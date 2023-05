Las confesiones de Pekerman y Tocalli: las 8 palabras de José tras renunciar a la Selección y el día que descubrieron la química entre Riquelme y Aimar

El partido con Alemania en 2006 y las 8 palabras que Pekerman dijo en el vestuario cuando renunció

Juntos cimentaron las bases de uno de los momentos más prolíficos del fútbol argentino en cuanto a títulos en juveniles y formación de grandes promesas. Y volvieron a estar cara a cara, en un estudio de TV. José Pekerman y Hugo Tocalli mantuvieron un nutritivo diálogo en el programa Confesiones, por TNT Sports. Y allí dejaron varias revelaciones sobre los astros que pasaron por sus manos (Riquelme, Aimar, Messi, Scaloni) y el Mundial 2006, al que Argentina llegó como candidato y terminó tropezando en los penales frente a Alemania en cuartos de final, un partido que, por caso, ninguno de los dos volvió a ver.

“Es un partido que lo tengo muy claro. Perdimos por penales pero jugamos bien, los jugadores estaban convencidos. Lio (Messi) estaba tan triste, pero tenía tanto tiempo para revertir esa situación... Él llegó con lo justo porque tenía 18 años, cumplió 19 en el Mundial”, remarcó Pekerman, cuyo último trabajo se dio en la selección de Venezuela.

“Ese partido tuvimos cosas que no pasan, la lesión de Abbondanzieri, la de Crespo; Román que estaba un poquito cansado. Se dio un partido así, con tres cambios, todos no podían entrar, había que tomar una decisión. Las circunstancias nos fueron llevando y en el dolor todos buscamos una excusa. Y nadie tiene la seguridad. Siempre buscamos lo que pensábamos que era mejor. El juego aéreo de los alemanes era una de las preocupaciones más grandes. A nuestra Selección, en Qatar, le pasa lo mismo contra Holanda, nos empatan tirando dos pelotas arriba. Nosotros fuimos por una decisión, pero eso no tiene que alterar todas las otras cosas”, resaltó José sobre el hecho de que Messi haya quedado en el banco.

Aquel tropiezo no fue uno más. Fue el fin de la sociedad, dado que Pekerman renunció a la AFA detrás de otros objetivos. “Me dijiste: ‘Hugo, que no se vaya nadie del cuerpo técnico’. Estábamos todos y nos dijiste unas palabras. ‘Si me aprecian, no me pregunten por qué'. Y nos fuimos todos en silencio”, contó Tocalli.

El momento del descubrimiento de Messi, por Tocalli y Pekerman

OTRAS REVELACIONES DE PEKERMAN Y TOCALLI

La revolución que hicieron en las juveniles de Argentina

Pekerman: “Nosotros teníamos que romper con algo que le hizo mucho daño a la Argentina. Habíamos sido eliminados de Mundiales por mal comportamiento. Era una obsesión para nosotros conseguir el Fair Play. No podíamos conseguir amistosos, porque los países no querían jugar contra Argentina”.

El día que descubrieron la química entre Aimar y Riquelme

Pekerman: “En un entrenamiento nos quedamos mirando y te dije: ‘¿Viste como juegan estos pibes?’. Cuando Riquelme y Aimar se juntaban, pensaba: ‘¿Volveremos a ver alguna vez estos talentos juntos?’. Eran el 10 de Boca y de River. Ellos se querían, se entendían”.

La historia detrás de la sede del debut de Messi con la camiseta de Argentina en el Sub 20 ante Paraguay

Pekerman: “Yo te dije ese partido se tiene que hacer en Argentinos Juniors, porque de ahí salió el más grande”.

Tocalli: “Después del partido te llamé por teléfono a tu casa. Me dijiste: ‘Imagino que en el próximo partido lo vas a poner de titular’. Fue contra Uruguay, en Colonia. Entró en el segundo tiempo e hizo dos goles. Y cuando vinimos en el Buquebus le dije que iba a venir al Sudamericano”.

¿Tocalli y Pekerman se imaginaban a Scaloni como técnico?

La expulsión a Messi en su primer partido con la Selección Mayor frente a Hungría

Pekerman: “Le dije al árbitro: ‘La historia te va a decir a quién echaste hoy’”.

El paralelismo entre su gestión en juveniles y en la Selección Mayor y la era Scaloni

Pekerman: “En Alemania 2006, de los 23 citados 19 fueron jugadores de juveniles. En Qatar 2022 volvió a pasar lo mismo. Se creó una identidad y se volvió a sentir la camiseta”.

Tocalli: “Yo veía en Scaloni cosas de técnico. Preguntaba después de cada partido, preguntaba cosas. No imaginarme que podía ser esto. Y siempre fue buen compañero, le gustaba tener bien a los grupos”.

