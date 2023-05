La férrea defensa de Arturo Vidal a Messi tras los insultos que recibió en PSG: “Esa gente está cada día más loca”

Después de tantos enfrentamientos en Sudamérica y Europa, pero sobre todo por haber compartido plantel en Barcelona, Arturo Vidal y Lionel Messi forjaron una amistad fuera de la cancha. El chileno incluso llegó a compartir en redes sociales imágenes de videollamadas del astro argentino con su familia y hasta posó con una camiseta albiceleste suya. Por esto no extrañó que el mediocampista del Flamengo saliera a defenderlo luego de que un grupo de ultras del PSG insultara a Leo ante la inminente despedida a fin de temporada.

“Lo de los hinchas del PSG es una locura, esa gente está cada día más loca. No pueden insultar al mejor del mundo, verlo jugar... Claramente no se les dio en Champions y la copa, pero en campeonato ha sido el mejor. Campeón del mundo, estuvo en casi todos los partidos, nunca se lesiona, la mayoría de los goles los hizo él con Mbappé y la mayoría de los pases son de él. Una locura, una locura que ataquen siempre al mejor, pero así es el fútbol y así es la gente”, manifestó Vidal.

El volante trasandino fue titular en el empate del Fla contra Racing en Avellaneda por la tercera jornada del Grupo A de la Libertadores y no evadió las preguntas sobre quien es su referente actual dentro del fútbol: “A Leo siempre le deseo lo mejor. Él sabrá cuál es la mejor decisión para él y para su familia. Voy a apoyarlo en lo que quiera, pero no me gusta hablar por los demás”.

Arturo Vidal, presente anoche en el empate entre Racing y Flamengo por Copa Libertadores

Por otra parte, Vidal analizó lo que fue el 1-1 en Buenos Aires: “Nos faltó concretar, afinar los espacios para poder marcar el segundo y tercer gol. Tuvimos el control, pero no concretamos y al final nos empataron con un tiro libre. Nos vamos con bronca, rabia y tristeza porque lo podríamos haber ganado. Los últimos días trabajamos muy fuerte con una nueva idea de Sampaoli. Merecíamos un triunfo para estar más tranquilos; en el fútbol se vive con triunfos para ganar confianza”.

Y completó: “Racing se metió con los 10 jugadores en el área y fue muy difícil entrarle. Tratamos de mover el baló lo más rápido posible, pero no encontramos los espacios y después nos empataron con una pelota parada. Esperamos ganar los tres partidos que quedan para terminar primeros en la zona”.

¿Qué dijo del nuevo entrenador de Flamengo? “Con Sampaoli ya nos conocemos, trabajamos juntos y ganamos cosas importantes. Lleva poco tiempo acá, estamos tratando de adaptarnos lo antes posible a lo que él quiere. Empezamos el año con partidos en contra y muchas cosas que pasaron. De a poco estamos trabajando, están volviendo jugadores, sabemos que con más trabajo y entrenamientos este equipo va a entrar en una línea de poder ganar todo”.

Por último, cuando le mencionaron el gran presente del Fluminense, su clásico carioca, opinó: “Está muy bien. Nosotros con un nuevo proceso tratamos de volver a lo que queremos, que es ser el mejor equipo de Sudamérica. Ha costado, pero sabemos que con esfuerzo y trabajo lo vamos a lograr. Este año ha estado complicado, pero estamos trabajando y al final de año se va a ver quién está mejor”.

