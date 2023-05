La “casita de Messi”: la silenciosa obra del ídolo que ayuda a miles de mujeres en Santiago del Estero

Así es la casa de espera construida por Messi

(*Enviado especial a Santiago del Estero) Lionel Messi es considerado un ídolo en Argentina por el fútbol que ha desplegado con la camiseta de la Selección, pero para una pequeña porción de Santiago del Estero su idolatría excede completamente al deporte y se vincula directamente con la salud. Es que gracias al delantero de 35 años miles de madres han podido atravesar la etapa final del embarazo de manera tranquila y segura.

Te puede interesar: Así vivió la Selección Sub 20 la noche previa al inicio del Mundial: la visita de Rusherking y el festejo de cumpleaños de Infantino

Añatuya, una localidad ubicada en el centro-este de la provincia norteña, se ha convertido en un centro neurálgico porque hasta allí acuden miles de personas para atenderse por diversas patologías en el Hospital Zonal. Justamente ese lugar eligió la Fundación Messi para construir una “casa de espera” que ha transformado la vida de muchas mujeres.

Uno de los grandes problemas que tenía el hospital era que no contaba con lugares de albergue para las mujeres que viajaban hasta allí desde zonas rurales o pequeños pueblos por causa de embarazo. Así lo contó a Infobae Graciela Chaves, jefa del personal del Hospital de Añatuya: “Antes, si teníamos las camas de internación ocupadas, una mujer embarazada no se podía quedar hasta no entrar en trabajo de parto, entonces debía buscar refugio en la casa de algún familiar que viviera cerca. No teníamos forma de ayudarla”.

Te puede interesar: Lionel Messi competirá con Kylian Mbappé por el premio al mejor jugador de la Ligue 1 en Francia

Ella trabaja en el hospital hace 20 años y por eso vio la transformación que vivió el lugar gracias a la fundación del mejor futbolista del planeta. “Ha cambiado para bien porque ahora tenemos un lugar para ofrecerle a la gente que viene de afuera. También se le ofrece dormir aquí a alguna mujer que tiene un familiar internado y vive muy lejos. Son mujeres de parajes cercanos al hospital, donde muchas veces hay un puestito sanitario sin internación, medico ginecólogo u obstetra. Este hospital sí cuenta con especialistas todos los días y salas de internación y de parto”.

Son poco más de 100 partos por mes los que allí se realizan y muchas de esas madres pasan sus días previos en esta “Casita de Messi”, como las mismas empleadas la rebautizaron: “Es una casita muy linda que cuenta con todo lo necesario: habitaciones, camas cuchetas, baño, cocina comedor, una sala de estar, agua caliente, heladera, televisor, microondas, todo para que las mamás estén bien. Tiene capacidad para 16 personas y además tiene oficinas de la cooperadora del hospital y un trabajadora social que está a cargo”.

Te puede interesar: Se formó en Boca Juniors, lo dirigió Maradona en la Selección, enfrentó a Messi y hoy se convirtió en el nuevo técnico de Arsenal

Graciela aún recuerda hace casi 10 años cuando comenzaron las primeras reuniones y se comentaba la posibilidad de que la Fundación Messi ayudara a su hospital. En ese momento no creían que fuese posible, pero finalmente así fue y todos ahora agradecen al Diez por su ayuda.

“Le diría a Messi que muchísimas gracias porque hemos tenido la suerte de que él sepa que teníamos una necesidad y gracias a él ya no la tenemos. Si bien es una persona que admiro por lo que veo en la televisión y veo su sencillez, que me encanta, pero a nosotros nos ha hecho un aporte gigante. Él debe estar al tanto de las obras que hace su fundación, pero ésta ha sido realmente muy importante porque ha venido a solucionar muchos problemas. Para nosotros Messi ha sido muy importante, estamos eternamente agradecidos y va a vivir por siempre entre nosotros. Pasaremos los empleados y siempre se sabrá que él fue el fundador de la casita, tanto es así que nosotros le decimos ‘La casita de Messi’”.

Las imágenes de “la casita de Messi”:

Seguir leyendo: