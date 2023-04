Los hinchas de Independiente ya juntaron más de 450 millones de pesos en la colecta de Santiago Maratea: cómo será la conversión a dólares

Santiago Maratea y el ídolo Pepé Santoro en el lanzamiento de la colecta (Foto: NA)

Los hinchas de Independiente lograron reunir 453 millones de pesos en las primeras 24 horas de la colecta que lanzó el influencer Santiago Maratea por intermedio de una conferencia de prensa que se llevó a cabo durante el mediodía del jueves en el Estadio Libertadores de América.

Las colaboraciones se pueden realizar por intermedio de cuatro links de pago fijos disponibles (4 mil, 8 mil, 16 mil y 32 mil pesos), pero también está la posibilidad de aportar sumas mayores o menores en el alias “Maratearojo”. A 24 horas de iniciado el proceso, el influencer dio a conocer la cifra actualizada en el programa partidario Muy Independiente.

“Hicimos el cálculo que al tener 6 millones de hinchas, si 2 millones de hinchas ponen 4 mil pesos pagamos el total de la deuda. Hay mucha gente preocupada porque subió el dólar y pensando que cada hincha va a tener que poner más plata. En realidad no, vamos a tener que recurrir a más hinchas. Lo que hace dos semanas eran 2 millones de hinchas poniendo 4 mil pesos, hoy es 200 millones 200 mil hinchas poniendo 4 mil pesos”, explicó el influencer en la presentación.

Dependiendo la cotización del dólar que se tome (oficial o blue), la suma de 453 millones de pesos ronda entre 1 y 2 millones de dólares. Tomando como referencia el oficial MEP, el club precisaría unos $8.832 millones de pesos argentinos para al menos alcanzar USD 20 millones.

Sobre este tema, el encargado de liderar la colecta profundizó: “Creo que se puede juntar 20 millones a dólar blue, la colecta es eso. 2 millones 200 mil personas ponen 4 mil pesos, juntas 20 millones al blue. Ponele que le juntás al dólar blue, lo que podés hacer con el fideicomiso es generar una cuenta espejo que es totalmente legal para acceder a otro dólar que se llama dólar bolsa”. Fuentes vinculadas a la entidad de Avellaneda le confiaron a este medio que todavía no está definido qué tipo de cambio se aplicará. “Estamos viendo un montón de maneras de acceder al oficial sin que sea a través de Independiente”, señaló.

La movida generó ruido a una escala tal que los ex futbolistas del club armaron un grupo de WhatsApp para colaborar. Hernán Pellerano y Federico Mancuello abrieron este espacio que está compuesto por Hernán Fredes, Adrián Gabbarini, Alan Velasco, Fabián Assman, Oscar Ustari, Marcelo Vidal, Germán Denis, Daniel Montenegro, Patricio Rodríguez, Brian Nieva, Diego Ruso Rodríguez, Patricio Vidal, Fernando Godoy, Franco Bellocq y otros tantos deportistas que decidieron no revelar que integran ese sitio.

Maratea aseguró que el dinero se manejará a través de un fideicomiso y que ya se definió como se utilizará la plata en caso que haya un excedente: “En el fideicomiso está estipulado que si sobra plata, si se juntan más de 20 millones de dólares, lo que sobre se va a repartir. La prioridad es para las inferiores del club, después para otras necesidades que puede haber dentro o fuera del club en distintas fundaciones. Cada peso que entre a este fideicomiso tiene lugar donde ir y hay auditores que van a chequear que vaya a donde tiene que ir”.

Hay una serie de compromisos que son los más urgentes a solucionar. La deuda con el América por el pase de Cecilio Domínguez es cercana a los 6 millones de dólares y la sentencia por el juicio de Gonzalo Verón es de más de 2 mil millones de pesos, aunque la entidad logró que el fallo sea revisado por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Además, la nueva penalidad por las remuneraciones adeudadas a Gastón Silva se aproximan a los 2 millones de dólares.

Teniendo en cuenta que existen distintas cotizaciones de la moneda extranjera, Maratea dio algunas apreciaciones: “Lo primero fue generar una cuenta que pueda recibir toda esta cantidad de plata y después arrancó el tema de cómo lo pagamos. Lo único que necesito es que la plata llegue al club América y me den con escribanos un comprobante que la deuda que tenía que pagarse, se pagó. Que pase por Independiente no es lo mejor, pero que pase por Independiente te asegura que sea dólar oficial. Sepan que toda la cuenta que hice fue considerando el dólar blue, nunca lo pienso con el oficial. Está pensado para que sea con el dólar blue”.

“Hay diferentes formas de hacer el pago, una es a través de Independiente que nosotros no queremos. Por la relación de hinchas-dirigentes, no vengo a ser un comunicador entre hinchas y dirigentes. Por otro lado Independiente está embargado. No sé si poniendo plata en Independiente por estar embargado, va a otro lugar. Legalmente, el responsable de lo que pasa con esa plata soy yo: tengo administrar la plata, hacer los pagos y liquidar el fideicomiso. Liquidar quiere decir con escribanos y todo entregar los papeles de cada pago que se hizo y que quede asentado que cada pago que se hizo, se hizo”, detalló el influencer en TyC Sports.

Por el momento, los fanáticos que viven en el exterior no pudieron aportar pero Maratea subrayó que están culminando los trámites para que puedan sumarse también aquellos que no están en el país. “Lo último que hice ayer fue firmar papeles con el contador y la abogada para abrir al cuenta en el exterior. Se está por confirmar y me van a explicar bien cómo es. Generalmente uso Paypal, pero en este caso no se puede porque es a través de un fideicomiso y tiene que haber mucha claridad. Está todo tramitándose”, detalló en el programa partidario Muy Independiente Radio. “Está todo el mundo diciéndome activá los intereses. Hablé con Mercadopago ayer, tienen que autorizar algo para que suceda. Pero sí, se puede...”, agregó.

