Provocadora frase del ex Racing Charly Alcaraz sobre el presente de Independiente: “Si es por mí, que se vayan a la B”

La frase del ex Racing Carlos Alcaraz sobre la situación de Independiente

Carlos Alcaraz es una de las perlas que Racing sacó en el último tiempo de su cantera. Con apenas 20 años, pegó el salto a la Premier League y logró hacerse un hueco en el Southampton, uno de los equipos históricos que hoy batalla por sostener la categoría. El habilidoso futbolista muestra su desfachatez en el campo de juego, pero tampoco esconde su estilo provocador fuera del mismo.

En una entrevista con la cadena radial DSSports, Charly fue consultado por el presente de Independiente, el clásico rival de la ciudad. Lejos de lanzar una respuesta protocolar, apuntó con munición gruesa desde Inglaterra en medio de la colecta que realizan los fanáticos del Rojo: “Si es por mí, no te voy a mentir, que se vayan a la B. No es un problema mío. Ellos tendrán los problemas que tienen. Como jugador e hincha de Racing, por mí que se vayan a la B. No me molestaría si se van, ni las deudas o los problemas que tienen. No es algo que me incumba. Como jugador de Racing, que se vayan tranquilos”.

El festejo de Alcaraz ante Boca que desató el enojo durante el Trofeo de Campeones (FotoBaires)

No es la primera vez que el futbolista que emigró a la Premier por una suma cercana a los 14 millones de dólares expone su costado más provocador. Durante la definición del Trofeo de Campeones del 2022, tuvo un festejo que desató la furia de los futbolistas de Boca Juniors y luego se mostró picante en las declaraciones posteriores.

“Hubo mucha pica cuando ellos salieron campeones del torneo, que se burlaron un poco de nosotros y de un compañero nuestro. Creo que la pica empezó ahí. La pica también siguió cuando le ganamos la final en San luis, que era una revancha para nosotros. Después pasó todo lo que pasó. En el momento nos molestó, sé que es algo del folklore, pero nosotros quizás nos burlamos también y ellos se lo tomaron a mal. Uno de folklore nombra a un compañero nuestro, obviamente que a nosotros como equipo nos va a molestar que lo nombren. Nosotros, festejando ya con el campeonato encima, nombramos los jugadores de ellos, ¿por qué se tienen que enojar si cuando nombraron a los nuestros no pasaba nada?”, expuso en la entrevista que realizó desde Inglaterra.

Alcaraz suma 14 presentaciones en Southampton desde que aterrizó en ese club, con 9 titularidades y 3 goles en un equipo que este fin de semana podría firmar su sentencia a la segunda división inglesa: “Estamos en un mal momento con el equipo. Sabemos que matemáticamente tenemos chances de quedarnos. Sería muy lindo, quedan cuatro fechas. Sabemos que el lunes contra el Nottingham nos jugamos muchísimo. Si perdemos creo que ya estaríamos descendiendo, pero si ganamos tenemos chances. Realmente vamos a tener que salir a jugar el partido como si fuera una final. Es clave para los dos”.

Southampton está último en la Premier League cuando restan cuatro fechas para el final (Foto: Reuters)

