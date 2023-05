Tras iniciar su quinto ciclo en Banfield, Falcioni fue contundente sobre su relación con Sanguinetti: “Hay cosas que no olvido”

El Emperador reveló que cortó todo tipo de vínculo con quien integró su cuerpo técnico en un momento

Julio César Falcioni asumió en Banfield e inició su quinto ciclo en el Taladro. Con un fixture más que complicado por delante, recibió el equipo que confeccionó Javier Sanguinetti pero que no pudo hacer funcionar y se vio obligado a culminar su vínculo. Durante la primera entrevista como entrenador del cuadro del Sur, volvió a la carga contra su antecesor al que tuvo como jugador desde 2003 a 2005 y luego invitó a formar parte de su cuerpo técnico en 2009, cuando obtuvo el Torneo Apertura de ese año.

Te puede interesar: Sebastián Battaglia y Julio César Falcioni vuelven al ruedo como entrenadores: los dos clubes con los que ya acordaron de palabra

El Emperador fue consultado sobre si todavía mantiene algún vínculo con Archu. “Hoy no tengo ninguna relación con Sanguinetti, ninguna. Le mandé un mensaje cuando hace poquitos meses perdió a su mamá. Le mandé un abrazo por respeto, yo la conocí. Simplemente eso. Me respondió y me agradeció. Simplemente eso. Uno en determinadas cosas de la vida tiene que ser muy respetuoso y las tiene que valorar. Hay cosas que no olvido, pero quedaron atrás”, reveló en charla con TyC Sports.

El cortocircuito se produjo cuando Falcioni dejó de ser técnico de Banfield en 2020 para ser manager y Javier aprovechó la oportunidad para asumir como entrenador principal. Julio lo tomó como una falta de lealtad y desde ese entonces cortó relación.

Javier Sanguinetti junto a Julio César durante la etapa en Boca

Y agregó sobre el choque generacional que generó la grieta: “En este fútbol cada vez cambian más las cosas. Los que somos un poco más viejitos tenemos una forma de ser, de pensar y de decidir que a veces no concuerda con lo que es la actualidad, o los que creen tener la actualidad. Los que hemos caminado, los que hemos aprendido y los que hemos tenido hombres arriba nuestro como el Bambino Veira, Basile, Chiche Sosa, Bielsa... Tenemos otro concepto”.

Te puede interesar: Argentinos Juniors e Independiente empataron 2-2 en La Paternal: todos los goles de la jornada del sábado

Julio César cerró el tema con una reflexión. “Yo en este fútbol entiendo a todos, a algunas cosas las acepto y a otras no. Siempre trato de mantener la boca callada”, explicó Falcioni. Para finalizar, se refirió a la situación en la que asumió el comando del equipo: “En la mayoría de las etapas agarré el equipo desde cero y elegía un poco los refuerzos. Hoy llegamos a un equipo que está comprometido con alguna situación de promedio y puntuación. Trataremos de enderezar en barco y llegar a buen puerto”.

El próximo sábado 13 de mayo Banfield recibirá a San Lorenzo, visitará a Estudiantes el viernes 19, enfrentará a Rosario Central en el Florencio Sola el lunes 29 y luego chocará ante dos grandes más del fútbol argentino: Racing en Avellaneda y River Plate en el Sur. Además, tiene pendiente el choque de 32avos de final de la Copa Argentina contra Argentino de Merlo.

Seguir leyendo: