El DT del PSG rompió el silencio: habló sobre la sanción a Messi y el clima que se vive en el vestuario

Galtier aseguró que la sanción a Messi fue una decisión de la dirigencia (Foto: Reuters)

Uno de los temas más resonantes de la temporada en el PSG tiene a Lionel Messi como inesperado protagonista. El club decidió imponerle una suspensión de dos semanas que ubica a su estadía en el club al filo del abismo y una de las palabras más esperadas sobre este tema era la del entrenador del equipo, Christophe Galtier.

Fiel a su estilo, el líder del plantel aclaró que no profundizaría sobre el tema pero dejó varias definiciones vinculadas a lo ocurrido. Principalmente se separó de la determinación que ejecutó el presidente Nasser Al-Khelaifi y destacó que él es un “empleado” de la entidad: “Fui informado a principios de semana por mi dirección de la decisión tomada de suspender a Leo. Una vez que me informaron de la decisión, asumí la responsabilidad de no comentarla”. Ante la repregunta que planteó si él había tenido que tomar la medida, subrayó: “No tuve que tomar la decisión. He sido informado y cumplo”.

No es un detalle menor la postura de Galtier, ya que es la primera vez que una voz oficial del PSG difunde la información de la suspensión, más allá de las versiones en off the record que las oficinas de prensa de la institución francesa hicieron llegar a las redacciones de los medios franceses.

El DT fue consultado por el regreso de Leo a la plantilla, ya que el castigo se extiende por dos fechas por lo que tendría tres partidos de Ligue 1 más disponibles. Los rumores son cada vez más fuertes de una ruptura anticipada, marcando la derrota ante Lorient del domingo 30 de abril como su última aparición. Galtier alimentó estos análisis: “Veremos cuándo vuelve Leo, veremos qué pasa, obviamente habrá discusiones con todo el club, pero también con Leo que es el primero en preocuparse”.

La visita de Messi a Arabia Saudita terminó con una sanción de dos semanas por parte del PSG (Foto: Reuters)

El técnico francés aseguró que existen incongruencias entre lo que vive realmente el plantel en el vestuario y los relatos de la prensa, aunque aceptó cierto mal clima. “Hay un desfase entre lo que puedes decir, todo lo que puedes inventar y la realidad del vestuario. Decirles que estamos viviendo un período agradable, no, eso les concedo. Pero los jugadores trabajan. No creas que a los jugadores les importa un carajo las derrotas. Vi su reacción tras la caída ante el Lorient. Todos estamos preocupados. Sabemos que eso no es suficiente y que hay un título por el que apostar. El campeonato será difícil hasta el final”, sentenció.

El foco está puesto en el capitán de la selección argentina, pero también en Neymar. Galtier fue sincero al reconocer que no “puede responder” sobre el futuro de ambos, pero se refirió a la manifestación que realizaron los ultras en la puerta de la casa del brasileño: “Hay que tener cuidado con eso. La privacidad debe seguir siendo privacidad. Puedo entender la ira y la decepción de los seguidores. Puedo entender que nos manifestemos en el lugar de trabajo, aquí o frente a las oficinas. Después de un partido en el Parque de los Príncipes. No acepto que podamos ir a casa de nadie. Desborda, vemos mucho. La sociedad se ha vuelto loca y peligrosa”.

París acumula 75 puntos en el torneo, cinco más que su inmediato perseguidor Olympique Marsella. Restan cinco fechas del torneo y Leo se perderá dos: este domingo 7 de mayo como visitante ante Troyes y el sábado 13 del mismo mes contra Ajaccio de local. Luego, en la 36ª contra Auxerre de local el domingo 21, Messi podría reaparecer. ¿Reaparecerá?

