Descontrol en los festejos del Barcelona: el tenso enfrentamiento de Araujo y Busquets con los fanáticos del Espanyol en los vestuarios

Nuevas imágenes de la invasión del Espanyol tras la victoria del Barcelona

El Barcelona volvió a gritar campeón después de cuatro años y en la casa de uno de los rivales históricos. El Derby de la ciudad terminó con una contundente victoria por 4-2 la cual significó la obtención del título para los culés y el hundimiento del Espanyol, quien podría perder la categoría a finales de mayo.

Te puede interesar: Barcelona venció 4-2 al Espanyol en el clásico y ganó su primera Liga desde la salida de Lionel Messi

Estos condimentos, sumados a los festejos del equipo visitante en el césped, despertaron la ira de los fanáticos, que no dudaron en invadir el campo para linchar a los jugadores azulgranas. A pesar de que las cámaras oficiales cortaron la transmisión, ESPN capturó lo que sucedió adentro del túnel de los vestuarios.

En las imágenes se pudo ver a Sergio Busquets y Ronald Araujo muy molestos con el personal de seguridad, así como también con algunos fanáticos que habían logrado acceder al túnel. Jordi Alba y Marcos Alonso también aparecieron en escena.

Te puede interesar: Sergio Busquets anunció su salida del Barcelona tras 18 años con un emotivo mensaje: “Todo tiene un inicio y un final”

En un momento de la discusión incluso se pudo ver a varios compañeros intentando detener al capitán azulgrana quien finalmente le dio un puñetazo al túnel para desquitar su furia por lo que estaba sucediendo. El uruguayo, en tanto, seguía protestando a un costado.

Los aficionados del Espanyol invadieron el campo para linchar a los futbolistas del Barcelona (Reuters)

Xavi Hernández, buen conocedor de la rivalidad existente entre ambos equipos, les pidió desde la banda que abandonaran el campo y entraran a celebrarlo al vestuario. “La celebración es normal, pero era de respeto ir al vestuario, porque no estábamos en casa. Soy racional. Pero las emociones son difíciles de controlar. Lo celebrábamos no por estar en el campo del Espanyol sino por el título. No estamos en casa. No he visto si ha pasado algo más, yo me he ido dentro”, afirmó el entrenador en la rueda de prensa posterior.

Te puede interesar: Fin de una era: la decisión que habría tomado Sergio Busquets sobre su futuro en el Barcelona

En lo que respecta a las sanciones, La Liga se pronunció sobre lo que pasaría con los aficionados que causaron los desmanes y fue contundente: “LaLiga, tras la invasión de campo en el Espanyol - Barça: Ha analizado desde ayer todas las imágenes. En colaboración con el RCD Espanyol identificará a todos los responsables para impedirles volver a los estadios. Denunciará los hechos ante los organismos competentes”.

Por su parte, el club también podría recibir una dura sanción por lo que sucedió. A este momento la prensa española advirtió sobre multas económicas y el cierre del recinto. Todo dependerá de los informes que entreguen los árbitros, el director de La Liga y el coordinador de seguridad a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Seguir leyendo