Racing vendió a Carlos Alcaraz en una cifra impactante: es la segunda operación más cara de la historia del club

Carlos Alcaraz celebra el gol agónico con el que Racing le ganó a Boca la final del Trofeo de Campeones (Fotobaires)

Charly y la fábrica de ilusiones abrirá nuevas sucursales en el Viejo Continente. Es que Racing llegó a un acuerdo con el Southampton de la Premier League por la transferencia del mediocampista Carlos Alcaraz, una de las apariciones más prometedoras de los últimos tiempos en la entidad de Avellaneda. La venta del talentoso volante, de 20 años, se realizará en 13.650.000 de euros y el jugador viajará en las próximas horas hacia Inglaterra para cerrar el traspaso.

Racing rompió el mercado de pases y cerró la séptima incorporación más costosa del fútbol argentino Se trata del volante de Unión de Santa Fe, Juan Ignacio Nardoni. Es el tercer refuerzo en el equipo de Fernando Gago VER NOTA

La dirigencia de la Academia, además, tendrá un 15% de una futura venta y podrá cobrar un millón de euros más si se cumplen una serie de objetivos, informaron fuentes de la negociación.

“Carlos Alcaraz fue transferido al Southampton, de la Premier League de Inglaterra, en 13.650.000 euros más un 15% de plusvalía en caso de una futura venta”, informó la institución bonaerense a través de sus canales oficiales de las redes sociales.

Salvó a Racing del descenso, puso tres restaurantes en Mallorca y se convirtió en uno de los secretos del éxito de Scaloni en la Selección Lucas Aveldaño formó parte de la Academia cuando Caruso Lombardi estuvo al frente del equipo de Avellaneda. En España conoció al estratega de Pujato, con el que estableció una cábala en la previa del Mundial de Qatar VER NOTA

Lo joven platense surgido del predio Tita Mattiussi se enteró de la transferencia mientras se entrenaba con el plantel conducido por Fernando Gago en la cancha auxiliar del Cilindro.

“No sé si era el momento para irme o no. Eso lo deciden los clubes. Sé que voy a extrañar mucho a Racing porque es mi casa, el día a día y también a la gente por lo que te hace sentir”, expresó el goleador en diálogo con TyC Sports. “Estaba por arrancar a entrenar y me dijeron que estaba todo cerrado y que me tenía que ir. Voy a a seguir mi sueño”, agregó, con humildad, el mediocampista que no podrá disputar la final de la Supercopa Internacional contra Boca Juniors en Abu Dhabi.

Gareth Bale anunció su retiro del fútbol profesional tras su participación con Gales en el Mundial El futbolista, que brilló en clubes como el Real Madrid y que lideró el regreso de los Dragones Rojos a la Copa del Mundo, confirmó su alejamiento del deporte VER NOTA

“No creí que ese gol iba a ser el último. Estuve cerquita de la revancha pero ya hablé con mis compañeros y sé que dejarán todo porque merecemos el título”, señaló en referencia al último título que logró con la Academia. Y completó: “Quero agradecer de corazón a los hinchas por estos años porque, más allá de alguna puteada, siempre fueron buenos conmigo. Les digo que no es un adiós, sino que es un hasta luego”.

Cabe recordar que la primera oferta del club británico había sido hace dos días por 10 millones de euros más 1 millón por objetivos pero Racing respondió que era insuficiente. Por lo tanto, de no mediar inconvenientes en la revisión médica, el mediocampista firmará un contrato hasta 2027, debido a que desde el Reino Unido realizaron una nueva propuesta superadora.

De este modo, Carlos Alcaraz se despide de Racing luego de 83 partidos, 13 goles y 6 asistencias. Su debut fue el 26 de enero de 2020 contra Atlético Tucumán en un empate 1-1 tras haber realizado las divisiones inferiores de la institución albiceleste.

El volante fue dirigido por Sebastián Beccacece, Juan Antonio Pizzi y Claudio Ubeda pero su explosión fue con Gago, con quien disputó 49 compromisos y marcó 10 tantos. En noviembre del año pasado, Charly marcó el agónico gol de la victoria 2-1 sobre Boca en el Trofeo de Campeones en el minuto 118, que le permitió a la Academia consagrarse en San Luis.

La venta de Alcaraz se convertirá en la segunda más cara de la historia del club por debajo de la de Lautaro Martínez al Inter, de Italia, en poco más de 25 millones de euros.

En Southampton será compañero del arquero Wilfredo Caballero y jugará en un equipo que está en una situación comprometida ya que se ubica último con apenas 12 puntos tras 18 fechas.

Mientras tanto, la Academia se prepara para jugar el 20 de enero la Supercopa Internacional ante Boca, en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) y debutará el domingo 29 en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) frente a Belgrano de Córdoba en el Cilindro. Para el duelo contra el Xeneize no estaría disponible el lateral Facundo Mura, luego de comprobarse que el ex jugador de Colón de Santa Fe está afectado por una fractura del segundo y tercer metacarpiano de la mano izquierda.

Por el momento el equipo de Fernando Gago se reforzó con el regreso de Maxi Moralez (de la MLS estadounidense), el defensor chileno Oscar Opazo (Colo-Colo), Reniero (volvió de Argentinos Juniors), Héctor Fértoli (regresó de Talleres de Córdoba) y en las próximas firmará su contrato Juan Ignacio Nardoni, adquirido a Unión.

SEGUIR LEYENDO