decisiones más rápidas y eficientes a través de la visión periférica, movimientos sacádicos (cambio de foco de los ojos), la velocidad de respuesta (simple y compleja), la atención visual, la convergencia y divergencia, la memoria visual y la taquitoscopía. “Podemos agudizar la recepción de información sensorial, y será muy beneficioso potenciar el sentido auditivo ya que también recibe mucha información, incluso más rápido que los ojos”, sostienen en su sitio web.

“Lo que está demostrado es que el cerebro es un músculo que si se entrena pueden mejorarlo, si se ejercita. No solo para el deporte, para la vida diaria. Es un órgano que se puede entrenar y desarrollar. No hay que tener grandes máquinas y herramientas. Uno lo puede hacer con acciones diarias. Permanentemente podemos ejercitar el cerebro para que esté más atento, activo, saber dónde poner la atención. Controlar los estímulos. Cuando uno está enfocado y tranquilo es más probable que tome buenas decisiones. Qué mensaje responder, por qué camino hacerlo”, sostuvo Fossati.

Las habilidades cognitivas que se entrenan para generar nacimientos de nuevas neuronas y más conexiones (sinapsis) entre ellas son las de resolución de problemas, precisión, eficacia en toma de decisiones, aprendizaje, flexibilidad cerebral, atención, velocidad y memoria.

Ácumen, que nació en 2006 de la mano de los hermanos Sebastián y Fernando Fossati “para ayudar a los deportistas a potenciar su rendimiento y estar más enfocados para lograr sus objetivos”, acompañó la carrera de varios futbolistas (Adolfo Gaich, Máximo Perrone, entre otros) como a integrantes de los Pumas, las Leonas y pilotos de carreras (Esteban Guerrieri, Emanuel Moriatis, Mauro Giallombardo y Néstor Girolami).

