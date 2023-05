Mascherano rompió el silencio tras el Sudamericano: la charla clave con Scaloni para su continuidad y por qué Garnacho no jugará el Mundial

Javier Mascherano ultima detalles para las semanas preparatorias con el Sub 20 de cara al Mundialito en Argentina

Luego de ser ratificado como entrenador de la Selección Sub 20 que finalmente participará del Mundial de la categoría por haber sido designado Argentina como país anfitrión en reemplazo de Indonesia, Javier Mascherano rompió el silencio y se refirió a su continuidad, los chicos que militan en Europa y no fueron cedidos por sus clubes para la competición, las críticas generalizadas que le tocó afrontar desde su época como jugador, Lionel Messi y más.

“Una vez que terminó el Sudamericano lo primero que hicimos fue tomarnos un tiempo para pensar un poquito y replantearme cosas. Fue un golpe muy duro, un fracaso para nosotros. Más allá de la intención del presidente (Claudio Tapia) como de Bernardo (Romeo, manager de Selecciones) y del entrenador de la Mayor (Lionel Scaloni), que agradezco su apoyo, también creía que dar un paso al costado y darles tranquilidad para que eligieran a quien quisieran. Pasó el tiempo, me insistieron y fue crucial una charla que tuve con Scaloni en el predio de Ezeiza donde me manifestó su intención de seguir contando conmigo de la misma manera”, reveló Masche, en diálogo con el programa radial No veo la hora de DSports.

El ex capitán del seleccionado nacional expresó que Tapia y Scaloni habían visto cosas buenas del proceso y apostaron por él, motivo por el cual decidió seguir al frente del equipo. En tanto, aclaró que la determinación se tomó antes de que se designara a Argentina como nueva sede de la Copa Mundial Sub 20: “La realidad es que se adelantó todo y la decisión la tuve que tomar mucho más apresurada porque había que rearmar todo. Estaba en ese proceso de hablar con Scaloni y Romeo”.

La charla entre Scaloni y Mascherano, crucial para que el Jefecito siga al frente de la Sub 20

“Scaloni me propuso para trabajar en AFA, él me invitó junto con Tapia. Él tiene a su cuerpo técnico y yo no formo parte de eso. Sí en este último tiempo lo que se buscó a través de Romeo y Scaloni es marcar una línea desde la Mayor para abajo, tener una continuidad de lo que se hace con la Mayor, estar alineados, cada uno con sus matices”, apuntó el Jefecito. Y completó: “Me dieron argumentos para que siga más allá del resultado, que soy el primero que sabe que fue muy malo. Había aspectos positivos para ofrecerme la continuidad. En el Sub 20 estoy muy cómodo, es como mi casa”.

Por otra parte, Mascherano explicó cómo fue el proceso de preselección y las negativas de algunos futbolistas como Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás Paz (Real Madrid) y Facundo Buonanotte (Brighton): “Sabíamos las dificultades de todos los jugadores de afuera. Cuando no hay obligación de los clubes en cederlos y hay chicos que tienen más protagonismo, es más complejo. Fuimos a verlos para que los chicos vean realmente que queríamos contar con ellos, que íbamos a hacer el intento más allá de la dificultad. Tratar de que los clubes comprendan lo importante que puede ser para ellos jugar un Mundial Sub 20, que se da una sola vez en la vida. Lamentablemente no pudimos hacer nada”.

Más allá de eso, el estratega de 38 años les agradeció a sus dirigidos: “Todos hicieron el máximo esfuerzo por estar. No hay que olvidarse de que son chicos de 18 años, no les podemos pedir que vayan al club donde los apoyaron y apostaron por ellos a decirles que pateen todo y se peleen. No, debe haber consenso. Los clubes priorizaron sus intereses y están en todo su derecho. No se pudo, pero hicieron todo el esfuerzo porque lo vi yo. Estuvimos hasta último momento tratando de ver si podían venir. Ellos hablaron con entrenadores y directores deportivos, pero no hubo manera de que fueran liberados”.

Tapia también hizo fuerza para convencer a Mascherano de que siga en el Sub 20

OTRAS FRASES DE JAVIER MASCHERANO

· El objetivo de Argentina en el Mundial Sub 20

“Claramente el primario es mejorar, aunque si ves la convocatoria hay muchos chicos nuevos, cambió mucho el plantel. Sí que el equipo pueda jugar a lo que nosotros hemos visto durante todo el proceso. Después nuestro objetivo será jugar los 7 partidos. Cuando lleguen las instancias finales, veremos para qué estamos. Tenemos el plantel y los jugadores como para poder aspirar a este objetivo”

vQué debe mejorar Argentina respecto al Sudamericano en el que fue eliminado

“Seguro hay cosas que cambiar y mejorar, no en cuanto a la idea de juego. La Selección tiene que ser protagonista, asumir riesgos, formar jugadores que tengan proyección a la Mayor. Eso significa que tiene que haber una forma de entrenar pero por sobre todo del entendimiento del juego. Está claro que muchas veces hay que ser más sencillo o pragmático, trataremos de buscarle la vuelta a eso. Al final el entrenador, sobre todo en juveniles, termina siendo una herramienta para ellos. Tenemos que darles soluciones y no problemas a los chicos”

