En Francia aseguran que el PSG ya eligió al reemplazante de Lionel Messi

A pesar de que el conflicto que derivó en una semana de suspensión quedó atrás, y de que volvió a ser titular en la goleada del PSG ante el Ajaccio el último sábado, todo indica que Lionel Messi no continuará en Francia la próxima temporada. Su contrato finaliza el 30 de junio y su futuro aún es una incógnita, más allá de las ofertas que recibió del Al Hilal árabe y el Inter Miami, y del coqueteo de Barcelona, que todavía no pasó de eso, porque no realizó un ofrecimiento formal. Mientras, el París ya parece haber elegido al reemplazante de la Pulga para el ciclo 2023/2024...

El diario Le Parisien aseguró que la prioridad para Luis Campos, director deportivo de la institución, es Bernardo Silva. El mediocampista ofensivo, dúctil para ocupar distintos lugares en el campo de juego, sería el objetivo N° 1 para suplir la ausencia de la Pulga que, pese a estar redondeando una muy buena temporada desde los números (con el hito del título con la selección argentina en el Mundial de por medio), terminó siendo uno de los blancos de las críticas de la prensa local.

“Con 15 asistencias (y otros tantos goles), el argentino es el segundo mejor pasador de los cinco grandes campeonatos, por detrás de Kevin De Bruyne, en el Manchester City, precisamente. Aunque la Pulga es insustituible en ataque, Bernardo Silva lo sabe hacer todo y no duda en defender, que no es precisamente la primera cualidad del campeón del mundo 2022″, lo elogió y al mismo tiempo aguijoneó Le Parisien. Para completar sus estadísticas: el capitán albiceleste ostenta 31 goles y 33 asistencias en los casi dos años que lleva en PSG. Y acumula dos títulos, que pasarán a ser tres si no ocurre nada extraño y su equipo se queda con la corona en la Ligue 1.

Silva, de 28 años, tiene la posibilidad de bordarse tres estrellas en los próximos días: el City es líder de la Premier, está en la final de la FA Cup (en la uqe se medirá ante el Manchester United) y se encuentra en semis de Champions League, instancia en la que los Ciudadanos igualaron 1-1 en la ida ante el Real Madrid. Al mismo tiempo, conoce Francia, dado que brilló con la casaca del Monaco entre 2014 y 2017 -en sociedad con Kylian Mbappé, un dato no menor- antes de mudarse a Inglaterra.

El PSG no es el único oferente: también existe interés de parte del Barcelona. Aunque el diario francés sostiene que el París está en mejores condiciones de abonar los 80 millones de euros por la ficha. Y tendría una carta en la manga: la relación del citado Campos con su compatriota Jorge Mendes, el poderoso agente del jugador. El arribo de Silva, según la prensa gala, debería complementarse con la incorporación de otro delantero para relevar a Kiki del desgaste con los centrales. Le Parisien dio dos nombres que cierran en la secretaría técnica: los de Harry Kane (Tottenham) y Victor Osimhen (Napoli), aunque ya habrían sido tachados de la lista.

