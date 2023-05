Javier Mascherano dio a conocer la lista de la selección argentina para el Mundial Sub 20

Javier Mascherano liderará al equipo argentino que disputará el Mundial Sub 20 en el país

La selección argentina se enfrentará al desafío de alcanzar la séptima copa del mundo Sub 20 en la historia y la presión será doble porque el certamen se desarrollará en el país tras despojar a Indonesia de la organización por cuestiones políticas. A menos de tres semanas para el inicio del torneo, Javier Mascherano difundió la lista de los convocados que a partir del próximo lunes 8 de mayo deberán presentarse en el predio Lionel Messi de Ezeiza para iniciar los entrenamientos.

El Jefecito había dado a conocer inicialmente una nómina preliminar con 37 apellidos, pero ya de base recibió la negativa por dos de sus figuras: Nico Paz y Alejandro Garnacho. El mediocampista del Real Madrid había participado del Sudamericano de comienzos de año, pero ahora el Merengue optó por negarse a prestarlo. El Manchester United tomó la misma determinación con su joven promesa porque disputará la final de la FA Cup ante el City el próximo 3 de junio.

La baja de última hora fue la de Facundo Buonanotte, quien había conseguido un permiso del Brighton de Inglaterra tras dialogar con su entrenador pero finalmente dieron marcha atrás durante la mañana del miércoles.

El representativo juvenil albiceleste tendrá su debut el sábado 20 de mayo en el Estadio Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero ante Ubzekistán en uno de los cuatro partidos que habrá ese día. El martes 23 de mayo volverá a presentarse en esa sede por el segundo encuentro del Grupo A contra Guatemala. El cierre para el anfitrión del torneo será el viernes 26 de mayo en el Bicentenario de San Juan contra Nueva Zelanda. Los tres encuentros se disputarán desde las 18.

Entre los 12 futbolistas que militan en el exterior que inicialmente había citado Mascherano, también se quedaron afuera por decisiones tácticas Franco Carboni (Monza, Italia), Julián Aude (Los Ángeles Galaxy, MLS) y Renzo Malanca (Huachipato, Chile).

Román Vega (Barcelona B de España), Máximo Perrone (Manchester City, Inglaterra), Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa, Portugal), Valentín Carboni (Inter, Italia), Luka Romero (Lazio) y Matías Soulé (Juventus) son los seis futbolistas que están en la nómina mundialista y juegan fuera del país.

Dentro del ámbito local, los apellidos que se destacan son los del arquero de Tigre Federico Gomes Gerth, que fue como sparring al Mundial de Qatar con la selección mayor. También figuras nombres con buen nivel en sus clubes como Agustín Giay (San Lorenzo), Tomás Avilés (Racing), Valentín Barco (Boca), Valentín Gómez (Vélez), Federico Redondo (Argentinos Juniors) o Juan Gauto (Huracán) por citar algunos ejemplos.

LA LISTA DE CITADOS PARA EL MUNDIAL SUB 20

ARQUEROS: Federico Gomes Gerth (Tigre), Nicolás Claa (Lanús) y Lucas Lavagnino (River Plate)

DEFENSORES: Agustín Giay (San Lorenzo), Tomás Avilés (Racing), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Valentín Barco (Boca Juniors), Román Vega (Barcelona, España) y Valentín Gómez (Vélez Sarsfield)

MEDIOCAMPISTAS: Máximo Perrone (Manchester City, Inglaterra), Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa, Portugal), Ignacio Miramón (Gimnasia de La Plata), Federico Redondo (Argentinos), Gino Infantino (Rosario Central) y Valentín Carboni (Inter, Italia).

DELANTEROS: Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus), Alejo Véliz (Rosario Central), Brian Aguirre (Newell’s), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán) y Juan Gauto (Huracán).

La lista de convocados para el Mundial Sub 20

LA AGENDA DE ARGENTINA

• Sábado 20-5 vs. Uzbekistán en Santiago del Estero (18hs)

• Martes 23-5 vs. Guatemala en Santiago del Estero (18hs)

• Viernes 26-5 vs. Nueva Zelanda 18hs en San Juan (18hs)

SI AVANZA EN EL MUNDIAL

Octavos de final: 1A vs. 3C/D/F en San Juan (miércoles 31-5 a las 18hs) / 2A vs. 2C en Mendoza (martes 30-5 a las 18hs) / 3A vs. 1C en San Juan (miércoles 31-5 a las 14.30hs)

Cuartos de final: 1A en Santiago del Estero (domingo 4 de junio a las 14.30hs) / 2A en San Juan (sábado 3 de junio a las 14.30) / 3A en San Juan (sábado 3 de junio a las 18hs)

Semifinal: 1A en La Plata (jueves 8 de junio a las 18hs) / 2A en La Plata (jueves 8 de junio a las 14.30hs) / 3A (jueves 8 de junio a las 18hs)

Final o tercer puesto: domingo 10 de junio en La Plata (14.30 tercer puesto y 18hs final)

