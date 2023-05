Un ídolo de Independiente subastará una camiseta inédita para colaborar en la colecta que organiza Santiago Maratea

Maratea explicó cómo rendirá lo recaudado en Independiente

Independiente comenzó su reconstrucción institucional a partir de la incitativa del influencer Santiago Maratea, quien lleva una colecta que supera los 720 millones de pesos que serán destinados a saldar parte de la deuda de la entidad de Avellaneda.

“Esto no frena” escribió el popular fanático del Rojo en su cuenta oficial de Instagram, junto con el monto exacto de la recaudación que suma hasta el momento ($720.954.126,62). En este contexto, el ex manager y futbolista del club, Daniel Montenegro, reveló que subastará una de sus camisetas para sumarse a la colaboración que intenta contribuir a la economía de la institución bonaerense. “La idea es subastar camisetas y tratar de ver si con eso se puede activar un poco, hay muchos que ya dijeron que sí. Vamos a ver si con eso se puede juntar un poco más”, explicó el Rolfi.

Además, el ex volante con pasado en Huracán subrayó que otros ídolos del club acompañarán la medida con otras remeras inéditas, ya que “se usaron sólo en un partido” y llevan en el pecho el nombre de Ricardo Bochini, el máximo ídolo de los hinchas.

El Rolfi fue campeón en el equipo del Tolo Gallego en 2002, último título local del Rojo en el fútbol argentino

Por su parte, el propio Maratea brindó detalles de la operación que entusiasma a los fanáticos con el renacimiento del Rey de Copas. A través de su cuenta de Instagram, el joven emprendedor le agradeció a los contribuyentes porque los números superan las expectativas. “¡Hoy es un gran día! El objetivo de ayer era recaudar 8 millones de pesos y juntamos 20″, comenzó en su relato.

En sus historias de las redes sociales, Santi explicó por qué aún no han rendido el dinero en Mercado Pago y su argumento fue porque no pueden: “Lo primero que tienen que entender, es que en la cuenta del fideicomiso no puedo hacer rendir la cuenta como si fuera una persona normal o un usuario común. Como es un fideicomiso, es diferente y se necesitan autorizaciones. Hay auditores con los que estamos teniendo reuniones. Además, estamos hablando con bancos nacionales e internacionales para ver cómo hacer rendir esa plata”.

“Yo tengo que aprender para tomar decisiones, porque si llego a hacer algo con esa plata y sale mal o hay algún problema, es responsabilidad mía”, continuó. Ante las exigencias de algunos simpatizantes, que le pidieron que “haga correr la plata”, el influencer apeló al humor para descartar esa posibilidad: “¿Querés que la saque al parque para que corra?”.

Maratea también recordó que aquellos interesados que no tengan cuenta de Mercado Pago pueden colaborar a través de transferencia bancaria, con importes mediante las tarjetas de crédito o en efectivo a través de RapiPago o Pago Fácil.

Finalmente, remarcó que su objetivo diario para quedar conforme es alcanzar los 750 millones de pesos, aunque reconoció que se conformará con 730 millones y para ello incentivó con una encuesta a sus seguidores para que depositen 400 o 4.000 pesos.

