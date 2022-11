“Había un silencio tremendo” y “si hago otro gol pensaría cómo festejarlo, así no ganamos por abandono”: las bombas de Charly Alcaraz contra Boca Juniors

El juvenil de la Academia dijo que hubo un "gran silencio" cuando anotó el tanto del triunfo y adelantó que si se repite la final, festejará de otra manera para que "no haya abandono"

Pasaron más de 72 horas y las provocaciones de los jugadores de Racing a Boca Juniors continúan. Luego de que Enzo Copetti le apuntara a Darío Benedetto apenas se consumó la victoria en la final del Trofeo de Campeones, y ratificara sus burlas este miércoles, Carlos Alcaraz, el autor del gol del triunfo ante el Xeneize que le brindó el título, volvió a arremeter contra el elenco de La Ribera.

El juvenil de la Academia había sido uno de los principales apuntados por los jugadores de Boca Juniors producto de su polémico festejo de cara a los hinchas xeneizes. Si bien luego pidió disculpas públicas, Charly también contó que actuó de esa manera en respuesta a las provocaciones previas de los futbolistas xeneizes, tras la consagración en la última fecha de la Liga Profesional.

Tres días después, y lejos de poner paños fríos a la cuestión, Carlos Alcaraz volvió a referirse a su polémica celebración con una fuerte frase dedicada a los hinchas de Boca Juniors: “Simplemente me arrodillé frente a la hinchada de Boca y primero me persigné; y después me quedé cruzado de brazos porque parecía que estaba en el patio de mi casa, realmente. Había un silencio man, te lo juro. No sé si fue por el gol o qué, pero quedó un silencio tremendo”.

En una entrevista con Data Racing, el periodista Tomás Varela se sumó a la chicana. “Igual yo estuve en la cancha, de parte de ellos fue casi todo el partido el silencio”. A lo que Charly agregó: “Siempre. Lo mismo pasó en cancha de lanús, ni se escuchaban”.

Pero esta no fue la única provocación de Alcaraz a Boca Juniors, ya que también les apuntó a sus futbolistas. “Estaría lindo que se juegue en Abu Dhabi otra final con Boca. Ahí si hago un gol pensaría como festejarlo, así no ganamos otra vez por abandono, ja”.

El gol de Carlos Alcaraz y el polémico festejo que terminó en bochorno.

Está claro que al plantel de Racing le dolió la manera en que los jugadores de Boca Juniors festejaron el título de liga y todo esto se exacerbó tras la celebración de Carlos Alcaraz por su gol agónico. “La reacción de los jugadores de Boca fue bastante exagerada, no entendí por qué reaccionaron así. Nunca incité a la violencia ni hice gestos, pero quizás no les gusta perder”, continuó un Charly sin filtro.

“Me molestaron las cargadas que nos hizo el 9 de Boca. Me molestó que lo metan a Copetti, él en ningún momento habló de ellos. Tocaron a un compañero nuestro y lo defendimos afuera y adentro de la cancha”, agregó Alcaraz en referencia a la frase de Enzo de que íban a ser campeones.

“Racing fue el mejor equipo del año y no solo por la idea de juego. Estamos todos de acuerdo que el mejor equipo del torneo fuimos nosotros y pudimos terminar el año con un título”, aseguró.

En otro orden, destacó a los hinchas de Racing, aseguró que su idea es continuar en Racing y que su objetuvo ahora es ganar un título internacionel.

“Los hinchas de Racing están locos y enfermos, en el buen sentido. Te apoyan y te alientan siempre. Un miércoles a las tres de la tarde llenaron el Ducó después de perder con River. Estuvieron siempre con nosotros, en las buenas y en las malas”.

“Si en enero Racing viene y me trae una oferta que les hace bien, me venderán. Si me dicen que me quede a jugar la Libertadores, me quedo. Estoy muy bien acá y me debo a Racing y a lo que le haga bien al club”.

“Ya cumplí el sueño de ser Campeón con Racing, ahora mi sueño es ganar la Copa Libertadores con este club. Ahora quiero ganar algo internacional”.

