Las confesiones del agente de Garnacho: por qué eligió Argentina y no España y el detrás de escena de sus gestos contra el Barcelona

Por qué Garnacho eligió representar a la Argentina por sobre España

Alejandro Garnacho es una de las mejores apariciones en el fútbol. Con apenas 18 años, el jugador hispano-argentino va camino a adueñarse de la titularidad en el Manchester United de la Premier League y con un futuro lleno de ilusiones en la selección argentina. Por supuesto, para que esto ocurra, el joven primero tuvo que tomar una compleja decisión, dejar de lado a su país natal y optar por representar los colores del de su madre.

Aunque parezca engorroso, la postura no significó un rechazo a España, sino un “sí” a la Argentina. Así lo explicó su representante Quique de Lucas, quien en diálogo con Relevo dejó varias confesiones acerca de la ahora estrella juvenil de la Albiceleste. “La selección española ha intentado hacer un acercamiento con Garna. Llegan tarde”, respondió de manera tajante el agente del futbolista. Y así lo explica en diálogo con la corresponsal Cristina Bea.

“Sí. Lo de España yo creo que es un tema cerrado a cal y canto y no hay que esconderse. Una muy mala gestión de la Federación Española, yo no sé de quién, o puedo adivinar de quiénes, pero muy mala gestión o muy mala política. Y yo creo que Garna no va a ser el único caso en el que se pueda llegar a perder un jugador con doble nacionalidad, sinceramente te lo digo. Y él decide ir con Argentina porque realmente lo siente. Para él no ha supuesto un trauma en absoluto, todo lo contrario. A él cuando se le abre esa posibilidad, imagínate, poder jugar con una selección como la Argentina, toda su familia materna, sus abuelos, él los ha sentido desde pequeño y para él no es un problema, es una bendición”.

El representante de Garnacho contó la "mala gestión" de España

Y agrega: “Y en la toma de decisiones difíciles, él ya la toma cuando va al United, deja Atlético de Madrid y tiene muchísimas más opciones, no sólo la del United. Y él decide, ya te digo yo, renunciando a muchísimo más dinero de otros muchos clubes, acabar en Inglaterra porque era su deseo, hacerse camino en el United porque así él lo sentía y era el club en el que quería jugar. Y con Argentina ha pasado lo mismo. Él ha escuchado a todos, porque es verdad que no le ha dicho que no en el pasado a nadie. Ha escuchado a todos, pero una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Al final lo que te convence es lo que hace la gente por ti y lo que realmente te demuestra, nada más”.

A la hora de apuntar a la “mala gestión” de la Real Federación Española, el representante de Garnacho advierte: “Yo creo que cuando tienes una generación en la que crees que tienes muchos jugadores talentosos que te pueden servir para la selección, pues entiendo que tus decisiones son más erráticas, eres mucho más reactivo que proactivo a la hora de tomar decisiones, y eso, a veces, te lleva a ir a la cola en la ventaja o ir atrás en el vagón de los que ahora tienen que esperar, y es lo que yo creo que ha pasado aquí. España ha entendido, o entiende, que en esa generación hay muy buenos futbolistas y que el que un jugador pueda jugar con otra selección a ellos les da un poco igual. Bueno, eso fue un paso atrás. Es verdad que la selección española ha intentado hacer un acercamiento. Pues ya llegan tarde. El chico, en este caso, Garna, lo tiene totalmente decidido”.

En otro orden, Quique de Lucas se refirió al controvertido tuit con el festejo de Pedri que hizo Garnacho cuando el Manchester United eliminó al Barcelona en la Europa League y escribió en sus redes sociales “pasa de ronda el equipo grande”.

Alejandro Garnacho dejó un polémico mensaje en sus redes sociales luego del triunfo del Manchester United ante el Barcelona (Twitter)

“Los dos nos reímos mucho de esto porque en ese partido en la grada había cerca de treinta amigos suyos de Madrid. Estábamos todos colocados en un área. Entonces todos sus amigos estábamos diciendo. “Nos estás viendo”. Y él hizo así como que nos veía. Que coincide con el gesto que hizo Pedri, no sé cuándo ¿no? Se da una bola… Él parte de esto también se lo tomaba como diciendo: “La gente quiere hacer polémica de donde no la hay en absoluto”. Ahora a veces me mandan fotos riéndose, en ese sentido, de él cuando los eliminó el Sevilla y demás. Y él, es lo que te decía, es capaz de abstraerse y darle el punto gracioso a una situación que la gente la quiso interpretar partidistamente, porque los que sabemos realmente hacia dónde estábamos nosotros y demás, nos reímos un poco. Y, aparte, fue un partido importante porque se eliminó a un equipo grande que venía de la Champions... No fue una eliminatoria sencilla, por tanto, el premio estaba ahí”.

Acerca del polémico tuit, concluyó: “Fíjate tú que eso lo pone una vez que se genera todo. Claro, él dice: “¿Ah, sí?, pues vamos todos por ahí, vamos a reírnos todos por ahí, y ahora si queréis meteros conmigo, os vais a meter con razón”. O sea, todo el tuit viene producido por todo lo que se habló, todo lo que se dijo, incluso algún jugador del Barcelona le mandó un mensaje diciendo: “¿De qué vas?”. También, la competencia que te digo, de los chicos jóvenes que están ahí, que están luchando por ser el grande cada día y que a mí me parece bien. Mientras sea sano, pues oye, para adelante todo esto”.

La explicación de por qué Garnacho hizo gesto y escribió el tuit contra Pedri y el Barcelona

Otras frases destacadas del agente de Alejandro Garnacho:

“Es ese tipo de jugador, delantero extremo, mediapunta que te corre al espacio, que te genera o te da una solución que, si el pase es bueno, te pone con el portero. Cristiano, cuando era más joven. Vinicius, por ejemplo. Se podría complementar, habría que ver el Madrid si acaba firmando a Mbappé en el futuro, a Haaland. Creo que por estilo de juego en el Madrid podría encajar más que en el Barcelona”.

“Ha pasado de jugar con el Sub 18 a hacerlo con Cristiano Ronaldo y con Messi en la Selección. Ahora tiene que lidiar con una masa social y unos fans increíbles y con un entrenador que, hay que ser justo con él, le ha exigido muchísimo -sobre todo, desde la pretemporada pasada-. No le ha permitido ni una, ni la mínima”.

“¿Su fuerte? Su personalidad y su mentalidad. Él es un chico súper introvertido que es capaz de desconectar incluso durante el partido. Pero como persona, como ser humano, es todo lo contrario. Él es muy introvertido, analítico, sabe abstraerse de un problema en un minuto y centrarse y focalizar toda su concentración en ese sprint, en ese penalti, en ese centro, en ese desmarque”.

“Yo no soy padre, pero entiendo que es un momento increíble, pero a la vez de mucha responsabilidad. A él no le va a pesar en absoluto (el ser padre). A nivel profesional, está muy obsesionado con la selección, muy focalizado en hacerlo bien, en coger el testigo que le dejen, en este caso, los grandes jugadores, los campeones del mundo cuando le toque, y a nivel deportivo, seguir creciendo”.

