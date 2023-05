Lo que no se contó de la denuncia por agresión contra Manu Urcera tras un exabrupto a Nicole Neumann: la sanción que podría recibir

José Manuel Urcera habría reaccionado por una supuesta agresión verbal en contra de Nicole Neumann (@manurcera)

El automovilismo argentino y el Turismo Carretera en especial están conmocionados por la supuesta agresión física del actual campeón, José Manuel Urcera a un hincha que le habría efectuado un comentario desubicado a la pareja del piloto, Nicole Neumann. Esto habría sido este sábado por la noche luego de terminada la actividad en el Autódromo de Concepción del Uruguay, donde la octogenaria categoría disputó su quinta fecha.

La información la divulgó el periodista Carlos Saavedra (Diario Popular) en su cuenta de Twitter. “En boxes, con mucha gente caminando. Un aficionado al paso de Manuel Urcera le gritó un exabrupto. El campeón de TC reaccionó, bajo de su motito y le pegó un puñetazo en la cara. El aficionado al caer al piso habría pegado con su cabeza sobre superficie filosa. Conmocionado y habría sido derivado a un centro asistencial”.

Infobae le preguntó a Saavedra y dijo que le habían informado del tema, pero que no presenció el hecho. El periodista de larga y prestigiosa trayectoria también dio detalles en el sitio Visión Auto, en el que amplió la información y allí aclaró que el comentario fuera de lugar fue en contra de Neumann. Además, informó su diálogo con Roberto Saibene, uno de los comisarios deportivos: “Me dijeron de lo sucedido el sábado alrededor de la medianoche. Por eso una vez en el autódromo para la carrera, solicité un informe sobre el hecho a Campolongui, el jefe de seguridad de la ACTC, para hacerlo llegar a la CAF”.

Crédito: @carlosdsaavedra

La CAF es la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). Es el órgano judicial interno de la entidad. La ACTC es una de las dos fiscalizadoras del que tiene el automovilismo argentino. La otra es el Automóvil Club Argentino (ACA).

Por otro lado, la cuenta de Instagram Sangre Fierrera divulgó una foto del hincha tirado en el piso e informó: “Tras concluir las Series del TC Pista, la gente se agolpó en la calle de boxes y, en el medio del caos, un aficionado se dirigió a uno de los protagonistas, top 5 del TC, con una fuerte frase sobre su relación amorosa. Tras esto, el conductor decidió bajarse de su monopatín y procedió a golpearlo fuertemente causando que el aficionado golpeara su cabeza con el pace car para posteriormente caer noqueado al piso. Tras esto, el piloto continuó su marcha y el hincha debió ser trasladado al hospital en donde, según se informa, el panorama no es bueno”.

Este lunes por la noche la misma fuente aclaró que “el hincha no estuvo en coma ni en terapia. Fue dado de alta y el domingo estuvo en el autódromo. Urcera ya se fue de Concepción. Se dijo que andaba en la ciudad, pero finalmente fue notificado y regresó a su hogar. La situación fue elevada a la CAF”.

El tema de Urcera será tratado este martes por la tarde en la habitual reunión de Comisión Directiva de la ACTC en su sede de la calle Bogotá 166, en el barrio porteño de Caballito. En esos cónclaves los integrantes de la CAF suelen recibir los informes de los comisarios deportivos y a partir de ahí citan a declarar a los pilotos o integrantes de una escudería ante algún episodio que amerite su presencia.

En tanto que Infobae se contactó este lunes por la noche con la Comisaría Tercera de Concepción del Uruguay y le confirmaron que la persona que habría sido agredida hizo la denuncia y el tema ya está en manos de la Fiscalía local, que determinará cómo continuará el caso.

Además, este medio se comunicó en tres oportunidades con Urcera para saber su verdad, pero no hubo respuesta del corredor rionegrino, que tampoco se pronunció al respecto por sus redes sociales. Por el lado de la ACTC, en caso de que el competidor de 31 años reciba alguna sanción, según el Reglamento Deportivo Automovilístico (RDA), en su capítulo XVII sobre Penalidades, en el punto 17-003, informa que la escala es: apercibimiento, multa, suspensión, desclasificación y descalificación.

Esta supuesta agresión opacó otra fiesta teceísta que en el escenario entrerriano tuvo una convocatoria de 30 mil espectadores y muchos hicieron cola para entrar desde los primeros días de la semana previa.

La agresión del piloto Valentín Aguirre a un hincha en la carrera anterior del TC en el estreno del Autódromo El Calafate

El clima está espeso ya que es el segundo episodio seguido de violencia que involucra a los pilotos y mancha a la categoría. En la fecha pasada disputada el 16 de abril en el flamante Autódromo El Calafate, de Santa Cruz, Valentín Aguirre le sacó el celular a un hincha, se lo tiró y el hecho fue registrado. El muchacho se acercó al box del piloto arrecifeño, quien acababa de abandonar cuando era cuarto en la final. Su bronca fue inmensa por la rotura del motor de su Dodge. Al estar cerca de su ídolo, Jorge Daniel Gallo comenzó a sonreír de alegría, pero Aguirre entendió que se estaba burlando de él y se le acercó y le tiró el teléfono.

El Diario Uno de Arrecifes habló con Gallo, quien aclaró lo ocurrido: “Me dijo algo como qué estaba haciendo filmando, me sacó el celular y lo tiró cerca de la pista. En ningún momento me pegó ni me agredió físicamente como se dijo. Yo me sorprendí y me di cuenta que por ahí estaba en un lugar que no correspondía y haciendo algo que no se debía hacer en ese momento, pero enseguida se acercó un integrante del equipo de Valentín y me tranquilizó”.

“No hice nada con mala voluntad. Yo quería registrar ese momento que estaba disfrutando. Saqué un montón de fotos y filmé muchos videos. El integrante del equipo me pidió disculpas, me contó que Valentín estaba caliente por las roturas que viene sufriendo y me pidió disculpas por lo sucedido. Además, me llevó a la carpa del equipo, se portó muy bien y me dijo que lo perdonara a Valentín, que es un buen pibe, cosa que después pude comprobar”, agregó.

Gallo aclaró que al otro día Aguirre lo contactó: “‘No me canso de pedirte perdón’, me dijo. Yo también le pedí disculpas. Me dijo que le pasara el modelo del teléfono que me rompió, que me iba a comprar uno nuevo. Además me invitó a estar con él la próxima vez que el TC venga a El Calafate. Para mí fue un momento de calentura que ya pasó, especialmente después de que Valentín me llamó y se portó muy bien conmigo. Gracias a lo que pasó conocí a una gran persona, que es lo que me demostró ser con su arrepentimiento”.

Sobre cómo trascendió el video, aclaró que “un compañero mío me lo sacó del celular, que aunque roto todavía encendía, y lo viralizó sin mi consentimiento”.

Habrá que ver cómo continúa la situación de Urcera, que en 2022 le devolvió la gloria a Torino luego de 51 años, es octavo en el campeonato que lidera Julián Santero (Ford). Este domingo en Concepción del Uruguay Germán Todino cortó la sequía de dos años sin victorias para Dodge. La próxima fecha será el 21 de mayo en el Autódromo de Termas de Río Hondo.

