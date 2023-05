Joan Laporta confirmó que habló con Lionel Messi para “reconducir la situación” y dio detalles de la conversación

Laporta ya comienza a planear el plantel para la próxima temporada (Foto: Reuters)

La consagración del FC Barcelona de su Liga número 27 fue una bocanada de aire para Xavi Hernández y Joan Laporta. El entrenador logró levantar su segundo título al mando del primer plantel y el presidente mostró toda su felicidad por ir lentamente enderezando el barco respecto a la situación que se encontró al asumir. El dirigente disfrutó junto a los futbolistas en el vestuario del RCDE Stadium y luego aprovechó la relajación para otorgar diversas entrevistas donde profundizó en la posible incorporación de Lionel Messi.

El mandamás del blaugrana monitorea de cerca cada acción de la Pulga en Francia y admitió que pudo cerrar la grieta entre el rosarino y el club. “Leo aún está en París, con situaciones no agradables. No querría ahora molestarlo. Intentaremos mejorar el equipo en todas las líneas. Yo he hablado con Messi para reconducir la situación. Fue muy agradable. Nos hemos enviado mensajes últimamente. Hemos recuperado la relación. Messi quiere al Barça, siente este club como su casa”, explicó en charla con la Cadena TV3.

“La verdad es que la conversación fue cariñosa y agradable. Le felicité por el Mundial. Él ha vuelto. Nos conocemos desde hace muchos años, hay relación”, agregó Laporta.

Sobre la millonaria oferta del Al-Hilal que sería una de las competencias del Barcelona en busca de fichar al argentino: “¿Arabia? El Barça es el Barça. La historia y el sentimiento es más fuerte. En Arabia están haciendo un buen trabajo, invirtiendo, pero insisto, el Barça es su casa”. Además, explicó que desde España no pueden competir con el estratosférico contrato que llegó desde Medio Oriente. “No queremos entrar en grandes cifras porque sería recular. No son cifras que debemos afrontar ni con Messi ni nadie”, argumentó.

El presidente del Barcelona celebró con el primer plantel

De cara a la temporada 2023/24 donde el culé intentará volver a pisar fuerte en el terreno internacional, Laporta dio detalles sobre la estrategia de la próxima ventana de transferencias. “Tenemos el mercado bastante trabajado. Estaremos en condiciones de reforzar todas las líneas si la Liga nos aprueba el plan de viabilidad. Todos los jugadores quieren venir al Barça”, añadió.

Por otro lado, se refirió a la invasión de campo de los ultras del Espanyol con la intención de enviar a los futbolistas del blaugrana directo a los vestuarios ya que no gustó que celebraban el título en el campo de juego de su clásico de ciudad. “La reacción de los jugadores y el staff es normal. Siempre se ha celebrado así. En general el público estuvo correcto. Es un incidente aislado. No pediremos responsabilidades. Nosotros ya afrontamos en su día el problema de los radicales”, detalló el presidente.

La sonrisa de Laporta tiene una razón: el Barcelona recibirá una gran compensación económica. Según detalló Sport, en España no existe un premio por ser campeón pero la organización premia al club que se consagró al darle más dinero por la televisación. Se espera que el cuadro de Cataluña reciba unos 91,60 millones de euros en compensación por el nuevo trofeo que lucirá en sus vitrinas. “Habrá 400 millones de beneficios esta temporada, aunque es verdad que en parte será gracias a las palancas”, concluyó Joan al respecto.

