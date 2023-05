Los grandes ausentes de la Selección: por qué Garnacho, Paz y Buonanotte no jugarán el Mundial Sub 20 en Argentina

Facundo Buonanotte, Alejandro Garnacho y Nicolas Paz, los tres más significativos que se perderán el Mundial Sub 20

Javier Mascherano tomó finalmente la decisión y terminó con el misterio. La lista de la selección argentina para el Mundial Sub 20 acepta apenas a 21 jugadores, por lo que la lógica indicaba que iban a resplandecer determinaciones resonantes cuando llegara el corte definitivo. Sin embargo, no fue tanto el lápiz del Jefecito el que hizo las maniobras, sino el contexto. Alejandro Garnacho, Nicolás Paz y Facundo Buonanotte son los tres futbolistas más destacados que se quedaron afuera entre los 16 que debió marginar el DT.

La ausencia más significativa en esta convocatoria, sin dudas, es la de Garnacho. El atacante que cumplirá 19 años en julio tuvo una temporada explosiva en el Manchester United a medida que empezó a ganar más terreno, pero una lesión en el tobillo derecho lo margino de las canchas durante más de un mes. Si bien ya retornó a los entrenamientos, aún no sumó minutos oficiales, aunque este no es el motivo de la negativa de su club.

El elenco inglés tiene encaminada su clasificación a la próxima Champions League, por lo que su temporada estaría casi terminada si no fuese por un pequeño detalle: definirá el título de la FA Cup el próximo 3 de junio en el clásico contra el City en el Wembley Stadium. Para Erik ten Hag es una pieza clave, como bien explicó el periodista Steven Railston del Manchester Evening News ante Infobae: “Es un miembro valioso del equipo. Aunque Marcus Rashford es la primera opción en la banda izquierda, Garnacho es una excelente opción desde el banquillo en los partidos y sus actuaciones esta temporada han sido impresionantes teniendo en cuenta que solo tiene 18 años. Su estilo lo hace único”.

Mientras Javier Mascherano, Bernardo Romeo y la dirigencia de AFA intentaban obtener su cesión, Garnacho negoció personalmente su salida para disputar el Mundial sin éxito. Frustradas las tratativas, finalmente acató la decisión y hasta firmó la esperada renovación de su contrato hasta 2028. “Está mejorando mucho y lo demostró. Él peleó su lugar dentro del equipo y lo hizo magnífico. Ahora espero que este nuevo contrato sea una inspiración, una motivación para hacer las cosas aún mejor”, le planteó el entrenador en una charla ante el jugador y su familia.

Alejandro Garnacho no viajará al Mundial Sub 20: renovó su contrato con Manchester United

Una situación similar atravesó Facundo Buonanotte en el Brighton, aunque con vaivenes. El club impidió su convocatoria, pero el jugador tuvo una charla crucial el sábado pasado con el DT Roberto De Zerbi. Él no opuso resistencia, pero sí la dirección general del club. Formalmente, no frenaron el llamado pero pusieron una exigencia imposible de cumplir: sólo podría sumarse luego del 18 de mayo tras el duelo postergado ante Newcastle. Requisito que fue prohibitivo para Argentina, que el 20 de mayo saltará al campo de juego del Estadio Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero para debutar ante Uzbekistán.

El club inglés todavía debe afrontar siete partidos, por lo que es muy factible que clasifique a la Conference League o la Europa League. Inclusive tiene chances reales de pelear por ir a la Champions League, un hito que sería algo histórico. En un plantel corto, el mediocampista argentino de 18 años tiene una consideración como relevo para De Zerbi a pesar de que sólo lo usó en 6 de los 12 partidos que lo citó.

Brighton no negó la cesión de Buonanotte, pero puso una condición que fue imposible de aceptar (Foto: Reuters/Chris Radburn)

En todo este contexto, el caso más inesperado es el de Nico Paz, quien había sido prestado por Real Madrid para jugar el Sudamericano a comienzos de año y todavía es parte principal del Juvenil A del club. El Merengue, que en el último tiempo empezó a darle rodaje como suplente en el filial Castilla de tercera división, aplicó la misma filosofía con todos sus posibles citados y negó la cesión de los tres. Tanto Álvaro Rodríguez de Uruguay como Vinícius Tobías de Brasil no estarán en sus selecciones.

