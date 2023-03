La videollamada de Lionel Messi que emocionó a Arturo Vidal y su familia

La videollamada de Messi y Vidal

Lionel Messi cerró su participación en la doble fecha FIFA de marzo con un hat-trick en la goleada ante Curazao por 7-0 que se desarrolló en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Sin embargo, horas antes del inicio del partido, el astro argentino se hizo un tiempo para tener un emotivo gesto con la familia del futbolista chileno Arturo Vidal, con quien compartió equipo en el FC Barcelona antes de que emigrara al Inter de Italia.

“Gracias por hacer feliz a mis amores. Gracias, hermano extraterrestre”, escribió el actual jugador del Flamengo a través de una storie en sus redes sociales. En ella, además del agradecimiento publicó una captura de una videollamada entre ambos.

Esta no es la primera vez que Arturo Vidal le muestra su aprecio al capitán de la selección. Cuando la albiceleste se consagró campeona del mundo, el chileno publicó una foto con la camiseta de Argentina y subió un posteo del Diez con una linda dedicatoria: “Te lo mereces, hermano Leo Messi. Bendiciones siempre a ti y tu familia, campeones del mundo, gracias por amar así el fútbol disfruten que merecido lo tienen”.

En otra publicación de su Instagram haciendo referencia a la final del Mundial, el chileno compartió una imagen de Kylian Mbappé y escribió: ”No los busques que te sale el cuco. Aprende de los que inventamos el fútbol. Sudamérica”. Estas palabras hacían referencia a la reflexión del delantero galo en las que aseguró que en Sudamérica “el fútbol no está tan avanzado como en Europa”.

Los jugadores sudamericanos compartieron dos temporadas en el Barcelona después de la llegada de Arturo Vidal en septiembre del 2020. En esas dos campañas, el argentino y el chileno mostraron buenas conexiones cuando les tocó jugar juntos y lograron forjar una buena amistad antes de la salida del mediocampista.

“De los dos años que pasé con él, muchas cosas se han quedado en mi corazón. Una hermosa amistad nació entre nosotros. Una relación que se quedará para siempre. Cuando una persona como Messi te escribe ciertas palabras, muchas cosas pasan por tu cabeza. Estaremos unidos de por vida”, afirmaba el King a Rai Sports hace un tiempo atrás luego de su paso por el cuadro azulgrana.

El chileno hacía referencia a el mensaje que le había dedicado La Pulga tras su salida del conjunto catalán. El 20 de septiembre del 2020, el argentino subió una imagen de ambos y redactó: “Te conocía sólo de enfrentarnos y siempre me pareciste un fenómeno, pero después tuve la suerte de conocerte en lo personal y me sorprendiste más todavía. Fueron dos años compartiendo muchas cosas y te hiciste notar mucho, el vestuario te va a extrañar. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa en tu nuevo club. Nos volveremos a cruzar, seguro”.

Vidal no fue el único que se llevó un regalo de Messi por estos días. Antes de abandonar tierras argentinas para volver a París, el rosarino tuvo otro buen gesto. En este caso con el arquero de la selección de Curazao, a quien le regaló su camiseta: “Es un sueño hecho realidad. Todo el mundo es fan de Messi y yo jugué contra él. Fue un partido duro, me hizo algunos goles pero yo también tapé algunos buenos tiros de él. Después del partido me dijo que había tenido buenas atajadas”, aseguró Eloy Romm.

Tras la goleada en Santiago del Estero, Lionel Messi regresará a París en donde se volverá a poner a disposición del técnico del PSG, Christophe Galtier, para preparar el partido del próximo domingo ante el Lyon con la obligación de ganar para seguir manteniendo la diferencia de siete puntos con el Marsella, su inmediato perseguidor.