· Los nuevos convocados: Valentín Barco, Federico Redondo e Ignacio Miramón

“De Barco se dijeron muchas cosas. Lo tuvimos en el proceso, fue el mejor jugador de L’Alcúdia y tuvo una lesión, un edema en el astrágalo de un pie. Estuvo mucho tiempo parado, desde fines de agosto hasta diciembre jugó solo 45 minutos contra River (en Reserva). Tuvo poca continuidad y en el Sudamericano íbamos a jugar cada 48 horas, era un riesgo llevarlo. Obviamente lo queríamos, pero no sabíamos si iba a responder. Necesitábamos a los 22 que viajaran porque la recuperación en tan poco tiempo no es fácil. No fue tema ni de contrato con Boca porque no solemos meternos con eso. En todo caso, si lo citamos y el club no quiere cederlo, será decisión del club”

“En cuanto a Redondo y Miramón, en aquel momento no tenían la actualidad que tiene ahora. Son chicos de 18 o 19 años, en tres meses les cambia todo muchísimo porque están en proceso de establecerse en Primera. Equivocados o no, creímos en su momento que estaban en mejor nivel otros chicos. En estos últimos tres meses creemos que ellos son los mejores para sus posiciones y por eso los llamamos. Es una cuestión de actualidad y proyección”

· Matías Soulé, la joya de la Juventus

“Puede jugar en varias posiciones. De hecho hoy en la Juventus con Allegri juega como volante interno. Donde él se siente más cómodo es atrás del punta o tirado hacia un costado como extremo, pero no es un extremo puro, es un falso extremo al que le gusta meterse para adentro. Lo imaginamos más en esas dos posiciones, detrás del punta o como extremo tirándose para adentro”

Mascherano defendió a Messi tras los insultos en PSG (Ben Queenborough/BPI/Shutterstock)

· Los insultos de los fanáticos del PSG a Messi

“Es una lástima no darse cuenta del tipo de jugador que tuvieron la suerte de tener en su equipo. Hace diez años ni el más remoto y loco hincha del PSG imaginaba que podían tenerlo. En vez de disfrutarlo, pasaron dos años criticándolo. Dentro de diez años se van a arrepentir y pensarán que lo tuvieron y no lo disfrutaron. Creo que tiene que ver un poco con despecho porque Leo no va a seguir en París y también con lo que pasó en el Mundial, porque no hay que olvidarse que la final se la ganó a Francia. Es una locura porque cualquier equipo del mundo daría lo que sea por tenerlo cinco minutos. Ninguna de las dos partes merecía este final, es triste. Si hay algo que tiene Leo es su profesionalidad y lo digo con conocimiento. Es imposible criticar su manera de vivir”

“¿Su futuro? Que haga lo que quiera, se ganó el derecho a hacer lo que tenga ganas y le haga feliz. Sería injusto que los argentinos le pidamos más cosas. Si viene acá, buenísimo, sería un golazo verlo todos los fines de semana. Y si no será por tele como venimos haciendo hace más de 20 años”

· Las lecciones que le dio su paso por la Selección y las críticas del público

“Alguien que trata de vivir dignamente, que hace las cosas con ilusión y pasión, no tiene por qué sentirse fracasado. No hay que tenerle miedo a la palabra. Si fallás en el objetivo, es un fracaso. Es lo que nos tocó vivir a nosotros en el Sudamericano”.

“La sonrisa la recuperé. Cuando uno emprende un desafío hay que hacerlo con ilusión, ganas, alegría y sobre todo buenas energías y positivismo. Si no lo mejor es quedarse en casa y no hacer nada”

“Como jugador creés que los ataques son a tu persona, pero en realidad es al lugar en el que te toca estar. Si está otro, lo atacarían igual. Yo vivo en una ciudad chica de 50 mil o 60 mil habitantes, todo el mundo me conoce y me ve en la calle. Nunca tuve un encontronazo con alguien ni alguien que me recrimine nada. La crítica tiene que ver con las redes sociales, donde hay quienes las utilizan para menospreciar o insultar, pero no es el sentimiento genuino de la gente”

Mascherano y el aprendizaje de vivir bajo la mirada crítica (AFP PHOTO / SAEED KHAN)

“Escuché muchas veces a hablar a Gonzalo (Higuaín) y uno no puede controlar lo que piensa el otro. No puedo pensar en que la gente dice que perdí cinco finales. Sí, las perdí, pero hay muchas cosas más importantes en la vida que eso. A veces tiene que ver mucho más con el ego de uno mismo. Mi etapa como jugador ya pasó, con cosas buenas y malas, la disfruté mucho y fue hermosa, pero no me quedo con si perdí porque no maté a nadie. Hubo otro que fue mejor que yo, la vida sigue”

“A todos nos gusta que nos elogien, no seré hipócrita. Pero uno también tiene que aceptar las críticas, analizarlas y replantearse cuando muchos dicen lo mismo. Muchas no ayudan en nada porque son contra la persona, pero a mí me conoce mi grupo de amigos y familia, el resto no. No saben como soy yo en el día a día”

“Cuando sos jugadores vivís en una vorágine donde es difícil analizar. Hoy tengo mejor relación con ex compañeros que antes porque el fútbol de elite te hace poner una coraza porque tenés que competir cada tres días y no te tiene que hacer daño nada. Hay un objetivo y tenés que ir para adelante. Esa coraza te hace más frío, te aleja de gente que querés. Hoy esa dinámica terminó y reflexiono sobre un montón de cosas, vivo más relajado”

“A los memes uno se lo puede tomar con enojo o con gracia. Cuando te reís de vos mismo es mucho más fácil y relajado vivir”