El detalle es que Rodríguez ya suma varios partidos con el primer equipo que comanda Carlo Ancelotti y es un titular fijo del Real B que lidera Raúl. El defensor Vinícius Tobías todavía no tuvo minutos en el plantel principal, pero es una pieza clave también en el equipo filial. ¿Y Paz? Alterna titularidad y suplencias en el Real B, además de que fue al banco dos veces en Real Madrid principal sin ingresar. La última durante esta última semana ante Real Sociedad.

El creativo argentino justamente empezó a tener mayor regularidad bajo el mandato de Raúl durante las últimas semanas y en el preciso momento en que el filial pelea por el ascenso a Segunda División con el Alcorcón. El Merengue, entonces, alineó a todas sus joyas bajo la misma disciplina y no cedió a ninguno, aprovechando que no tiene presiones de España, ya que no clasificó a la cita mundialista. No va nadie.

Paz fue uno de los pocos puntos altos en el Sudamericano, pero Real Madrid ahora negó su cesión (Foto: @nicopaz1o)

El otro que quedó afuera de la pelea de antemano por un lugar, más allá de que la competencia era amplia en el puesto, es Benjamín Domínguez. El atacante de Gimnasia de la Plata se lesionó el tobillo a fines de marzo y recién tendría acción deportiva en las próximas semanas, algo que lo alejó de la consideración del cuerpo técnico en un sector donde finalmente estarán Luka Romero, Matías Soulé, Juan Gauto y Brian Aguirre.

Aunque de menor resonancia, no es un detalle la baja del lateral Julián Aude que acaba de arribar a Los Angeles Galaxy de la MLS y lentamente se está ganando la titularidad. El ex carrilero por izquierda de Lanús es parte del proceso de selecciones desde la Sub 15, viajó al Sudamericano, pero perdió espacio en la consideración por la irrupción de Valentín Barco con gran nivel en Boca y la decisión de llevar a Román Vega (hoy en Barcelona B de España). El ex Argentinos Juniors actualmente se desempeña como lateral izquierdo en el filial blaugrana, pero también puede ser marcador central si Mascherano lo necesita. El otro que perdió en esta reñida batalla fue Franco Carboni, el hermano mayor de Valentín –está en la lista– que se desempeña en el Monza italiano también en la banda defensiva.

Julián Aude llegó hace semanas a la MLS y ya es titular del equipo (Foto: Reuters)

El apartado de defensores de Mascherano tiene otra particularidad: el apellido de Tomás Avilés. El jugador de Racing actúa preferentemente unos metros por delante de la última línea, aunque puede ser zaguero también. Evidentemente, el DT lo lleva para actuar en esa zona y no tanto como alternativa en el medio. La otra perlita es que Avilés –nacido en Santa Cruz– disputó el Sudamericano para la selección chilena y ahora jugará la Copa del Mundo con Argentina, su país natal.

Además hay que tener en cuenta que para el posible trinomio central ya hay muchos candidatos con el buen nivel de Ignacio Miramón en Gimnasia de La Plata, Gino Infantino en Rosario Central o Federico Redondo en Argentinos Juniors. Más allá de que Máximo Perrone será una fija posiblemente como capitán y está la apuesta latente de Valentín Carboni, que con 18 años es considerado en el Inter italiano (ya jugó seis partidos).

Estas decisiones que tomó Mascherano se suman a otras fuertes que ya había ejecutado semanas atrás cuando difundió la nómina preliminar con 37 apellidos, dejando al margen a Thiago Geralnik (Villarreal II, España) o a jóvenes de 17 años pero con un presente impactante como Gianluca Prestianni (Vélez) y Claudio Diablito Echeverri (River).

